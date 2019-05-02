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«Анжи» поздравил Кадиева с юбилеем

вчера, 15:44

«Анжи» поздравил президента клуба Османа Кадиева с днём рождения. Сегодня руководителю исполняется 60 лет.

Руководство и коллектив футбольного клуба, тренерский и административный штаб, а также футболисты поздравляют Османа Гаирбековича с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, мирного неба над головой! Пусть воплотятся все ваши задуманные мечты, а ФК «Анжи» под вашим руководством добьётся больших высот!

Ранее стало известно, что власти Дагестана не помогут «Анжи» с финансами. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 954
вчера в 17:35
Красивая дата, с юбилеем Кадиева.
beefs
beefs
   196 / 954
вчера в 17:16
Османа с юбилеем...
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
вчера в 16:49
"а ФК «Анжи» под вашим руководством добьётся больших высот!"

Да вот при нём то Анжи и прекратит своё существование!!! А ребята с юмором, однако.
ermak6848
ermak6848
   198 / 954
вчера в 16:42
Присоединяюсь к Поздравлениям !
Хотя очень грустно, что такие финансовые проблемы в фк " АНЖИ "...
ДСА
ДСА
   131 / 954
вчера в 16:04
За спасибо ещё месяц проиграют.
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
вчера в 15:59
Гаирбековича - с днюхой ! Здоровья, самое главное,
семейного счастья и всех благ ! Во всех случаях,
футбол-футболом, а жизнь идет своим чередом !

Но с клубом вопрос надо как-то решать гибко,
топорными методами не вариант ! Удачи !!!
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