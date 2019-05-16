Панов: «Ничего страшного, что сейчас „Спартак“ борется за пятое место»

Бывший игрок «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», оценил работу главного тренера «красно-белых» Олега Кононова.
Я не могу сказать, что игра при Кононове плохая. Она достаточно интересная, комбинационная. Другое дело, что футболисты, которые в команде присутствуют, уже не соответствуют уровню «Спартака». Многие критически воспринимали расставание с Самедовым, Поповым, Джано, но я считаю, что молодые футболисты имеют шанс проявить себя сейчас в «Спартаке». А когда им еще себя показать? Я ведь в таком раннем возрасте играл в «Зените» и доказывал, что могу быть на главных ролях.
Сегодняшняя ситуация как раз и дает такую возможность молодым. Естественно, требовать сейчас многого от молодежи «Спартака» нереально, им нужен опыт, практика, которую они получают. Кононов сделал важное дело — омолодил состав. Сейчас есть игроки, из которых можно лепить команду будущего. Ничего страшного в том, что сейчас «Спартак» борется за пятое место, нет. Я бы не сказал, что это какая-то катастрофа.
Да, есть проблемы с результатом, но извините меня, Кононов всего полгода у руля, и как он может все выиграть сразу. Даже наверху проблемы, а Кононов тренирует. Последние игры показывают, что все стараются играть против «красно-белых» от обороны и при этом действуют компактно. Доминирование соперника мы увидели лишь в тульском матче с «Арсеналом». Остальные весной «Спартак» по игре не превосходили.
Не вижу игры вообще.
Повезёт-будут очки,не повезёт не будут.
Не клуб,а постоянная очередь за зарплатой.
Кто-нибудь...назовите одну игру в этом сезоне когда играли выше крыши?
Я затрудняюсь.
Не вижу игры вообще.
Повезёт-будут очки,не повезёт не будут.
Не клуб,а постоянная очередь за зарплатой.
Кто-нибудь...назовите одну игру в этом сезоне когда играли выше крыши?
Я затрудняюсь.
Сегодня 12:24
Стыдно за спартак, если за него болеет панов.
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Стыдно за Зенит, если лучший игрок Зенита все времен болеет за Спартак.
Сегодня 12:24
Стыдно за спартак, если за него болеет панов.
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Стыдно за Зенит, если лучший игрок Зенита все времен болеет за Спартак.
Но болеют, только за нормальные команды
Зенит - это просто полит проэкт без истории
С купленными чемпионствами и еврокубками
Но болеют, только за нормальные команды
Зенит - это просто полит проэкт без истории
С купленными чемпионствами и еврокубками
10-е место в чемпионате России 2003
8-е место в чемпионате России 2004
8-е место в чемпионате России 2008
4-е место в чемпионате России 2010
4-е место в чемпионате России 2012/13
6-е место в чемпионате России 2013/14
6-е место в чемпионате России 2014/15
5-е место в чемпионате России 2015/16
4-е..5-е место в чемпионате России 2018/2019
Все места выше указанных в некоторых чемпионатах - скорей исключения из правил....
10-е место в чемпионате России 2003
8-е место в чемпионате России 2004
8-е место в чемпионате России 2008
4-е место в чемпионате России 2010
4-е место в чемпионате России 2012/13
6-е место в чемпионате России 2013/14
6-е место в чемпионате России 2014/15
5-е место в чемпионате России 2015/16
4-е..5-е место в чемпионате России 2018/2019
Все места выше указанных в некоторых чемпионатах - скорей исключения из правил....
Спартака ))
Спартака ))