Дзагоев: «В этом сезоне я провел только две игры без болевых ощущений»

Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал о своих травмах.

С одной стороны, цифры этого сезона действительно не впечатляют – всего 8 матчей в чемпионате России. А с другой – никто же не знает, что только две игры я провёл без болевых ощущений. В остальных ахиллы болели так, что ни ускориться, ни пробить толком не мог. Выходил на поле, а потом четыре дня передвигался утиной походкой. В таком состоянии я даже 40% своего потенциала показать был не в состоянии. Если вспомнить ноябрь 2017 года, Лигу чемпионов, то в Базеле я тоже вышел раньше времени. Не был полностью готов и за этот тайм чуть лёгкие не выплюнул. Там у меня получилось «через не могу» дать результат и изменить игру, где-то – нет. Я никогда не отказывался помочь команде, столько раз играл с травмами.

Много раз форсировали восстановление после травм. Где-то и моя вина в этом, возможно, была. Меня просили – я выходил. В последнее время стал внимательнее к себе и своему здоровью относиться, тщательнее готовиться к тренировкам, играм. Но теперь случилась механическая травма – от этого никто не застрахован.