Сочнов: «„Спартаку“ давно нужно оживление атаки»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов выразил мнение, что «красно-белым» необходимо освежить атакующую линию команды.

«Спартаку» давно нужно оживление атаки. После ухода Промеса тяжело даются голы «красно-белым». Тут мой коллега Валерий Рейнгольд вроде бы сказал, что если новый клубный руководитель, матч-агент, вернет голландца в «Спартак», то он простит ему всё. Посмотрим, как наладит новая метла комплектование команды. Пока у Кононова не получается тот футбол, который он хотел выстроить. Зимой ему не дали усиления, ждем новичков, обновления летом. Надеюсь, на этот раз угадают с форвардом. А то уже не раз покупали людей, а они не играли, не забивали.

Кстати, меня удивила фраза, что все трансферы будут согласованы с Кононовым. А что, раньше решали без него? Брали людей без учета мнения наставника, которому с ними работать? Улыбку вызывают такие пассажи.