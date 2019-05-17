«Локомотив» поздравил Денисова с днем рождения

17 мая 2019, 13:01

«Локомотив» поздравил полузащитника с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 35 лет.

«Мы поздравляем Игоря с днем рождения! Желаем благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и позитивных эмоций», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что игрок и руководство клуба находятся в конфликте, поскольку Денисов игнорирует тренировки «Локо».