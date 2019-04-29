«Динамо» поздравило Самбу Соу с 30-летием

Сегодня полузащитнику «Динамо» Самбе Соу исполнилось 30 лет. Клуб поздравил малийского футболиста с юбилеем.

Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо-Москва» поздравляют Самбу с праздником!

Самба Соу пришел в наш клуб позапрошлым летом и дебютировал за «бело-голубых» в домашней игре со «Спартаком». За всё это время малиец провел в динамовской футболке 41 матч и заработал 19 предупреждений. Также на счету Самбы свыше тридцати матчей за сборную Мали, в которых он отличился дважды.

Мы желаем ему крепкого здоровья, выигрывать абсолютно все единоборства, игры без травм, семейного благополучия, забить, наконец, за «Динамо» и, конечно, только побед в составе нашей команды!