Глушаков не полетел со «Спартаком» в Самару

«Спартак» отправился в Самару на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Вместе с командой не полетел полузащитник команды Денис Глушаков, который получил сильный ушиб колена на тренировке.
Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что ряд игроков «Крыльев» не поможет самарцам в предстоящей игре.
Травмы случаются перед игрой, на тренировках, но эта "травма" подозрительна, в СВЕТЕ последнего скандала связанного с Глушаковым.
По всей видимости, он уже не сыграет за Спартак.
У руководства команды лопнуло ТЕРПЕНИЕ и оно решило избавиться от Глушакова окончательно и бесповоротно.
Если бы Родионов и Измайлов не крышевали Глушакова, то Каррера до сих пор тренировал бы Спартак, а изгнали бы Глушакова.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
В итоге всё вышло наружу и все увидели, кто виноват в скандалах с отставкой Карреры.
На лицо все доказательства ВРЕДИТЕЛЬСТВА Глушакова.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Травмы случаются перед игрой, на тренировках, но эта "травма" подозрительна, в СВЕТЕ последнего скандала связанного с Глушаковым.
По всей видимости, он уже не сыграет за Спартак.
У руководства команды лопнуло ТЕРПЕНИЕ и оно решило избавиться от Глушакова окончательно и бесповоротно.
Если бы Родионов и Измайлов не крышевали Глушакова, то Каррера до сих пор тренировал бы Спартак, а изгнали бы Глушакова.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
В итоге всё вышло наружу и все увидели, кто виноват в скандалах с отставкой Карреры.
На лицо все доказательства ВРЕДИТЕЛЬСТВА Глушакова.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон - второй подряд!!!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Спартаковских болельщиков не обманешь.
Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
"Крылья Советов" - "Спартак" 4:0....
Не понравилось....
"Крылья Советов" - "Спартак" 4:0....
Не понравилось....
Уж кого-кого, даже Кононова вывели из себя - да так, что Комбаров на лавке, а Глушаков вне состава. О как!)
Уж кого-кого, даже Кононова вывели из себя - да так, что Комбаров на лавке, а Глушаков вне состава. О как!)
А я желаю тебе Денис Глушаков - ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!
А я желаю тебе Денис Глушаков - ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!