Брат Дибалы: «Пауло и многим другим игрокам некомфортно в „Ювентусе“»

Густаво Дибала, брат нападающего «Ювентуса» , сообщил о том, что аргентинец и ряд других игроков «бьянконери» собираются покинуть туринский клуб в это межсезонье.

Да, есть высокая вероятность того, что Пауло покинет «Ювентус». Абсолютно. Ему нужны перемены.

Я не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что он уйдёт из этого клуба. Разумеется, он не чувствует себя здесь счастливым, но и многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет «бьянконери» этим летом.

Роналду? Криштиану – выдающаяся личность, и у Пауло никогда не было с ним проблем. У них хорошая взаимосвязь. Были определённые недопонимания в тактическом плане, но давайте не будем забывать, что у них схожие позиции.