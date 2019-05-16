Паршивлюк получил тяжелую травму и выбыл на срок до трех месяцев

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк получил перелом плеча и повреждение ключицы во время матча с «Динамо».
Футболист улетел в Германию на операцию. Ожидается, что на восстановление уйдет от двух до трех месяцев, так что оборонец пропустит тренировочные сборы.
Стоит отметить, что у Паршивлюка истекает срок контракта с дончанами. Сообщалось, что в его услугах заинтересованы два московских клуба.
Жаль подкосили его двое крестов... мог бы и сейчас капитанить в Спартаке.
Жаль подкосили его двое крестов... мог бы и сейчас капитанить в Спартаке.