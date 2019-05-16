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Брат Дибалы: «Пауло и многим другим игрокам некомфортно в „Ювентусе“»

16 мая 2019, 06:23

Густаво Дибала, брат нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщил о том, что аргентинец и ряд других игроков «бьянконери» собираются покинуть туринский клуб в это межсезонье.

Да, есть высокая вероятность того, что Пауло покинет «Ювентус». Абсолютно. Ему нужны перемены.

Я не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что он уйдёт из этого клуба. Разумеется, он не чувствует себя здесь счастливым, но и многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет «бьянконери» этим летом.

Роналду? Криштиану – выдающаяся личность, и у Пауло никогда не было с ним проблем. У них хорошая взаимосвязь. Были определённые недопонимания в тактическом плане, но давайте не будем забывать, что у них схожие позиции.

Ранее появился слух о том, что над трансфером Дибалы работает «Атлетико».

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Все комментарии
Mоnоlo
Mоnоlo
17 мая в 01:21
Проиграл конкуренцию Бернардерски вот и сваливает. Та ещё ситуация)))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   402 / 840
16 мая в 23:00
брёвнам всегда неудобно,когда перед ними стоит скульптура.
Agamaga
Agamaga ответил NGY
   204 / 840
16 мая в 22:42
Что тебя умника заставляет говорить, что Юве 6 лет назад не вышла из группы? Это как-то связано с провалом в ЛЧ в этом сезоне? Ты можешь продолжить, что с приходом нарцисса ситуация никак не изменилась. Ювентус и без него решал свои задачи более успешно, чем с ним.
yudin_duda
yudin_duda ответил dzvinka
16 мая в 20:40
Ну раз мне об этом второй человек пишет, видимо так оно и есть. Надо чаще сериал врубать))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   217 / 840
16 мая в 17:15
В Атлетико надо ему
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   787 / 840
16 мая в 16:39
Вот-вот, схожие позиции. В этом все и дело. Роналду забрал себе все бразды правления на позиции аргентинца; последний, почувствовав мощнейшую конкуренцию со стороны португальца, сник, реже стал выходить на поле, потому и почувствовал дискомфорт. Дибале надо подождать еще один сезон, и все вернется на круги своя: Роналду уйдет из команды и место "свободного художника" освободится.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
16 мая в 16:07
может уйдет, а может останется... как карта ляжет...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Nickolai S
   398 / 840
16 мая в 14:40
Как может быть комфортно в прогнившем коррупционном проекте, который ставит в приоритет не игру и футбольный дух, а корпоративные интересы олигархической мафиозной семейки? Даже такой звезданутый лентяй недоарг-полупшек, как Павлик Дыбала это понял. Пусть сливается оттуда пока карьера не загублена окончательно.
Кмк, ему там самое место. 1 гол за сборную и тот товарняке)
Nickolai S
Nickolai S
   194 / 840
16 мая в 14:04
Как может быть комфортно в прогнившем коррупционном проекте, который ставит в приоритет не игру и футбольный дух, а корпоративные интересы олигархической мафиозной семейки? Даже такой звезданутый лентяй недоарг-полупшек, как Павлик Дыбала это понял. Пусть сливается оттуда пока карьера не загублена окончательно.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
16 мая в 13:12
трудно жить с мыслью, что ты земляной червяк и ничтожество по сравнению с великим Роналду.
NOVA
NOVA
   408 / 840
16 мая в 12:53
нам дибала вам хамес!! как роник хочет!!
Aleks Captain
Aleks Captain
   584 / 840
16 мая в 12:14
После поступления геля в команду, Мужикам стало не комфортно!
NGY
NGY ответил Agamaga
   48 / 840
16 мая в 12:01
С приходом радужного в команде многим стало не комфортно. Команда, которая дважды доходила до финала, с появлением бегунка провалилась. Совпадение? Не думаю.
Умник, Юве 6 лет назал из группы не вышел в ЛЧ,
3 года назад вылетел в 1/8
в прошлом году остановился в стадии 1/4, что и в этом сезоне.

Как видишь твои хейтерские потуги обвинить во всем Роналду, разбиввются о неудачу Юве без португальца.
NGY
NGY
   48 / 840
16 мая в 11:31
Если уйдут, то это даже на руку Ювентусу, поскольку больше половина состава там не отвечают приоритетам клуба.

Кстати если Игуаин вернется, вновь может быть связка Роналду-Игуаин, при условии что Аллегри поставит клуба хотя бы немного атакующего стиля, а не эту тики-таку на СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ ПОЛЯ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил yudin_duda
   24 / 840
16 мая в 11:06
Ты зря за ним не смотрел в этом году, он просто ноль, поэтому любой Лукаку будет полезнее
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 10:47
Перемены нужны - этот сезон ни о чём.
dzvinka
dzvinka ответил yudin_duda
   75 / 840
16 мая в 09:54
В Юнайтед в обмен на бесполезную нигрилу и Лукаку)
маленький секрет - дибала такой же бесполезный))) его ударят два раза и он спрячится в траве и ты его больше не найдеш.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
16 мая в 09:53
У Дибалы нет характера.
При появлении Роналду он начал капризничать.
RMUKMU
RMUKMU ответил yudin_duda
   171 / 840
16 мая в 09:53
Будет бесполезная Дибала. Абсолютно погбуновский типаж.
dzvinka
dzvinka
   75 / 840
16 мая в 09:53
побаиваются за свой шманус ребята... ато ведь... куда пришел заднеприводный, прийдет и Бадр следом, и сделает из них один большой курятник - с 2метровым кикбоксером особо не поотбиваются ведь))) ахахахахаха
Zimmer
Zimmer
   758 / 840
16 мая в 09:49
Если не комфортно, надо уходить.
beefs
beefs
   165 / 840
16 мая в 09:36
Ищите другую команду...
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
16 мая в 09:11
Давно уже такие слухи , а в итоге не исключено , что останется .
GGGringOOO
GGGringOOO
   653 / 840
16 мая в 09:10
Что в сборной с Месси растворяется или сидит на банке, что сейчас в Юве с Кришом. Хз что с ним, может авторитетов боится или ревнует, что на него не так внимания много обращают как раньше
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 09:06
Испания неплохой вариант для Дибалы.
yudin_duda
yudin_duda
16 мая в 08:58
В Юнайтед в обмен на бесполезную нигрилу и Лукаку)
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 08:56
Такие игроки без клуба не останутся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   4 / 840
16 мая в 08:47
Страшно представить твои сны....)))

Он тебе каждую ночь является ???...))))
рус фан
рус фан
   239 / 840
16 мая в 08:31
Полагаю у Дибалы не будет особых проблем найти себе новый клуб.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   155 / 840
16 мая в 08:12
Не выну из твоего, ибо ты хорошо работаешь
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