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«Динамо» поздравило Самбу Соу с 30-летием

29 апреля 2019, 14:53

Сегодня полузащитнику «Динамо» Самбе Соу исполнилось 30 лет. Клуб поздравил малийского футболиста с юбилеем.

Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо-Москва» поздравляют Самбу с праздником! 

Самба Соу пришел в наш клуб позапрошлым летом и дебютировал за «бело-голубых» в домашней игре со «Спартаком». За всё это время малиец провел в динамовской футболке 41 матч и заработал 19 предупреждений. Также на счету Самбы свыше тридцати матчей за сборную Мали, в которых он отличился дважды. 

Мы желаем ему крепкого здоровья, выигрывать абсолютно все единоборства, игры без травм, семейного благополучия, забить, наконец, за «Динамо» и, конечно, только побед в составе нашей команды!

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Все комментарии
Fronz50
Fronz50
29 апреля в 16:07
Хороший футболист. Поздравляю. Без травм.
shur
shur
   637 / 954
29 апреля в 16:01
...лучше Льва Иваноча помянуть лишний раз и начать играть в футбол,твою м.ть!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
29 апреля в 15:08
С юбилеем!
drug01
drug01
   118 / 954
29 апреля в 15:05
Поздравляем!!!!
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