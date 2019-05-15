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«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛ

15 мая 2019, 23:50

В Англии завершились полуфинальные матчи плей-офф раунда Чемпионшипа.

В первой паре упорная борьба развязалась между «Астон Виллой» и «Вест Бромвичем». Исход двухматчевого противостояния решался в серии пенальти. Точнее оказались «вилланы» (4:3).

«Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда выяснял отношения с «Лидсом» Марсело Бьелсы. В первой встрече сильнее оказался «Лидс» (1:0), он повел и в ответной игре, однако затем «Дерби Каунти» сделал прекрасный камбэк и победил со счетом 4:2. Обе команды доигрывали матч вдесятером.

27 мая «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сразятся за выход в Премьер-Лигу в финальном поединке плей-офф.

По слухам, по окончании сезона Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси».

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответил DXTK
   352 / 840
16 мая в 21:20
например можно у Брентфорда попытаться купить нападающего Нила Мопе у него хорошая стата за клуб, который финишировал в середине таблицы - 25 голов, ему 22 года.
Можно, неплохой вариант. Че Адамс из Бирмингема тоже сгодился бы. Но сперва нужно дождаться решения Бьелсы, а там видно будет.
DXTK
DXTK ответил Viduka
   121 / 840
16 мая в 20:49
Если не будет усиления, не будет и АПЛ. Сам Бьелса в последнем интервью намекнул, что с имеющейся обоймой повторить прыть этого сезона вряд ли получится. С реализацией будут проблемы, пока не купят нормального нападающего, а лучше двух. Бэмфорд - полное днище, Руф и вовсе фланговый бегунок, вынужденный играть на острие за неимением выбора, про Робертса вообще молчу. То же самое касается и обороны, особенно центра, где играть умеет только Янссон. Плюс нужны люди на полупустую скамейку, особенно в свете методов Бьелсы и количества игр в шипе. В контракте Бьелсы есть опция продления на сезон в течение трех лет, чем и собирается воспользоваться Радриццани. Окончательное решение остается за El Loco.
например можно у Брентфорда попытаться купить нападающего Нила Мопе у него хорошая стата за клуб, который финишировал в середине таблицы - 25 голов, ему 22 года.
Viduka
Viduka ответил DXTK
   352 / 840
16 мая в 19:54
у Лидса есть команда, просто надо над реализацией работать, в первой игре плей-офф лидс мог три забить, но забил всего один, мне кажется вряд ли будет усиление, поскольку команда не вышла в элиту. Бьелса вроде готов остаться если клуб предложит остаться.
Если не будет усиления, не будет и АПЛ. Сам Бьелса в последнем интервью намекнул, что с имеющейся обоймой повторить прыть этого сезона вряд ли получится.
С реализацией будут проблемы, пока не купят нормального нападающего, а лучше двух. Бэмфорд - полное днище, Руф и вовсе фланговый бегунок, вынужденный играть на острие за неимением выбора, про Робертса вообще молчу. То же самое касается и обороны, особенно центра, где играть умеет только Янссон. Плюс нужны люди на полупустую скамейку, особенно в свете методов Бьелсы и количества игр в шипе.
В контракте Бьелсы есть опция продления на сезон в течение трех лет, чем и собирается воспользоваться Радриццани. Окончательное решение остается за El Loco.
DXTK
DXTK ответил Viduka
   121 / 840
16 мая в 17:24
Останется Бьелса или нет, зависит только от него. Другое дело, что будет сложно повторить игру в том же духе в следующем сезоне с теми же игроками, поэтому придется поработать на трансферном рынке. Насчет Ливерпуля: я не столько поддерживаю клуб в целом, сколько Милнера. В финале ЛЧ, однако, буду придерживаться нейтралитета, поскольку в составе шпор играет еще один наш воспитанник.
у Лидса есть команда, просто надо над реализацией работать, в первой игре плей-офф лидс мог три забить, но забил всего один, мне кажется вряд ли будет усиление, поскольку команда не вышла в элиту. Бьелса вроде готов остаться если клуб предложит остаться.
Derby County
Derby County
   480 / 840
16 мая в 16:38
Это был потрясающий матч!
Viduka
Viduka ответил DXTK
   352 / 840
16 мая в 16:06
Ну как там шпионаж поживает? Да, Лидс опять застрял в шипе, даже к 100 летию не смогли выйти. как думаешь Бьелса останется или нет? Да и твой любимый Ливер проиграл, заняв второе место. как думаешь они ЛЧ возьмут или пролетят мимо очередного трофея? думаю им отдадут ушастого за прошлую ЛЧ, когда Реал тащили судьи, не зря скомину поставили. PS помню как ты спрогнозировал вылет Саутгемптона из АПЛ, когда создали на соккере каким будет итог 2018/2019...... Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2018/2019 Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1062860 в итоге пришлось заплатить Лидсу за такой прогноз.......
Останется Бьелса или нет, зависит только от него. Другое дело, что будет сложно повторить игру в том же духе в следующем сезоне с теми же игроками, поэтому придется поработать на трансферном рынке.
Насчет Ливерпуля: я не столько поддерживаю клуб в целом, сколько Милнера. В финале ЛЧ, однако, буду придерживаться нейтралитета, поскольку в составе шпор играет еще один наш воспитанник.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   334 / 840
16 мая в 14:44
Первый гол в ворота павлинов соорудили Касилья со своим защитником, пеналь, как по мне был 100%, удаление - на усмотрение судьи, а матч - огонь!!! Жаль Лидс, болел за них, но у баранов есть яйца!))) Поздравления болелам!
DXTK
DXTK ответил Viduka
   121 / 840
16 мая в 11:23
Типичный Лидс во всей красе, как я, собственно, и предполагал. Сперва по собственной воле слили прямой промоушн, а теперь и плей-офф. Стоит, однако, поздравить Лэмпарда, нанесшего Бьелсе единственное, но самое важное поражение. В целом, спасибо команде за яркий сезон, пусть и закончившийся так бесславно.
Ну как там шпионаж поживает? Да, Лидс опять застрял в шипе, даже к 100 летию не смогли выйти. как думаешь Бьелса останется или нет?

