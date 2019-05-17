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«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

17 мая 2019, 13:01

«Локомотив» поздравил полузащитника Игоря Денисова с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 35 лет.

«Мы поздравляем Игоря с днем рождения! Желаем благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и позитивных эмоций», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что игрок и руководство клуба находятся в конфликте, поскольку Денисов игнорирует тренировки «Локо».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   130 / 843
19 мая в 09:49
Присоединяюсь к поздравлениям. Характер характером, но не в лесу живёшь. Команда, болельщики ждут, а его величество икс положил на всех. За такие действия полагается "лещ' и отправка в ремзону на должность "принеси-подай, пошёл на х-не мешай".
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
18 мая в 03:02
Когда ловить будут?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
17 мая в 17:14
Надо же не забыли
порт
порт
   636 / 843
17 мая в 17:11
А в конце смайлик.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 15:02
Поздравляю Дениса с днем рождения
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
17 мая в 14:48
Как бы там не было а день Рождения никто Не отменял...
С днём Рождения Игорь Денисов!!!
Желаю Здоровья и семейного Благополучия!
ermak6848
ermak6848 ответил Ruslik1982
   173 / 843
17 мая в 14:37
к Кокорину и Мамаеву его
хоть парень заводной, но голова на плечах в отличии от этих около футболистов - хулиганов
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
17 мая в 14:26
Денисов недели две,как празднует свой день рождения.в полном умате
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 14:19
Нашли хоть пропащего?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 14:12
С днюхой Игорёха!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
17 мая в 14:11
к Кокорину и Мамаеву его
Faustello
Faustello
   23 / 843
17 мая в 13:54
Хорошо не интерпол поздравил ))
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
17 мая в 13:44
С днюхой .
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
17 мая в 13:40
Он же в бегах, неужели, смску отправили?
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 13:29
.... и оштрафовал игрока за пропуск тренировок.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 13:23
Все опоплчились на парня а он правильный.
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 13:19
«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения и объявил его в розыск.
МКС
МКС
   30 / 843
17 мая в 13:18
С юбилеем Дениска

Достойного тебе заслуженного отдыха - пенсионер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 13:13
Ничего не понимаю...
Он их игнорит.....они на "днюху напрашиваются"....))))
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
17 мая в 13:05
А Денисов послал Локомотив н@Х&Y.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 13:05
Желаю Денисову вернуться в "Зенит" через километровый почетнвй коридор виража с горящими файйййерррами!
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