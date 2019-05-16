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Тренер «Зенита»: «Барриос и Паредес – разные игроки»

16 мая 2019, 01:30

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра поделился мнением о полузащитнике Вильмаре Барриосе, который минувшей зимой перешёл в петербургский клуб из «Бока Хуниорс».

Не знаю, прибавили ли латиноамериканские игроки после зимнего перерыва. Могу сказать только то, что эти ребята очень старательно работают на тренировках. И к ним нет никаких претензий со стороны нашего тренерского штаба. Себа Дриусси, Ригони, Барриос – вся команда хотела победить, а игроки из Южной Америки очень хорошо вписались в коллектив. Отлично действуют на поле, забивают голы и приносят много пользы команде. 

Как Барриосу удалось так быстро адаптироваться? Вильмар – очень простой парень. Он переехал в Россию из Аргентины, и клуб старается создать для него максимально комфортные условия. Хорошо, что ему удалось с первых же матчей за «Зенит» показать свои сильные стороны. Часто он играл ключевую роль в команде, и мы очень рады, что имеем такого футболиста в составе. 

Барриос даже в плюсовую температуру играет в перчатках? (Смеётся.) Ну, он совсем недавно переехал сюда и только привыкает к России. Хорошо, что на «Газпром Арене» есть крыша – здесь Вильмар всегда чувствует себя отлично. 

Удалось ли Вильмару заменить Паредеса? Это разные игроки, но я считаю, что для нашей команды Вильмар очень полезен. Нам немного не хватало отбора в центре поля. Паредес тоже был очень важен для «Зенита», но Барриос со своими сильными качествами сумел помочь команде.

Напомним, 25-летний колумбиец был признан лучшим игроком «Зенита» в апреле.

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Все комментарии
D6b99db
D6b99db
   561 / 840
16 мая в 10:39
Барриос и Паредес - разные игроки. Но если сравнить пользу, которую они принесли клубу, то здесь огромное превосходство колумбийца. Паредес принёс только огромные бабки. Хотя я до сих пор не понимаю, как так вышло, что при такой игре за Зенит за него заплатили такие деньги. Он и 20-то миллионов не стоит.
Барриос - напротив. Настолько круто играет, что его вполне могут забрать у Зенита уже этим летом.
Egorium
Egorium
   116 / 840
16 мая в 09:36
Барриос полезнее и эффективнее.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
16 мая в 08:35
Как-то Орлов Гена выразился, что "Зенит" - это звёздная команда! Гена прав! Крыша есть у "зени" - с крышей любые задачи по плечу!
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
16 мая в 08:15
Привыкнет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
16 мая в 07:24
Эрнани не упомянул. Видно к нему у тренерского штаба претензии как раз таки есть.
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