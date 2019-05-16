Роналду позвал Хамеса Родригеса в «Ювентус»

16 мая 2019, 09:07

Полузащитник «Баварии» , как ожидается, в скором времени вернется в «Реал», которому принадлежат права на футболиста.

Мюнхенцы могут выкупить игрока за 42 млн евро до 15 июня, однако в немецком клубе решили этого не делать. Не хочет оставаться и сам Хамес.

При этом в «Реале» на колумбийца тоже не рассчитывают, и если Хамес вернется, то почти сразу же будет и продан. Ситуация должна разрешиться до начала Кубка Америки (14 июня).