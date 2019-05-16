Тренер «Зенита»: «Барриос и Паредес – разные игроки»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о полузащитнике , который минувшей зимой перешёл в петербургский клуб из «Бока Хуниорс».

Не знаю, прибавили ли латиноамериканские игроки после зимнего перерыва. Могу сказать только то, что эти ребята очень старательно работают на тренировках. И к ним нет никаких претензий со стороны нашего тренерского штаба. Себа Дриусси, Ригони, Барриос – вся команда хотела победить, а игроки из Южной Америки очень хорошо вписались в коллектив. Отлично действуют на поле, забивают голы и приносят много пользы команде.

Как Барриосу удалось так быстро адаптироваться? Вильмар – очень простой парень. Он переехал в Россию из Аргентины, и клуб старается создать для него максимально комфортные условия. Хорошо, что ему удалось с первых же матчей за «Зенит» показать свои сильные стороны. Часто он играл ключевую роль в команде, и мы очень рады, что имеем такого футболиста в составе.

Барриос даже в плюсовую температуру играет в перчатках? (Смеётся.) Ну, он совсем недавно переехал сюда и только привыкает к России. Хорошо, что на «Газпром Арене» есть крыша – здесь Вильмар всегда чувствует себя отлично.

Удалось ли Вильмару заменить Паредеса? Это разные игроки, но я считаю, что для нашей команды Вильмар очень полезен. Нам немного не хватало отбора в центре поля. Паредес тоже был очень важен для «Зенита», но Барриос со своими сильными качествами сумел помочь команде.