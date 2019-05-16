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Сочнов: «„Спартаку“ давно нужно оживление атаки»

16 мая 2019, 11:17

Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов выразил мнение, что «красно-белым» необходимо освежить атакующую линию команды.

«Спартаку» давно нужно оживление атаки. После ухода Промеса тяжело даются голы «красно-белым». Тут мой коллега Валерий Рейнгольд вроде бы сказал, что если новый клубный руководитель, матч-агент, вернет голландца в «Спартак», то он простит ему всё. Посмотрим, как наладит новая метла комплектование команды. Пока у Кононова не получается тот футбол, который он хотел выстроить. Зимой ему не дали усиления, ждем новичков, обновления летом. Надеюсь, на этот раз угадают с форвардом. А то уже не раз покупали людей, а они не играли, не забивали.

Кстати, меня удивила фраза, что все трансферы будут согласованы с Кононовым. А что, раньше решали без него? Брали людей без учета мнения наставника, которому с ними работать? Улыбку вызывают такие пассажи. 

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   101 / 840
16 мая в 13:40
спартак весь нужно оживлять, он полумертвый с тренером физруком.
Завтра
Завтра
   140 / 840
16 мая в 13:04
"Кстати, меня удивила фраза, что все трансферы будут согласованы с Кононовым. А что, раньше решали без него? Брали людей без учета мнения наставника, которому с ними работать? Улыбку вызывают такие пассажи."

ЭТО "СПАРТАК"!! РОМБ!! "ВЕЛИЧИЕ" И "НАРОДНОСТЬ!!!
ПОЭТОМУ, ЗА ТАКИЕ СЛОВА - ПОШЁЛ ВОН ИЗ ИСТОРИИ "СПАРТАКА"!!! ЗАБЫЛИ И ПРОКЛЯЛИ ТЕБЯ, КАК И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, КТО ВЫПАЛ ИЗ РАДОСТНОГО АНАБИОЗА "СЕКТЫ" И НАЧАЛ ДУМАТЬ И ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ!!! НЕЛЬЗЯ ТРЕБОВАТЬ И СПРАШИВАТЬ СО "СПАРТАКА", ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО ЛОБЫЗАТЬ СО ВСЕХ СТОРОН И СЛЕПО ГОРДИТЬСЯ!!
НАУЧИШЬСЯ - ВОЗВРАЩАЙСЯ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Игорь Солнцев
   298 / 840
16 мая в 12:34
Лучше вообще спартак расформировать, много шума от него, а толку никакого.
Да благодаря Спартаку , о тебе хоть кто-то на этом белом свете узнал ! ))))))) Неужели интереснее сидеть на ветке воронежского Факела ? )))))))))))))
LOpp
LOpp
   16 / 840
16 мая в 12:31
Сочнов прав.
Все имеющиеся нападающие не уровня Спартака.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
16 мая в 12:26
О , весна пришла ! Голуби налетели ,загадили всю ветку ! А убирать за вами кто будет ? Пора отстреливать как в Китае воробьёв ! Ладно бы хоть что-то дельное написали ,а то всё гадють и гадють ! ))))))))))))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
16 мая в 12:18
Лучше вообще спартак расформировать, много шума от него, а толку никакого.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
16 мая в 12:08
Оживить, конечно, можно, отловить побольше быстрых зулусов, а пока отлавливают, полечиться в пердиве.
la_masia
la_masia ответил Spectr
   106 / 840
16 мая в 11:47
Да, на соккере обезьян соберут со спартаковской ветки, чтобы не обезьянничали в комментариях
Grabovsky
Grabovsky
   659 / 840
16 мая в 11:33
Зулусов деревянных подпишут о5
Spectr
Spectr
   501 / 840
16 мая в 11:31
Мне интересно где искать будут?Где много диких обезьян?Где много-много диких обезьян)
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 11:30
Спартаку давно нужно оживиться в ФНЛ.
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