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Карпин: «Руководство области ставило задачу выйти в Европу? Поздравляю их»

16 мая 2019, 01:45
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Локомотива» (0:2) и вылета «жёлто-синих» из Кубка России прокомментировал выступление команды во второй части сезона.

Была задача от руководства области попасть в еврокубки. Можно сказать, что вы провалили сезон? 

Кто озвучивал эту задачу? Руководство области? Окей, поздравляю их.

Готовы ли добровольно подать в отставку? Вы потеряли шансы на еврокубки. По ходу сезона не смогли решать игровые проблемы.

Кто вам прислал этот вопрос, что вы его читаете с бумажки? Можете без этого повторить? Я оцениваю игру команды как прогрессирующую. В прошлом году мы заняли 11-е место. В этом году ещё неизвестно, но мы уже не стоим на вылет, хотя зимой поменяли половину состава.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   658 / 840
18 мая в 21:08
Работа хорошая, потерять нельзя, приходится отказываться..
А тренер так себе, на троечку..
galem72
galem72
   346 / 840
16 мая в 10:07
"...была задача от руководства области попасть в еврокубки..."

Видимо, у руководства области больше нет важных задач как раздавать указания футбольному клубу. Здорово устроилось это чиновьё во время путинизма. Ростовский регион, безусловно, славится своим "благополучием" и "процветанием".
Faustello
Faustello ответил Морозовский
   22 / 840
16 мая в 10:07
Играет "Ростов" то хорошо, то плохо - стабильности нет, вопросы иногда лишние напрашиваются. Валера наверное уйдёт, Бердыев может придёт, а может нет. То, что Валера в зубы никому не заглядывает - молодец. А подосланного провокатора с вопросами надо было просто послать.
Волере терпения, пол состава разобрали и поэтому ожидаемый спад, а так то по осени Волера с Ростовом с верхних строчек не вылезал.
Только подлого Гацкана надо из команды убирать, он уже старый и не вывозит, злится и подло играет из за этого.
Сказать спасибо и найти такого же бойца но молодого.
RMUKMU
RMUKMU
   171 / 840
16 мая в 10:07
Что за идиотские вопросы! По какой причине перед Ростовом должны были ставить задачу попасть в еврокубки?
Если Карпин и уйдёт, то только по собственному желанию. Или если Бердыев уйдёт из Рубина.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
16 мая в 09:11
Свиные тренеры больших успехов не добиваются, привыкли в середняках плестись или в пердивщиках.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 08:53
Я думаю если перед Карпиным была бы такая задача, то он не стал бы так отвечать. Может кто то там и хотел ЛЧ выиграть в своих мечтах, но ......
Ростов интересная команда, может выдать фантастическую игру, а потом долгое время показывать унылый футбол. Это думаете я про Ростов сегодняшний с Карпиным у руля? Нет это я про всю его историю. Да был отрезок когда Ростов взял серебро и навёл шороху в Европе. Но это всего лишь небольшой отрезок в истории.
Ростов это середняк нашего футбола и не надо об этом забывать. А вот, что бы серебренный успех и появление Ростова в Европе стало бы быть на постоянной основе, нужно и более большое вложение в клуб и футболисты более квалифицированные.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
16 мая в 07:44
Играет "Ростов" то хорошо, то плохо - стабильности нет, вопросы иногда лишние напрашиваются. Валера наверное уйдёт, Бердыев может придёт, а может нет. То, что Валера в зубы никому не заглядывает - молодец. А подосланного провокатора с вопросами надо было просто послать.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
16 мая в 06:41
С его возможностями это хороший результат
beefs
beefs
   165 / 840
16 мая в 05:20
Не оправдал надежд, чего там говорить...
ekliziast
ekliziast ответил Дмитрий Аександров
   374 / 840
16 мая в 04:51
Кем это он себя считает?
Главным тренером , который не виляет хвостом перед каждым чинушей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
16 мая в 04:28
Вопросы заданные Валерой журналистам интересней чем подленькие вопросы журналистов Валере ...)))
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 04:28
Средненький сезон получился.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
16 мая в 04:26
Что не выполнил задачу на сезон - это факт и, видимо, сам не хочет оставаться в Ростове, если так дерзит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 04:06
Теперь очередь руководства области поздравлять Карпина.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   699 / 840
16 мая в 04:01
Кем это он себя считает?
cska plus
cska plus
   3 / 840
16 мая в 04:01
В принципе волерик неплохо поработал с Ростовом, учитывая все его проблемы.
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
16 мая в 03:55
лучше не злить Валеру
wingback
wingback
   167 / 840
16 мая в 03:50
карпен, как и любой хряк, обречён на позор...
161регион
161регион
   99 / 840
16 мая в 03:08
Валерка,больше не верим....
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
16 мая в 02:30
Бестактность корреспондентов иногда просто зашкаливает!!!
Валера прав!!! Жестче с ними надо!!!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
16 мая в 02:20
Видимо погонят Карпина хотя не плохую работу он проделывал в Ростове. Норм тренер. Не то что Пиджак уж лучше бы Валеру вернули раз Кареру не хотят!!
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
16 мая в 02:05
"Ростов" играл весело,хотя и не попал в еврокубки.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
16 мая в 01:48
Хорошо, хоть в пердив не попали, какая там Европа.
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