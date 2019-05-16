Азмун улетел в Иран и не сыграет против «Ростова»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун улетел в Иран и не поможет «сине-бело-голубым» в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом». Такой информацией поделился спортивный комментатор Геннадий Орлов.
Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть. Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно.
«Зенит» уже обеспечил себе золотые медали, так что с турнирной точки зрения результат матча с «Ростовом» для команды ни на что не повлияет.
Знать есть проблемы.Коль меняют на 61-й минуте.При счёте 1:1 с армейцами.
Знать есть проблемы.Коль меняют на 61-й минуте.При счёте 1:1 с армейцами.
Парень год без отпуска...
Чемпионат России...Товарищеские матчи....Чемпионат Мира...Кубок Азии...
Парень год без отпуска...
Чемпионат России...Товарищеские матчи....Чемпионат Мира...Кубок Азии...
Или вы таким образом пытаетесь оправдать своих защитников?
Или вы таким образом пытаетесь оправдать своих защитников?
Не хорошо.
Не хорошо.