Роналду позвал Хамеса Родригеса в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, как ожидается, в скором времени вернется в «Реал», которому принадлежат права на футболиста.
Мюнхенцы могут выкупить игрока за 42 млн евро до 15 июня, однако в немецком клубе решили этого не делать. Не хочет оставаться и сам Хамес.
При этом в «Реале» на колумбийца тоже не рассчитывают, и если Хамес вернется, то почти сразу же будет и продан. Ситуация должна разрешиться до начала Кубка Америки (14 июня).
По слухам, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уже связался с хавбеком и лично пригласил его в туринский клуб. Также Хамес интересен ПСЖ.