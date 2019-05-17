Глушаков не полетел со «Спартаком» в Самару

17 мая 2019, 16:49

«Спартак» отправился в Самару на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Вместе с командой не полетел полузащитник команды Денис Глушаков, который получил сильный ушиб колена на тренировке.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что ряд игроков «Крыльев» не поможет самарцам в предстоящей игре.