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Панов: «Ничего страшного, что сейчас „Спартак“ борется за пятое место»

16 мая 2019, 09:28

Бывший игрок «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», оценил работу главного тренера «красно-белых» Олега Кононова.

Я не могу сказать, что игра при Кононове плохая. Она достаточно интересная, комбинационная. Другое дело, что футболисты, которые в команде присутствуют, уже не соответствуют уровню «Спартака». Многие критически воспринимали расставание с Самедовым, Поповым, Джано, но я считаю, что молодые футболисты имеют шанс проявить себя сейчас в «Спартаке». А когда им еще себя показать? Я ведь в таком раннем возрасте играл в «Зените» и доказывал, что могу быть на главных ролях.

Сегодняшняя ситуация как раз и дает такую возможность молодым. Естественно, требовать сейчас многого от молодежи «Спартака» нереально, им нужен опыт, практика, которую они получают. Кононов сделал важное дело — омолодил состав. Сейчас есть игроки, из которых можно лепить команду будущего. Ничего страшного в том, что сейчас «Спартак» борется за пятое место, нет. Я бы не сказал, что это какая-то катастрофа.

Да, есть проблемы с результатом, но извините меня, Кононов всего полгода у руля, и как он может все выиграть сразу. Даже наверху проблемы, а Кононов тренирует. Последние игры показывают, что все стараются играть против «красно-белых» от обороны и при этом действуют компактно. Доминирование соперника мы увидели лишь в тульском матче с «Арсеналом». Остальные весной «Спартак» по игре не превосходили.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
16 мая в 16:05
Я считаю это ненормальным.
Не вижу игры вообще.
Повезёт-будут очки,не повезёт не будут.
Не клуб,а постоянная очередь за зарплатой.
Кто-нибудь...назовите одну игру в этом сезоне когда играли выше крыши?
Я затрудняюсь.
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 14:03
Спартак вроде на 4-м.
LOpp
LOpp
   16 / 840
16 мая в 12:29
Denkuz
Сегодня 12:24
Стыдно за спартак, если за него болеет панов.
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Стыдно за Зенит, если лучший игрок Зенита все времен болеет за Спартак.
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   16 / 840
16 мая в 12:26
Ничего страшного....все привыкли... 10-е место в чемпионате России 2003 8-е место в чемпионате России 2004 8-е место в чемпионате России 2008 4-е место в чемпионате России 2010 4-е место в чемпионате России 2012/13 6-е место в чемпионате России 2013/14 6-е место в чемпионате России 2014/15 5-е место в чемпионате России 2015/16 4-е..5-е место в чемпионате России 2018/2019 Все места выше указанных в некоторых чемпионатах - скорей исключения из правил....
а почему не проводились чемпионаты 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/2012 гг. война что ли была?
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
16 мая в 12:24
Стыдно за спартак, если за него болеет панов.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
16 мая в 12:14
Страшно, что не видно "света в конце туннеля".
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Jeck Denielse
   326 / 840
16 мая в 12:12
Ничего страшного....все привыкли... 10-е место в чемпионате России 2003 8-е место в чемпионате России 2004 8-е место в чемпионате России 2008 4-е место в чемпионате России 2010 4-е место в чемпионате России 2012/13 6-е место в чемпионате России 2013/14 6-е место в чемпионате России 2014/15 5-е место в чемпионате России 2015/16 4-е..5-е место в чемпионате России 2018/2019 Все места выше указанных в некоторых чемпионатах - скорей исключения из правил....
Ага а над нами хихикают, что у нас 5 место было. Хахаха а веселуха то вон где))
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   326 / 840
16 мая в 12:08
Скоро спартак будет бороться за выживание, ничего страшного))
Завтра
Завтра
   140 / 840
16 мая в 11:41
"Свинушка" хвалит "свинюха")
МКС
МКС
   30 / 840
16 мая в 11:35
Все нормальные люди предпочитают доить Миллера

Но болеют, только за нормальные команды

Зенит - это просто полит проэкт без истории

С купленными чемпионствами и еврокубками
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
16 мая в 11:06
Ничего страшного....все привыкли...

10-е место в чемпионате России 2003
8-е место в чемпионате России 2004
8-е место в чемпионате России 2008
4-е место в чемпионате России 2010
4-е место в чемпионате России 2012/13
6-е место в чемпионате России 2013/14
6-е место в чемпионате России 2014/15
5-е место в чемпионате России 2015/16
4-е..5-е место в чемпионате России 2018/2019

Все места выше указанных в некоторых чемпионатах - скорей исключения из правил....
Capitan555
Capitan555
   327 / 840
16 мая в 10:48
Пришел в Спартак изгой Глушаков и начался в команде бардак.....А Карреру надо было оставить или вернуть..
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Морозовский
   12 / 840
16 мая в 10:43
Это их принцип существования: либо ромб в цветах, либо шарф в кустах! Для них нет места кроме 1-го. =)
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
16 мая в 10:30
Конечно ничего страшного,ведь не за 16-е место."Спартак" всегда будет первым...в сердце Панова.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
16 мая в 10:29
Легендарный болельщик Спартака врать не будет, уровень Спартака борьба за пятое место!!!
Faustello
Faustello ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   22 / 840
16 мая в 10:02
Свин Панов.
Пан Суин
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 09:59
Панов иуда продажная.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
16 мая в 09:45
За любое место надо бороться, особенно в зоне вылета. Вот, "Спартак борется за пятое место. Быть в цветах вокруг призёров тоже почётно!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
16 мая в 09:44
Свин Панов.
Faustello
Faustello
   22 / 840
16 мая в 09:42
Панов легенда.
Спартака ))
Project Pandora
Project Pandora ответил Palex
   533 / 840
16 мая в 09:41
Как показывает практика, он больше ни к одному клубу мира не относится.
Palex
Palex ответил Project Pandora
   60 / 840
16 мая в 09:39
К спартаку твой пост, не относится.
Project Pandora
Project Pandora
   533 / 840
16 мая в 09:34
Видимо Зидан задал новый тренд: приди и с ходу выиграй три лиги чемпионов. Панов как минимум адекватен.
Бестрофейный
Бестрофейный
   96 / 840
16 мая в 09:32
Еще сезон и в пердиве будет.
Alladins
Alladins
   101 / 840
16 мая в 09:31
Панов разве не расстроился?
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