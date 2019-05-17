«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

«Локомотив» поздравил полузащитника Игоря Денисова с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 35 лет.
«Мы поздравляем Игоря с днем рождения! Желаем благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и позитивных эмоций», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что игрок и руководство клуба находятся в конфликте, поскольку Денисов игнорирует тренировки «Локо».
С днём Рождения Игорь Денисов!!!
Желаю Здоровья и семейного Благополучия!
С днём Рождения Игорь Денисов!!!
Желаю Здоровья и семейного Благополучия!
Достойного тебе заслуженного отдыха - пенсионер
Достойного тебе заслуженного отдыха - пенсионер
Он их игнорит.....они на "днюху напрашиваются"....))))
Он их игнорит.....они на "днюху напрашиваются"....))))