Да и твой любимый Ливер проиграл, заняв второе место. как думаешь они ЛЧ возьмут или пролетят мимо очередного трофея? думаю им отдадут ушастого за прошлую ЛЧ, когда Реал тащили судьи, не зря скомину поставили.

PS помню как ты спрогнозировал вылет Саутгемптона из АПЛ, когда создали на соккере каким будет итог 2018/2019......

Делайте ваши ставки! Итоговая таблица АПЛ 2018/2019
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1062860

в итоге пришлось заплатить Лидсу за такой прогноз.......
DXTK
DXTK
   121 / 840
16 мая в 11:02
Надеюсь увидеть Дерби и Лэмпарда в АПЛ, если они выйдут хотелось бы, чтобы Фрэнк продолжит руководить баранами в элите, а Челси пускай очередного макароника берут.
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 11:01
Две достойные команды.
la-respect0
la-respect0 ответил Left Boy
   633 / 840
16 мая в 10:23
Хаахха дада , особенно перед новым годом рождеством)))
la-respect0
la-respect0 ответил cannongun
   633 / 840
16 мая в 10:22
Фишка в том , что не только Грилиша потеряем , но и моторчика Макгинище ...да там пол состава разберут.А так выкупить Хауса и Мингса и будет счастье )).
la-respect0
la-respect0
   633 / 840
16 мая в 10:19
Стир батя офк)) Дерби должны уничтожать в финале !!
ДСА
ДСА
   89 / 840
16 мая в 08:54
Пора бы уже Астон Вилле вернуться в Премьер-Лигу.
LOpp
LOpp
   16 / 840
16 мая в 08:33
Лидс жалко, как не когда были близки к возвращению.
cannongun
cannongun
   294 / 840
16 мая в 08:18
ясно, с возвращением в АПЛ, вилланы. но тогда нам Грилиша не видать((

