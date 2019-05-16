Кураньи: «Я очень внимательно слежу за „Динамо“»

Бывший нападающий «Динамо» сообщил, что получил приглашение на матч 30-го тура РПЛ , в котором «бело-голубые» примут тульский «Арсенал». Этот поединок должен состояться на новой арене команды.

Естественно, я очень рад. С момента моего перехода в московский клуб много говорилось о стадионе, помню, как мы следили за его строительством. Жаль, что сам не сумел выйти на поле в официальном матче, все-таки ожидали открытия чуть раньше. Но такие масштабные арены во всем мире строят очень долго. Самое главное, что все, наконец, позади.

В приглашении не названа дата. Но когда бы ни запланировали торжественную церемонию – 26 мая на матче-открытии с «Арсеналом» или уже в новом сезоне, я в любом случае прилечу. Для меня «Динамо» и Россия стали вторым домом, всегда с радостью приезжаю в вашу страну.

Очень внимательно слежу за выступлениями «Динамо». Ситуация непростая, неприятно, что команда борется за выживание. Но отрыв в три очка от «Крыльев» – неплохой плацдарм, чтобы не попасть в стыковые матчи. Надеюсь, Дмитрий Хохлов решит эту задачу. Когда-то мы вместе играли, теперь желаю удачи Диме на тренерском поприще. Насколько понимаю, в «Динамо» было не так уж много денег в последнее время, из-за этого не удавалось приглашать футболистов, с которыми можно бороться за медали. Возможно, с приходом нового руководства что-то изменится.