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Паршивлюк получил тяжелую травму и выбыл на срок до трех месяцев

16 мая 2019, 21:29

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк получил перелом плеча и повреждение ключицы во время матча с «Динамо».

Футболист улетел в Германию на операцию. Ожидается, что на восстановление уйдет от двух до трех месяцев, так что оборонец пропустит тренировочные сборы.

Стоит отметить, что у Паршивлюка истекает срок контракта с дончанами. Сообщалось, что в его услугах заинтересованы два московских клуба.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   620 / 843
18 мая в 20:57
Классный игрок, жаль постоянно преследуют травмы..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   204 / 843
17 мая в 12:12
Жаль. Успехов в лечении и скорее встрой.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   243 / 843
17 мая в 11:52
Сереже здоровья!
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил Leha-ha50
   353 / 843
17 мая в 11:47
Карпину не позавидуешь. Скамейка и так коротка, а тут сразу Ерема с Серегой поломалися!!!
Эти динамовские костоломы сломали не только Паршивлюка. В ходе матча с Динамо получили повреждения и были заменены Мевля и Зуев. С сотрясением мозга с футбольного поля на носилках унесли еще одного ключевого игрока "Ростова" - защитника Сигурдсона. "Ростов" доигрывал матч вдесятером. Итог встречи: перед игрой с "Локомотивом" в полуфинале Кубка России "Ростов" потерял трех основных защитников. Паршивлюк, Мевля, Сигурдсон. Если добавить к этому списку ранее травмированного Логашева, не стоит удивляться, что капитан команды Гацкан был переведен на позицию защитника.
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
17 мая в 10:35
Скорейшего возвращения в строй, Сергею!!!
нечитайло
нечитайло
17 мая в 09:41
Главное здоровье
GKN
GKN
   348 / 843
17 мая в 09:22
Выздоравливай и возвращайся в Спартак
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 08:50
Скорейшего выздровления.
МапС
МапС
   113 / 843
17 мая в 07:05
Очень печально... Здоровья тебе, Парш!
dok66
dok66
   413 / 843
17 мая в 06:40
Здоровья , оптимизма , все наладится .
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 05:58
Здоровья
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 05:41
Здоровья Серёге!
ОПС
ОПС
   215 / 843
17 мая в 04:18
Скорейшего выздоровления!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   245 / 843
17 мая в 03:01
Бедняга!Скорейшего восстановления.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
17 мая в 00:47
здоровья
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
16 мая в 23:05
Выздоровления!
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
16 мая в 22:51
Здоровья Паршивлюку!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
16 мая в 22:37
Карпину не позавидуешь. Скамейка и так коротка, а тут сразу Ерема с Серегой поломалися!!!
drug01
drug01
   124 / 843
16 мая в 22:31
Это большая потеря!
beefs
beefs
   169 / 843
16 мая в 22:21
Печалька, выздоравливай!
Lu4nik
Lu4nik
   460 / 843
16 мая в 22:12
кто это его так рубанул??
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
16 мая в 22:04
Потеря у ростовских.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
16 мая в 21:57
Да уж. Здоровья!
Albasin
Albasin
   17 / 843
16 мая в 21:42
Здоровья Паршивлюку!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
16 мая в 21:41
Здоровья .
makkie
makkie
   18 / 843
16 мая в 21:39
Здоровья Паршу!
Жаль подкосили его двое крестов... мог бы и сейчас капитанить в Спартаке.
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
16 мая в 21:37
Сергей! Выздоравливай!!!
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