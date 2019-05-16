Брат Дибалы: «Пауло и многим другим игрокам некомфортно в „Ювентусе“»

Густаво Дибала, брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщил о том, что аргентинец и ряд других игроков «бьянконери» собираются покинуть туринский клуб в это межсезонье.
Да, есть высокая вероятность того, что Пауло покинет «Ювентус». Абсолютно. Ему нужны перемены.
Я не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что он уйдёт из этого клуба. Разумеется, он не чувствует себя здесь счастливым, но и многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет «бьянконери» этим летом.
Роналду? Криштиану – выдающаяся личность, и у Пауло никогда не было с ним проблем. У них хорошая взаимосвязь. Были определённые недопонимания в тактическом плане, но давайте не будем забывать, что у них схожие позиции.
Ранее появился слух о том, что над трансфером Дибалы работает «Атлетико».
3 года назад вылетел в 1/8
в прошлом году остановился в стадии 1/4, что и в этом сезоне.
Как видишь твои хейтерские потуги обвинить во всем Роналду, разбиввются о неудачу Юве без португальца.
3 года назад вылетел в 1/8
в прошлом году остановился в стадии 1/4, что и в этом сезоне.
Как видишь твои хейтерские потуги обвинить во всем Роналду, разбиввются о неудачу Юве без португальца.
Кстати если Игуаин вернется, вновь может быть связка Роналду-Игуаин, при условии что Аллегри поставит клуба хотя бы немного атакующего стиля, а не эту тики-таку на СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ ПОЛЯ.
Кстати если Игуаин вернется, вновь может быть связка Роналду-Игуаин, при условии что Аллегри поставит клуба хотя бы немного атакующего стиля, а не эту тики-таку на СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ ПОЛЯ.
При появлении Роналду он начал капризничать.
При появлении Роналду он начал капризничать.
Он тебе каждую ночь является ???...))))
Он тебе каждую ночь является ???...))))