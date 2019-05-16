Карпин: «Руководство области ставило задачу выйти в Европу? Поздравляю их»

Главный тренер «Ростова» после поражения от «Локомотива» (0:2) и вылета «жёлто-синих» из Кубка России прокомментировал выступление команды во второй части сезона.

Была задача от руководства области попасть в еврокубки. Можно сказать, что вы провалили сезон?

Кто озвучивал эту задачу? Руководство области? Окей, поздравляю их.

Готовы ли добровольно подать в отставку? Вы потеряли шансы на еврокубки. По ходу сезона не смогли решать игровые проблемы.

Кто вам прислал этот вопрос, что вы его читаете с бумажки? Можете без этого повторить? Я оцениваю игру команды как прогрессирующую. В прошлом году мы заняли 11-е место. В этом году ещё неизвестно, но мы уже не стоим на вылет, хотя зимой поменяли половину состава.