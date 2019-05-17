ГлавнаяНовости

Ильин извинился за конфликт с Мирзовым

17 мая 2019, 16:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Урала» Владимир Ильин принес извинения за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым после матча 1/2 финала Кубка России.

После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Мирзовым действительно произошла небольшая стычка, это все были эмоции после тяжелейшего матча - мужской разговор на повышенных тонах.

Несмотря на то, что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку, я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям, мы все россияне - и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение, мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии48
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии18
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
18 мая в 02:04
    tims
    tims
    17 мая в 23:54
      Бестрофейный
      Бестрофейный
         96 / 840
      17 мая в 18:10
      Скорее заставили извиниться.
      Nafnafik
      Nafnafik
         82 / 840
      17 мая в 16:59
      Разве это конфликт, перепалка какая-то.
      Albasin
      Albasin
         17 / 840
      17 мая в 16:26
      Извиняться не за что было.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
         59 / 840
      17 мая в 16:20
      ИСПУГАЛСЯ, ЧТО ПОСАДЯТ КАК КОКОРИНА С МАМАЕВЫМ !

      ГЫ-ГЫ
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100