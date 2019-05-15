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Дзагоев: «В этом сезоне я провел только две игры без болевых ощущений»

15 мая 2019, 09:06

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своих травмах. 

С одной стороны, цифры этого сезона действительно не впечатляют – всего 8 матчей в чемпионате России. А с другой – никто же не знает, что только две игры я провёл без болевых ощущений. В остальных ахиллы болели так, что ни ускориться, ни пробить толком не мог. Выходил на поле, а потом четыре дня передвигался утиной походкой. В таком состоянии я даже 40% своего потенциала показать был не в состоянии. Если вспомнить ноябрь 2017 года, Лигу чемпионов, то в Базеле я тоже вышел раньше времени. Не был полностью готов и за этот тайм чуть лёгкие не выплюнул. Там у меня получилось «через не могу» дать результат и изменить игру, где-то – нет. Я никогда не отказывался помочь команде, столько раз играл с травмами. 

Много раз форсировали восстановление после травм. Где-то и моя вина в этом, возможно, была. Меня просили – я выходил. В последнее время стал внимательнее к себе и своему здоровью относиться, тщательнее готовиться к тренировкам, играм. Но теперь случилась механическая травма – от этого никто не застрахован. 

В сборной на ЧМ-2018 в матче с Хорватией тоже вышел недолеченным. А кто за две недели лечит заднюю мышцу бедра? Естественно, мы рисковали. Но для меня эти 15-20 минут с Хорватией были нереально сладкими. Думаю, продлись игра ещё немного, и что-то нехорошее случилось бы. В принципе после этого и случилось. Нам дали неделю отдыха, и в первой же игре, на Суперкубок, у меня просто лопнула икра. Футболисты – не машины: бензин залил – и поехал.

Недавно 28-летний футболист признался, что хочет остаться в клубе. 

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Все комментарии
drug01
drug01
   124 / 840
16 мая в 07:52
Надо искать работу
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   303 / 840
15 мая в 21:13
Как говорится " раз-два-три - Аланушка сосо!"
Алексей Волков
Алексей Волков
15 мая в 18:24
Настоятельно рекомендую мистеру стекло играть в фильмах а не в футбол.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
15 мая в 14:25
КАститес,пишущий всегда разные пакости,но защищающий своё патриотическое здоровье игнором,это тебе :
Ты знаешь всех пьющих,в пространстве от Литвы до США,это подозрительно.Уж не бутлегер-ли ты???
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   25 / 840
15 мая в 14:21
Игроков мучают травмы, а гинер переживает за денежку. Вот если бы платить им почасовую, за 90 минут игры - вот тут бы арьковский развернулся ;)
В отличие от Миллера,доящего государство и вышвыривающего людей из жизни и памяти безжалостно,Гинер честно наворованные деньги тратит рачительно,но людей на панель не выбрасывает.Это вы только уголовников готовы кормить всю жизнь,карман-то государственный!
Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 13:38
Эээээ старичок савсем плахой стал всё болит.
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 12:59
Жека харьковский - беспощадный эксплуататор. Не ходите дети в ЦСКА играть.
pomor45
pomor45 ответил Ангел неБесГрешен
   62 / 840
15 мая в 12:56
Игроков мучают травмы, а гинер переживает за денежку. Вот если бы платить им почасовую, за 90 минут игры - вот тут бы арьковский развернулся ;)
Это ещё впереди.
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 11:47
Пора завязывать с футболом, здоровье - дороже.
Caniggia
Caniggia
   44 / 840
15 мая в 11:46
Прям инвалид уже в 28 лет. Завязывал бы он с футболом, к тому же, похоже, любит нарушить режим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 11:40
Игроков мучают травмы, а гинер переживает за денежку.
Вот если бы платить им почасовую, за 90 минут игры - вот тут бы арьковский развернулся ;)
112910315
112910315 ответил Правдин Семён
   1 / 840
15 мая в 10:58
К сожалению, так часто бывает. Есть здоровье -нет таланта.Есть талант -здоровье ни к чёрту. Дзагоев,Черышев, Эльм,Роббен,Низамутдинов...
Рибери
spartach091
spartach091
   174 / 840
15 мая в 10:56
Здоровья главное Дзаге
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
15 мая в 10:54
Займись лечением, полностью восстановись, пока завяжи с футболом. ИМХО.
kastites
kastites
   156 / 840
15 мая в 10:41
Он сильно пьет алкоголь
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Союзник противников
   398 / 840
15 мая в 10:39
Коли так,то хватит упорствовать и дурачить,себя,клуб и болельщиков."Переквалифицируйся в управдомы",учись,работай-вся жизнь ещё впереди и,возможно,отнюдь не самая худшая её часть,как пытаются представить радетели за безумные незаслуженные заработки спортсменов,аргументируя-"спортивный век короток".А другой век только начинается.
Так и есть, но видимо это тяжелый выбор: Черышеву-хрусталю все же фартануло
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 10:32
Если ноги уже не справляются с такими нагрузками, надо завязывать с футболом.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
15 мая в 10:15
Коли так,то хватит упорствовать и дурачить,себя,клуб и болельщиков."Переквалифицируйся в управдомы",учись,работай-вся жизнь ещё впереди и,возможно,отнюдь не самая худшая её часть,как пытаются представить радетели за безумные незаслуженные заработки спортсменов,аргументируя-"спортивный век короток".А другой век только начинается.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
15 мая в 10:15
Здоровья.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил beefs
   398 / 840
15 мая в 10:09
Пора бутсы на гвоздь...
В руки винил
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 09:58
Пора бутсы на гвоздь...
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 09:51
Он даже зарплату в 10000 евро не заслуживает.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 09:43
Если обычную ангину не долечил то бывают неприятные осложнения а тут серьёзные травмы недолечены.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 09:38
Алану здоровья, оно важнее!
cevin cigan
cevin cigan
   77 / 840
15 мая в 09:34
Вот вам и "хрусталь". Получается что Дзага работал на износ......жаль парня,который просто влюблён в футбол!
Lu4nik
Lu4nik
   482 / 840
15 мая в 09:28
Дзага, вставай!
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
15 мая в 09:25
К сожалению, так часто бывает. Есть здоровье -нет таланта.Есть талант -здоровье ни к чёрту. Дзагоев,Черышев, Эльм,Роббен,Низамутдинов...
handreb
handreb
   67 / 840
15 мая в 09:24
Ради чего так мучаться?
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 09:24
Пора уже прекратить эти мучения! 😁😁😁
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
15 мая в 09:20
Может завязывать пора?
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