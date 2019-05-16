Панов: «Ничего страшного, что сейчас „Спартак“ борется за пятое место»

Бывший игрок «Зенита» , ныне болеющий за «Спартак», оценил работу главного тренера «красно-белых» .

Я не могу сказать, что игра при Кононове плохая. Она достаточно интересная, комбинационная. Другое дело, что футболисты, которые в команде присутствуют, уже не соответствуют уровню «Спартака». Многие критически воспринимали расставание с Самедовым, Поповым, Джано, но я считаю, что молодые футболисты имеют шанс проявить себя сейчас в «Спартаке». А когда им еще себя показать? Я ведь в таком раннем возрасте играл в «Зените» и доказывал, что могу быть на главных ролях.

Сегодняшняя ситуация как раз и дает такую возможность молодым. Естественно, требовать сейчас многого от молодежи «Спартака» нереально, им нужен опыт, практика, которую они получают. Кононов сделал важное дело — омолодил состав. Сейчас есть игроки, из которых можно лепить команду будущего. Ничего страшного в том, что сейчас «Спартак» борется за пятое место, нет. Я бы не сказал, что это какая-то катастрофа.

Да, есть проблемы с результатом, но извините меня, Кононов всего полгода у руля, и как он может все выиграть сразу. Даже наверху проблемы, а Кононов тренирует. Последние игры показывают, что все стараются играть против «красно-белых» от обороны и при этом действуют компактно. Доминирование соперника мы увидели лишь в тульском матче с «Арсеналом». Остальные весной «Спартак» по игре не превосходили.