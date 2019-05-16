Лепёхин: «Дзюба может заиграть в Англии»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин оценил шансы нападающего «сине-бело-голубых» переехать в Англию.

Ранее сам Дзюба признался, что хотел бы поиграть в АПЛ .

Дзюба - футболист определённого уровня, по российским меркам высокого. Для меня удивительно, что кто-то начал поливать Дзюбу грязью, когда он не забивал. Люди сами себе что-то придумывают, а потом разочаровываются, и им становится очень неудобно.

На мой взгляд, он может заиграть в Англии. Он очень зависимый футболист, но имея рядом с собой партнёров высокого класса, он может забивать.

Габариты Дзюбы как раз подходят для английского футбола. Да и в целом для любой команды, не только английской, приоритетно иметь в своём составе высокого и мощного нападающего. А если он к тому же умеет ещё и забивать, то получается вообще здорово.