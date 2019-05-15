Дзагоев: «В этом сезоне я провел только две игры без болевых ощущений»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своих травмах.
С одной стороны, цифры этого сезона действительно не впечатляют – всего 8 матчей в чемпионате России. А с другой – никто же не знает, что только две игры я провёл без болевых ощущений. В остальных ахиллы болели так, что ни ускориться, ни пробить толком не мог. Выходил на поле, а потом четыре дня передвигался утиной походкой. В таком состоянии я даже 40% своего потенциала показать был не в состоянии. Если вспомнить ноябрь 2017 года, Лигу чемпионов, то в Базеле я тоже вышел раньше времени. Не был полностью готов и за этот тайм чуть лёгкие не выплюнул. Там у меня получилось «через не могу» дать результат и изменить игру, где-то – нет. Я никогда не отказывался помочь команде, столько раз играл с травмами.
Много раз форсировали восстановление после травм. Где-то и моя вина в этом, возможно, была. Меня просили – я выходил. В последнее время стал внимательнее к себе и своему здоровью относиться, тщательнее готовиться к тренировкам, играм. Но теперь случилась механическая травма – от этого никто не застрахован.
В сборной на ЧМ-2018 в матче с Хорватией тоже вышел недолеченным. А кто за две недели лечит заднюю мышцу бедра? Естественно, мы рисковали. Но для меня эти 15-20 минут с Хорватией были нереально сладкими. Думаю, продлись игра ещё немного, и что-то нехорошее случилось бы. В принципе после этого и случилось. Нам дали неделю отдыха, и в первой же игре, на Суперкубок, у меня просто лопнула икра. Футболисты – не машины: бензин залил – и поехал.
Недавно 28-летний футболист признался, что хочет остаться в клубе.
Ты знаешь всех пьющих,в пространстве от Литвы до США,это подозрительно.Уж не бутлегер-ли ты???
Ты знаешь всех пьющих,в пространстве от Литвы до США,это подозрительно.Уж не бутлегер-ли ты???
Вот если бы платить им почасовую, за 90 минут игры - вот тут бы арьковский развернулся ;)
Вот если бы платить им почасовую, за 90 минут игры - вот тут бы арьковский развернулся ;)