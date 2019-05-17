Гурам Аджоев: «Выходка Ильина оскорбила всех болельщиков „Арсенала“»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал инцидент, произошедший в конце ответного матча 1/2 финала Кубка России против «Урала».
Игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин оскорбил Резиуана Мирзова, назвав его «чуркой».
Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал». Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок «Урала» принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды.
Чурка - это банальный диалект, выражающий местническое отношение к кавказцу. Банальное оскорбление - что-то вроде дурака - и никакого отношения ни к расизму, ни к национализму не имеет. Этот Гурам своим невежеством только укрепляет такое отношение к кавказцам.
Чурка - это банальный диалект, выражающий местническое отношение к кавказцу. Банальное оскорбление - что-то вроде дурака - и никакого отношения ни к расизму, ни к национализму не имеет. Этот Гурам своим невежеством только укрепляет такое отношение к кавказцам.
думаю, ты вряд ли бы улыбался, вот и Мирзов въе..л
этому дурачку по делу, какие могут быть вопросы...
думаю, ты вряд ли бы улыбался, вот и Мирзов въе..л
этому дурачку по делу, какие могут быть вопросы...
со сломанной челей на койке оказаться....А так отделается морально
чистым фэйсом и плюс пару пропущенных игр, а возможно и ден.штрафом...
со сломанной челей на койке оказаться....А так отделается морально
чистым фэйсом и плюс пару пропущенных игр, а возможно и ден.штрафом...