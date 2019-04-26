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Измайлов не планирует работать в «Монако»

26 апреля 2019, 17:38

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не планирует работать в «Монако», о чем сообщалось ранее.

Напомним, что сегодня московский клуб объявил о том, что Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

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Все комментарии
МКС
МКС
   149 / 954
26 апреля в 19:06
Татарин столько спер из клуба

Что вопрос о работе не будет стоять даже у праправнуков
LOpp
LOpp
   24 / 954
26 апреля в 18:20
В Барселону поди собрался.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
26 апреля в 18:10
В Монако охренели от такой новости.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
26 апреля в 17:53
Igo0rek
Igo0rek
   136 / 954
26 апреля в 17:48
Монако бы точно вылетел
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   264 / 954
26 апреля в 17:43
Интересно, где он еще не планирует работать?
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