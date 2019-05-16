Паршивлюк получил тяжелую травму и выбыл на срок до трех месяцев

16 мая 2019, 21:29

Защитник «Ростова» получил перелом плеча и повреждение ключицы во время матча с «Динамо».

Футболист улетел в Германию на операцию. Ожидается, что на восстановление уйдет от двух до трех месяцев, так что оборонец пропустит тренировочные сборы.

Стоит отметить, что у Паршивлюка истекает срок контракта с дончанами. Сообщалось, что в его услугах заинтересованы два московских клуба.