Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не планирует работать в «Монако», о чем сообщалось ранее.
Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не планирует работать в «Монако», о чем сообщалось ранее.
Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.
Что вопрос о работе не будет стоять даже у праправнуков
Что вопрос о работе не будет стоять даже у праправнуков