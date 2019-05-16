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Де Лигт: «Уйду ли вместе с де Йонгом? Я должен всё обдумать»

16 мая 2019, 06:53

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт ответил на вопрос о своём будущем и подвёл итоги сезона для амстердамского клуба. Напомним, хавбек «Аякса» Френки де Йонг со следующего сезона будет выступать за «Барселону», которая также интересуется и де Лигтом.

Мы только что выиграли чемпионат, и сейчас не время говорить о том, уеду ли я вместе с Френки де Йонгом. Я должен всё обдумать этим летом, и мы посмотрим, что произойдёт.

Это был отличный сезон. Я наслаждался игрой в Кубке, чемпионате и Лиге чемпионов, хотя вылет от «Тоттенхэма» доставил боль. Но что мне понравилось больше всего, это наш командный дух. Наша команда состоит из друзей, и мы играем в футбол так, словно мы на школьной площадке. Мы создали прочную связь и гордимся этим.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил dzvinka
   465 / 840
17 мая в 06:04
О любитель скаузеров окрыленный комбеком над Барселоной, ну ты ж понимаешь что комбеки у вас раз в 20 лет бывают как и трофеи вобщем то)))))
NOVA
NOVA
   408 / 840
16 мая в 12:52
будешь 56ом если пойдешь в барсю!!
dzvinka
dzvinka ответил Agamaga
   75 / 840
16 мая в 09:45
Пора во взрослую жизнь, хватит играть на школьной площадке. Лучше вместе унижайте сливок в класико.
взрослую жизнь? - это лизать зад пешеходу мяссе, пособничать в укрывании от уплаты налогов клубу, и катать купленные цырковые игры - такую взрослую жизнь ты для него предлагаеш? - пускай лучше останется во дворе.
neomessi
neomessi
   379 / 840
16 мая в 07:54
Ждем тебя!!!
abramjan
abramjan
   351 / 840
16 мая в 07:31
из команды полуфиналиста в болото на понижение?
Van Vanovich
Van Vanovich
   212 / 840
16 мая в 07:27
В Барсе ты должен вырасти во второго Кумана. Может в Барсе научишься колотить пенальти и штрафные как Рональд.
Agamaga
Agamaga
   204 / 840
16 мая в 07:00
Пора во взрослую жизнь, хватит играть на школьной площадке. Лучше вместе унижайте сливок в класико.
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