«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛ

15 мая 2019, 23:50

В Англии завершились полуфинальные матчи плей-офф раунда Чемпионшипа.

В первой паре упорная борьба развязалась между «Астон Виллой» и «Вест Бромвичем». Исход двухматчевого противостояния решался в серии пенальти. Точнее оказались «вилланы» (4:3).

«Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда выяснял отношения с «Лидсом» Марсело Бьелсы. В первой встрече сильнее оказался «Лидс» (1:0), он повел и в ответной игре, однако затем «Дерби Каунти» сделал прекрасный камбэк и победил со счетом 4:2. Обе команды доигрывали матч вдесятером.

27 мая «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сразятся за выход в Премьер-Лигу в финальном поединке плей-офф.

По слухам, по окончании сезона Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».