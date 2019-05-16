ГлавнаяНовости

Лепёхин: «Дзюба может заиграть в Англии»

16 мая 2019, 10:22

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин оценил шансы нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы переехать в Англию.

Ранее сам Дзюба признался, что хотел бы поиграть в АПЛ.

Дзюба - футболист определённого уровня, по российским меркам высокого. Для меня удивительно, что кто-то начал поливать Дзюбу грязью, когда он не забивал. Люди сами себе что-то придумывают, а потом разочаровываются, и им становится очень неудобно.

На мой взгляд, он может заиграть в Англии. Он очень зависимый футболист, но имея рядом с собой партнёров высокого класса, он может забивать. 

Габариты Дзюбы как раз подходят для английского футбола. Да и в целом для любой команды, не только английской, приоритетно иметь в своём составе высокого и мощного нападающего. А если он к тому же умеет ещё и забивать, то получается вообще здорово.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   557 / 840
16 мая в 18:04
Как игрок Дзюба молодец, чемпионство заслужил.
Но как человек, дзюба - свинья тарасовская
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
16 мая в 13:44
Лохов вроде сказал не может,а Лепёхин-может.
Голова кругом за сына милиционера и продавщицы.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   326 / 840
16 мая в 12:14
Может но не заиграет, пусть дома сидит епт
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
16 мая в 12:13
Вряд ли.
peleneym
peleneym
   789 / 840
16 мая в 11:18
А почему бы и нет. В Англии тупых столбов много.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
16 мая в 11:02
Ерунду несет Лепехин.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100