Гендир «Балтики»: «У нас есть задолженности перед ушедшими футболистами»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб не смог получить лицензию РФС .

Да, действительно «Балтике» отказано в лицензировании, мы сейчас будем дорабатывать нюансы, которые были нами упущены. В основном у нас есть задолженности перед ушедшими футболистами и перед лигой, поэтому, как только мы их закроем, а мы их в ближайшее время закроем, то процедура будет возобновлена. Я уверен, что мы закроем все долги и «Балтика» получит лицензирование.