«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛ

В Англии завершились полуфинальные матчи плей-офф раунда Чемпионшипа.
В первой паре упорная борьба развязалась между «Астон Виллой» и «Вест Бромвичем». Исход двухматчевого противостояния решался в серии пенальти. Точнее оказались «вилланы» (4:3).
«Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда выяснял отношения с «Лидсом» Марсело Бьелсы. В первой встрече сильнее оказался «Лидс» (1:0), он повел и в ответной игре, однако затем «Дерби Каунти» сделал прекрасный камбэк и победил со счетом 4:2. Обе команды доигрывали матч вдесятером.
27 мая «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сразятся за выход в Премьер-Лигу в финальном поединке плей-офф.
По слухам, по окончании сезона Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».
С реализацией будут проблемы, пока не купят нормального нападающего, а лучше двух. Бэмфорд - полное днище, Руф и вовсе фланговый бегунок, вынужденный играть на острие за неимением выбора, про Робертса вообще молчу. То же самое касается и обороны, особенно центра, где играть умеет только Янссон. Плюс нужны люди на полупустую скамейку, особенно в свете методов Бьелсы и количества игр в шипе.
В контракте Бьелсы есть опция продления на сезон в течение трех лет, чем и собирается воспользоваться Радриццани. Окончательное решение остается за El Loco.
С реализацией будут проблемы, пока не купят нормального нападающего, а лучше двух. Бэмфорд - полное днище, Руф и вовсе фланговый бегунок, вынужденный играть на острие за неимением выбора, про Робертса вообще молчу. То же самое касается и обороны, особенно центра, где играть умеет только Янссон. Плюс нужны люди на полупустую скамейку, особенно в свете методов Бьелсы и количества игр в шипе.
В контракте Бьелсы есть опция продления на сезон в течение трех лет, чем и собирается воспользоваться Радриццани. Окончательное решение остается за El Loco.
Насчет Ливерпуля: я не столько поддерживаю клуб в целом, сколько Милнера. В финале ЛЧ, однако, буду придерживаться нейтралитета, поскольку в составе шпор играет еще один наш воспитанник.
Насчет Ливерпуля: я не столько поддерживаю клуб в целом, сколько Милнера. В финале ЛЧ, однако, буду придерживаться нейтралитета, поскольку в составе шпор играет еще один наш воспитанник.
Да и твой любимый Ливер проиграл, заняв второе место. как думаешь они ЛЧ возьмут или пролетят мимо очередного трофея? думаю им отдадут ушастого за прошлую ЛЧ, когда Реал тащили судьи, не зря скомину поставили.
PS помню как ты спрогнозировал вылет Саутгемптона из АПЛ, когда создали на соккере каким будет итог 2018/2019......
Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2018/2019
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1062860
в итоге пришлось заплатить Лидсу за такой прогноз.......
Да и твой любимый Ливер проиграл, заняв второе место. как думаешь они ЛЧ возьмут или пролетят мимо очередного трофея? думаю им отдадут ушастого за прошлую ЛЧ, когда Реал тащили судьи, не зря скомину поставили.
PS помню как ты спрогнозировал вылет Саутгемптона из АПЛ, когда создали на соккере каким будет итог 2018/2019......
Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2018/2019
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1062860
в итоге пришлось заплатить Лидсу за такой прогноз.......
Лидс - лузеры не вернутся в апл ахаха
Лидс - лузеры не вернутся в апл ахаха
“Постарайся не волноваться, когда-нибудь ты нас одолеешь. Мы обыграли вас дома, обыграли в гостях. Перестань уже плакать, Фрэнк Лэмпард”.
Сегодня :
Лэмпард переигрывает в гостях “Лидс” (2-4) 👏🏻
Переоцененные выскочки опущены 😂
“Постарайся не волноваться, когда-нибудь ты нас одолеешь. Мы обыграли вас дома, обыграли в гостях. Перестань уже плакать, Фрэнк Лэмпард”.
Сегодня :
Лэмпард переигрывает в гостях “Лидс” (2-4) 👏🏻
Переоцененные выскочки опущены 😂
В целом, спасибо команде за яркий сезон, пусть и закончившийся так бесславно.
В целом, спасибо команде за яркий сезон, пусть и закончившийся так бесславно.