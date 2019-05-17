Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»

17 мая 2019, 12:14

«Крылья Советов» завершают подготовку к предстоящему домашнему матчу 29-го тура РПЛ против «Спартака».

Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.