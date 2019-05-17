Ильин извинился за конфликт с Мирзовым

Нападающий «Урала» принес извинения за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» после матча 1/2 финала Кубка России.

После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Мирзовым действительно произошла небольшая стычка, это все были эмоции после тяжелейшего матча - мужской разговор на повышенных тонах.

Несмотря на то, что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку, я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям, мы все россияне - и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее, я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за свое поведение, мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию.