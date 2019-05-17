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Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»

17 мая 2019, 12:14
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Крылья Советов» завершают подготовку к предстоящему домашнему матчу 29-го тура РПЛ против «Спартака».

Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и Никита Чичерин не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.

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Все комментарии
memphis
memphis
   817 / 843
18 мая в 07:46
Спартак боится опять в конце сезона от нас влететь 4-0))) Ничего все равно победим вас Пятачки))
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 20:41
Что это за аренда, если они не могут выпустить футболиста?
kust07
kust07
   372 / 843
17 мая в 16:07
все условия для Спартака.а он ,как всегда сольет,или в ничейку сыграет
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
17 мая в 15:35
Жаль, труднее будет свиней одолеть.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил вячеслав остапенко
   154 / 843
17 мая в 14:40
Спартак победит однозначно
А ты что за спартак болеешь?
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 14:34
Всё равно опустят хрющек.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
17 мая в 13:57
Спартак победит однозначно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 13:34
Крылья создали интригу и уравняли шансы команд....не выставив 6 игроков основы...)))

Понятно что "Крылья" никуда от стыков не денутся.......но ...
Удачи Божевичу и команде в последнем домашнем матче сезона !!!!!!!!!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 13:18
Сегодня второй состав КС нагнет первый состав Свиней.
МКС
МКС ответил kotmyshka
   30 / 843
17 мая в 13:16
Второй состав КС против первого у Спартака.
Забавно говоришь

А перечисли ка 1й, 2й и 3й состав Спартака

Всезнайка
МапС
МапС
   113 / 843
17 мая в 13:13
У нас потеря более весомая: Глушаков не сыграет с Крылышками :)
МКС
МКС
   30 / 843
17 мая в 13:07
Ну все

Осталось по обычаю купить судью

И Спартак чемпион
makkie
makkie
   18 / 843
17 мая в 13:07
Сейчас подтянутся любители заговоров и скажут, что Крылья сливают матч :)
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
17 мая в 12:56
Второй состав КС против первого у Спартака.
parallels
parallels
   5 / 843
17 мая в 12:51
стыдно за спартак, даже своей легенде не дают играть против себя! позор!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 12:47
У КС , похоже, шансов минимум.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 12:39
Сплошные везение для свиней. )
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 12:22
Крылья хоть 11 человек наберут?
главное, чтобы Федун чемоданчик занес кому надо.
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