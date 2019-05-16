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Роналду позвал Хамеса Родригеса в «Ювентус»

16 мая 2019, 09:07

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, как ожидается, в скором времени вернется в «Реал», которому принадлежат права на футболиста.

Мюнхенцы могут выкупить игрока за 42 млн евро до 15 июня, однако в немецком клубе решили этого не делать. Не хочет оставаться и сам Хамес.

При этом в «Реале» на колумбийца тоже не рассчитывают, и если Хамес вернется, то почти сразу же будет и продан. Ситуация должна разрешиться до начала Кубка Америки (14 июня).

По слухам, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уже связался с хавбеком и лично пригласил его в туринский клуб. Также Хамес интересен ПСЖ.

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Все комментарии
NGY
NGY ответил cevin cigan
   48 / 840
16 мая в 13:15
То Марсело,тоИско,теперь Хамес. Рон всех приглашает? Чуть ли не агента из Криша сделали.
Как говорится, "бумага все стерпит", журналисты пишут все что им заблагорасудится.
NOVA
NOVA
   408 / 840
16 мая в 12:55
пускай идет!! в Реале не получилось, может в юве заиграют вместе!!
Gelious
Gelious ответил КЭТиК
   248 / 840
16 мая в 10:23
Роналду уже сам определяет состав Ювентуса
Да это ж газетенки пишут так. Роналду в Реале-то не прям связкой работал с Хамесом. С чего бы ему сильно хотеть воссоединения? Да и не тот игрок, что будет состав пытаться формировать.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
16 мая в 09:57
Роналду уже сам определяет состав Ювентуса
holms918
holms918
   684 / 840
16 мая в 09:54
Пусть решает сам.
mortid
mortid
   157 / 840
16 мая в 09:28
До чего футбол докатился, сегодня один игрок решает, кто будет играть в команде. Зачем тогда в клубе тренер, скауты, если глушаковы рулят? офигееееть ))
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
16 мая в 09:19
То Марсело,тоИско,теперь Хамес. Рон всех приглашает? Чуть ли не агента из Криша сделали.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
16 мая в 09:17
Значит остаётся Рональду
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