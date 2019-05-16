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Азмун улетел в Иран и не сыграет против «Ростова»

16 мая 2019, 19:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун улетел в Иран и не поможет «сине-бело-голубым» в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом». Такой информацией поделился спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть. Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно.

 «Зенит» уже обеспечил себе золотые медали, так что с турнирной точки зрения результат матча с «Ростовом» для команды ни на что не повлияет.

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beefs
beefs
17 мая в 10:28
Отпуск тоже нужен...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
17 мая в 08:55
Удачи Зениту в матче с ростовом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Евгений Быстров
17 мая в 05:52
Все правильно.Но как же гонка за золотую бутсу?
Здоровье дороже.
Знать есть проблемы.Коль меняют на 61-й минуте.При счёте 1:1 с армейцами.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Jeck Denielse
17 мая в 03:04
Все правильно.Но как же гонка за золотую бутсу?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 мая в 00:50
Азмун пришёл...добротно сделал свою работу...пришло время и отдохнуть...
Парень год без отпуска...
Чемпионат России...Товарищеские матчи....Чемпионат Мира...Кубок Азии...
Гавроша
Гавроша
16 мая в 22:48
Зачем игрока зря гонять, надо дать восстановиться. Огорчает, что он улетел в иран.
CВИН
CВИН
16 мая в 22:37
Главное что не табуреткой
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
16 мая в 22:36
Я думаю будет ничья
Aerobniy
Aerobniy ответил морозз
16 мая в 21:55
Это шанс для Заболотного, хватит ему сидеть на лавке с такой родной для Зенита фамилией...ждём фейерверк голов и супер обводок!
Пердивному ростову и Заболотный нашвыряет.
морозз
морозз
16 мая в 21:49
Это шанс для Заболотного, хватит ему сидеть на лавке с такой родной для Зенита фамилией...ждём фейерверк голов и супер обводок!
Zenit_84
Zenit_84
16 мая в 21:41
На Ростов придется ставить
pomor45
pomor45 ответил cska plus
16 мая в 21:14
Как раз посмотрим на, что способен чемпион без Азмуна.
На что способен ЦСКА без Влашича?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
16 мая в 21:03
Пускай отдыхает, а второй состав показывает свою состоятельность.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил LOpp
16 мая в 20:56
Полетел выстанавливать экономику Ирана на деньги Газпрома.
Уже скорее снабжать армию
LOpp
LOpp
16 мая в 20:50
Полетел выстанавливать экономику Ирана на деньги Газпрома.
112910315
112910315
16 мая в 20:49
Для Зенита сезон закончился. Могут позволить играть без кого угодно. Пусть лечатся, отдыхают, тренеру виднее.
Caniggia
Caniggia
16 мая в 20:46
Дзюбишки тоже вроде не будет. Ну всё, теперь Болотный разгуляется! Трёху отгрузит!
drug01
drug01
16 мая в 20:38
Уже в отпуске он своё дело сделал!
Шуnя771
Шуnя771
16 мая в 20:38
Ничего не поменяется....
Nikola45
Nikola45 ответил cska plus
16 мая в 20:34
Снова Гена жжот, его бьют по голеностопу, орлик забыл, что Азмун играет в футбол а не балет.
Вы я так понимаю за удары по ногам в футболе! Ну правильно, когда не умеешь играть в футбол то нужно бить по ногам как это часто делают в ЦСКА! Лучше по колену, шипами, а если не успеваешь так можно и по лицу? Правильно? Это же все таки футбол а не бокс!
Или вы таким образом пытаетесь оправдать своих защитников?
kotmyshka
kotmyshka
16 мая в 20:23
думаю, будет ничья
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
16 мая в 20:18
Орлов: Дзюба улетел в Англию. Его все время приглашает то Ливерпуль, то Манчестер Сити
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
16 мая в 20:13
Подскажите Гене, что это лечится прикладыванием капустного листа.
Faustello
Faustello ответил Юрий Климов 1
16 мая в 20:09
СимаГ вообще спать на 2 последних тура завалился.
Такое распределение ролей )))
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Faustello
16 мая в 20:07
Чё то шампиньоны забили на самое главное - на своих болел, типа раз чемпионы, то и играть уже не надо... Не хорошо.
СимаГ вообще спать на 2 последних тура завалился.
Faustello
Faustello ответил Юрий Климов 1
16 мая в 20:06
Хештег: врежь Азмуну по голеностопу, отправь его к чертям в Иран.
К Шайтанам )))
Faustello
Faustello
16 мая в 20:06
Чё то шампиньоны забили на самое главное - на своих болел, типа раз чемпионы, то и играть уже не надо...
Не хорошо.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
16 мая в 20:05
Хештег: врежь Азмуну по голеностопу, отправь его к чертям в Иран.
ДСА
ДСА
16 мая в 19:52
Пора отдохнуть.
Wolf77785
Wolf77785 ответил cska plus
16 мая в 19:49
Как раз посмотрим на, что способен чемпион без Азмуна.
вы уже смотрели, когда вместо Азмуна вышел Ригони, сразу вам закатил!))
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