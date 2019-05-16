Де Лигт: «Уйду ли вместе с де Йонгом? Я должен всё обдумать»

Защитник «Аякса» ответил на вопрос о своём будущем и подвёл итоги сезона для амстердамского клуба. Напомним, хавбек «Аякса» со следующего сезона будет выступать за «Барселону», которая также интересуется и де Лигтом.

Мы только что выиграли чемпионат, и сейчас не время говорить о том, уеду ли я вместе с Френки де Йонгом. Я должен всё обдумать этим летом, и мы посмотрим, что произойдёт.

Это был отличный сезон. Я наслаждался игрой в Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов, хотя вылет от «Тоттенхэма» доставил боль. Но что мне понравилось больше всего, это наш командный дух. Наша команда состоит из друзей, и мы играем в футбол так, словно мы на школьной площадке. Мы создали прочную связь и гордимся этим.