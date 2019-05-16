Азмун улетел в Иран и не сыграет против «Ростова»

16 мая 2019, 19:38

Нападающий «Зенита» улетел в Иран и не поможет «сине-бело-голубым» в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом». Такой информацией поделился спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть. Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно.

«Зенит» уже обеспечил себе золотые медали, так что с турнирной точки зрения результат матча с «Ростовом» для команды ни на что не повлияет.