«Анжи» поздравил Кадиева с юбилеем

«Анжи» поздравил президента клуба Османа Кадиева с днём рождения. Сегодня руководителю исполняется 60 лет.
Руководство и коллектив футбольного клуба, тренерский и административный штаб, а также футболисты поздравляют Османа Гаирбековича с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, мирного неба над головой! Пусть воплотятся все ваши задуманные мечты, а ФК «Анжи» под вашим руководством добьётся больших высот!
Ранее стало известно, что власти Дагестана не помогут «Анжи» с финансами.
Да вот при нём то Анжи и прекратит своё существование!!! А ребята с юмором, однако.
Да вот при нём то Анжи и прекратит своё существование!!! А ребята с юмором, однако.
Хотя очень грустно, что такие финансовые проблемы в фк " АНЖИ "...
Хотя очень грустно, что такие финансовые проблемы в фк " АНЖИ "...
семейного счастья и всех благ ! Во всех случаях,
футбол-футболом, а жизнь идет своим чередом !
Но с клубом вопрос надо как-то решать гибко,
топорными методами не вариант ! Удачи !!!
семейного счастья и всех благ ! Во всех случаях,
футбол-футболом, а жизнь идет своим чередом !
Но с клубом вопрос надо как-то решать гибко,
топорными методами не вариант ! Удачи !!!