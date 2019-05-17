Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»

«Крылья Советов» завершают подготовку к предстоящему домашнему матчу 29-го тура РПЛ против «Спартака».
Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и Никита Чичерин не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано.
Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.
Понятно что "Крылья" никуда от стыков не денутся.......но ...
Удачи Божевичу и команде в последнем домашнем матче сезона !!!!!!!!!
Понятно что "Крылья" никуда от стыков не денутся.......но ...
Удачи Божевичу и команде в последнем домашнем матче сезона !!!!!!!!!
А перечисли ка 1й, 2й и 3й состав Спартака
Всезнайка
А перечисли ка 1й, 2й и 3й состав Спартака
Всезнайка
Осталось по обычаю купить судью
И Спартак чемпион
Осталось по обычаю купить судью
И Спартак чемпион
главное, чтобы Федун чемоданчик занес кому надо.
главное, чтобы Федун чемоданчик занес кому надо.