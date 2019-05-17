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Гендир «Балтики»: «У нас есть задолженности перед ушедшими футболистами»

17 мая 2019, 19:30

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб не смог получить лицензию РФС.

Да, действительно «Балтике» отказано в лицензировании, мы сейчас будем дорабатывать нюансы, которые были нами упущены. В основном у нас есть задолженности перед ушедшими футболистами и перед лигой, поэтому, как только мы их закроем, а мы их в ближайшее время закроем, то процедура будет возобновлена. Я уверен, что мы закроем все долги и «Балтика» получит лицензирование.

За два тура до конца сезона команда занимает 15-е место в таблице ФНЛ.

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Nimbles
Nimbles
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17 мая в 19:47
Неужели янтарная мафия не любит футбол?
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