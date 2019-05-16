Карпин: «Руководство области ставило задачу выйти в Европу? Поздравляю их»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:2) и вылета «жёлто-синих» из Кубка России прокомментировал выступление команды во второй части сезона.
Была задача от руководства области попасть в еврокубки. Можно сказать, что вы провалили сезон?
Кто озвучивал эту задачу? Руководство области? Окей, поздравляю их.
Готовы ли добровольно подать в отставку? Вы потеряли шансы на еврокубки. По ходу сезона не смогли решать игровые проблемы.
Кто вам прислал этот вопрос, что вы его читаете с бумажки? Можете без этого повторить? Я оцениваю игру команды как прогрессирующую. В прошлом году мы заняли 11-е место. В этом году ещё неизвестно, но мы уже не стоим на вылет, хотя зимой поменяли половину состава.
А тренер так себе, на троечку..
А тренер так себе, на троечку..
Видимо, у руководства области больше нет важных задач как раздавать указания футбольному клубу. Здорово устроилось это чиновьё во время путинизма. Ростовский регион, безусловно, славится своим "благополучием" и "процветанием".
Видимо, у руководства области больше нет важных задач как раздавать указания футбольному клубу. Здорово устроилось это чиновьё во время путинизма. Ростовский регион, безусловно, славится своим "благополучием" и "процветанием".
Только подлого Гацкана надо из команды убирать, он уже старый и не вывозит, злится и подло играет из за этого.
Сказать спасибо и найти такого же бойца но молодого.
Только подлого Гацкана надо из команды убирать, он уже старый и не вывозит, злится и подло играет из за этого.
Сказать спасибо и найти такого же бойца но молодого.
Если Карпин и уйдёт, то только по собственному желанию. Или если Бердыев уйдёт из Рубина.
Если Карпин и уйдёт, то только по собственному желанию. Или если Бердыев уйдёт из Рубина.
Ростов интересная команда, может выдать фантастическую игру, а потом долгое время показывать унылый футбол. Это думаете я про Ростов сегодняшний с Карпиным у руля? Нет это я про всю его историю. Да был отрезок когда Ростов взял серебро и навёл шороху в Европе. Но это всего лишь небольшой отрезок в истории.
Ростов это середняк нашего футбола и не надо об этом забывать. А вот, что бы серебренный успех и появление Ростова в Европе стало бы быть на постоянной основе, нужно и более большое вложение в клуб и футболисты более квалифицированные.
Ростов интересная команда, может выдать фантастическую игру, а потом долгое время показывать унылый футбол. Это думаете я про Ростов сегодняшний с Карпиным у руля? Нет это я про всю его историю. Да был отрезок когда Ростов взял серебро и навёл шороху в Европе. Но это всего лишь небольшой отрезок в истории.
Ростов это середняк нашего футбола и не надо об этом забывать. А вот, что бы серебренный успех и появление Ростова в Европе стало бы быть на постоянной основе, нужно и более большое вложение в клуб и футболисты более квалифицированные.
Валера прав!!! Жестче с ними надо!!!
Валера прав!!! Жестче с ними надо!!!