Лидс - лузеры не вернутся в апл ахаха
Left Boy
Left Boy ответил dzvinka
   169 / 840
16 мая в 00:58
    Viduka
    Viduka ответил Медив
       352 / 840
    16 мая в 00:45
    Ну пенка там конечно была на любителя, а удаление было довольно чистое. Двумя ногами в центре поля срубил чувака после того, как врезал еще одному... Берарди дикий лапоть в этом эпизоде. А переигрывал... Ну когда тебе забивают дома 4 мяча, сложно говорить, что ты там кого то переигрываешь. Учитывая, что Лидс выше классом, они конкретно лажанули
    Берарди лапоть по жизни, а не только в том эпизоде. Как, кстати, и Купер. Бьелса конкретно просчитался, оставив Янссона на скамейке.
    Медив
    Медив ответил dzvinka
       43 / 840
    16 мая в 00:36
    ты ведь матч не смотрел конечно, а просто так ляпаеш. Там глупое удаление, глупая пенка - решили во многом исход, до этого Лидс побеждал.
    Ну пенка там конечно была на любителя, а удаление было довольно чистое. Двумя ногами в центре поля срубил чувака после того, как врезал еще одному... Берарди дикий лапоть в этом эпизоде. А переигрывал... Ну когда тебе забивают дома 4 мяча, сложно говорить, что ты там кого то переигрываешь. Учитывая, что Лидс выше классом, они конкретно лажанули
    Benazir Mardanov
    Benazir Mardanov
       510 / 840
    16 мая в 00:36
    Бьелсе жалко!
    dzvinka
    dzvinka ответил anyway
       75 / 840
    16 мая в 00:31
    Фанаты “Лидса” до матча: “Постарайся не волноваться, когда-нибудь ты нас одолеешь. Мы обыграли вас дома, обыграли в гостях. Перестань уже плакать, Фрэнк Лэмпард”. Сегодня : Лэмпард переигрывает в гостях “Лидс” (2-4) 👏🏻 Переоцененные выскочки опущены 😂
    ты ведь матч не смотрел конечно, а просто так ляпаеш. Там глупое удаление, глупая пенка - решили во многом исход, до этого Лидс побеждал.
    anyway
    anyway
       296 / 840
    16 мая в 00:12
    Фанаты “Лидса” до матча:

    “Постарайся не волноваться, когда-нибудь ты нас одолеешь. Мы обыграли вас дома, обыграли в гостях. Перестань уже плакать, Фрэнк Лэмпард”.

    Сегодня :

    Лэмпард переигрывает в гостях “Лидс” (2-4) 👏🏻

    Переоцененные выскочки опущены 😂
    Bayern Best
    Bayern Best
       245 / 840
    16 мая в 00:11
    Надеюсь дальше пройдет АВ.
    Медив
    Медив ответил 311
       43 / 840
    16 мая в 00:10
    Терри или Лэмпард? Дилемма!)
    Ну объективно, у Дерби больше игроков Челси, чем у Астон Виллы
    311
    311
       73 / 840
    16 мая в 00:09
    Терри или Лэмпард? Дилемма!)
    Viduka
    Viduka
       352 / 840
    16 мая в 00:02
    Типичный Лидс во всей красе, как я, собственно, и предполагал. Сперва по собственной воле слили прямой промоушн, а теперь и плей-офф. Стоит, однако, поздравить Лэмпарда, нанесшего Бьелсе единственное, но самое важное поражение.
    В целом, спасибо команде за яркий сезон, пусть и закончившийся так бесславно.
    Медив
    Медив
       43 / 840
    15 мая в 23:57
    Давай, Френки. Обыграешь вилланов и у Ромы точно нервы не выдержат - позовет в Челси. Забирай у них Терри к себе в помощники, всех арендованных и вперед лепить новый Челси.
    barcamilan
    barcamilan
       325 / 840
    15 мая в 23:56
    вперед астон вилла
    Djon_V
    Djon_V
       268 / 840
    15 мая в 23:55
    Ай да Лэмпард, неожиданно, с победой Дерби
    Left Boy
    Left Boy
       169 / 840
    15 мая в 23:51
    В смысле, зимой же глоры кричали, что лидс в апл 100%))00))0
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