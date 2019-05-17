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Глушаков не полетел со «Спартаком» в Самару

17 мая 2019, 16:49
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» отправился в Самару на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Вместе с командой не полетел полузащитник команды Денис Глушаков, который получил сильный ушиб колена на тренировке.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что ряд игроков «Крыльев» не поможет самарцам в предстоящей игре.

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Все комментарии
mortid
mortid
   158 / 843
18 мая в 03:14
Травма? Cерьёзно? )))))) я так не думаю, скорее всего это отмазка. Так как в свете последних событий с телефонным разговором, руководство Спартака, да и сам Глушаков, понимают, что может творится на трибунах выйди он на поле. Весь матч будет полный трэш, cамые жёсткие оскорбления и не только, могут лететь как в сторону Глушакова, так и в сторону тренера, вплоть до срыва матча. Вот и вся травма :D Не нужно было "кучу" наваливать там, где ешь.
valdsx
valdsx
18 мая в 01:26
Спартак был и будет чемпионом, даже если не выигрывают титутл, это судьба с конторой не могут мериться остальные отпрыски того же спартака (временные лидеры ТРЕНЕРА Черчесова , которому, случайно повезло. Он далеко не Хиддинк...........
valdsx
valdsx ответил handreb
18 мая в 01:18
Стыдно когда ты болтаешься между 4-м и 5-м местом или проигрываешь 7-0 в ЛЧ.
Стыдно когда тема, Глушакова, превышает интерес, грубо скажем - любого игрока цска или зенита. Значит не Глушаков , интересен, а СПАРТАК
handreb
handreb ответил Спартач-болельщик
   66 / 843
17 мая в 22:09
...ветка Спартаковская , а стыдно почему - то за коней и Зенит....
Стыдно когда ты болтаешься между 4-м и 5-м местом или проигрываешь 7-0 в ЛЧ.
Sysanin101
Sysanin101
   282 / 843
17 мая в 21:25
В некоторых случаях "травму" выдумывают на ровном месте, чтобы представить всё в другом свете.
Травмы случаются перед игрой, на тренировках, но эта "травма" подозрительна, в СВЕТЕ последнего скандала связанного с Глушаковым.
По всей видимости, он уже не сыграет за Спартак.

У руководства команды лопнуло ТЕРПЕНИЕ и оно решило избавиться от Глушакова окончательно и бесповоротно.
Если бы Родионов и Измайлов не крышевали Глушакова, то Каррера до сих пор тренировал бы Спартак, а изгнали бы Глушакова.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
В итоге всё вышло наружу и все увидели, кто виноват в скандалах с отставкой Карреры.
На лицо все доказательства ВРЕДИТЕЛЬСТВА Глушакова.

Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.

А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   673 / 843
17 мая в 21:19
...ветка Спартаковская , а стыдно почему - то за коней и Зенит....
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 20:40
Зачем вообще спартак полетел, раз уж платят, нужно было крыс на открывашку пригласить.
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
17 мая в 20:15
Без глушака спартак слепой.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
17 мая в 19:57
Не сомневаюсь в победе поросят. Все надежно проплачено.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 19:50
Отыгрался, похоже, губастенький?!?
Abris
Abris
   163 / 843
17 мая в 18:52
Такого капитана потеряли, одна улыбка чего стоит.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 18:51
А зачем капитан, если крысы будут вторым составом играть? Мазут рулит!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
17 мая в 18:25
Он ещё за фееричный матч с Тосно ответит.
МапС
МапС
   113 / 843
17 мая в 18:18
Этого иуду исчо и на тренировки допускают?
волгoдoн
волгoдoн
   129 / 843
17 мая в 18:05
Остался дневальным,к приезду из Самары баню натопить да самогону свежего выгнать для команды)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 17:59
Хватит ...слетал уже разок...в чемпионском году....))
"Крылья Советов" - "Спартак" 4:0....
Не понравилось....
Aljban
Aljban
   332 / 843
17 мая в 17:58
КС победить пупсиков с крупным счетом!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
17 мая в 17:40
Глушаков не может бросить баню, в ней весь смысл его жизни.
parallels
parallels
   5 / 843
17 мая в 17:30
очень стыдно за спартак!
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 17:30
Стыдно за спартак.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 17:26
В бане губошлеп....
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   256 / 843
17 мая в 17:22
Если болельщики Спартака его не зашкварят, то все футбольное сообщество спартака будет на веке зашкварено само, хотя куда уже дальше зашквариватся?
makkie
makkie
   18 / 843
17 мая в 17:15
Не травма - а поиск нового клуба или летний разрыв контракта.

Уж кого-кого, даже Кононова вывели из себя - да так, что Комбаров на лавке, а Глушаков вне состава. О как!)
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 17:10
Песенка губошлёпа спета, только кто теперь банщиком будет во вопрос, хрющек отмывать по любому надо.
Egorium
Egorium
   111 / 843
17 мая в 17:02
Глушак ждет возвращения кареры, разобраться нужно, однако.
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
17 мая в 17:00
Все ёрничают...
А я желаю тебе Денис Глушаков - ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
17 мая в 16:57
Без глушака пупсятник осиротел.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
17 мая в 16:56
Глушаков нанял себе охрану с собаками и засел в бане, депрессия однако!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 16:54
Капец. Спартак без банщика не клуб))))
Alladins
Alladins
   100 / 843
17 мая в 16:51
Никакой гордости нет у глушакова, его обгадили, а он обтекает и за баблом тянется, травмой прикрылся.
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