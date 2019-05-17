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Гурам Аджоев: «Выходка Ильина оскорбила всех болельщиков „Арсенала“»

17 мая 2019, 17:39
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал инцидент, произошедший в конце ответного матча 1/2 финала Кубка России против «Урала».

Игрок екатеринбуржцев Владимир Ильин оскорбил Резиуана Мирзова, назвав его «чуркой».

Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьей, способной добиваться высоких спортивных результатов. Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал». Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу. Несмотря на то, что игрок «Урала» принес извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нем нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорблений в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды.

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Все комментарии
wingback
wingback
   168 / 843
18 мая в 00:44
    Альфи
    Альфи ответил КЭТиК
       149 / 843
    17 мая в 21:38
    А они нас бледнолицыми называют...
    Что то вы мягко выразились, обычно бледноzaдыми...
    pomor45
    pomor45
       63 / 843
    17 мая в 20:17
    Вот расизм-то здесь причём? Нация - это не раса. Кавказцы – эталон белой расы, арийцев Кавказская раса (Varietas Caucasia) – термин для обозначения белой расы, введенный Иоганном-Фридрихом Блуменбахом, отнесшим к ней жителей Европы, равно как жителей южной Азии и северной и северо-восточной Африки.
    Чурка - это банальный диалект, выражающий местническое отношение к кавказцу. Банальное оскорбление - что-то вроде дурака - и никакого отношения ни к расизму, ни к национализму не имеет. Этот Гурам своим невежеством только укрепляет такое отношение к кавказцам.
    морозз
    морозз
       83 / 843
    17 мая в 19:58
    Всё правильно, ведь футбол интернационален и не терпит расовой ненависти! Футболисты публичные люди и каждое их слово многими рассматривается долго и вдумчиво!
    CВИН
    CВИН
       279 / 843
    17 мая в 19:52
    Аджика по ходу воспринял это лично
    Garrincha58
    Garrincha58
       422 / 843
    17 мая в 19:38
    ещё больше раздувайте это недоразумение и дойдёт до расизму, а ещё больше до кровной мести и тд и тп
    EAGuar As
    EAGuar As ответил severnyj84
       40 / 843
    17 мая в 18:14
    Болельщики после матча говорили спасибо игрокам Арсенала за исторический выход в полуфинал .
    КЭТиК
    КЭТиК
       146 / 843
    17 мая в 18:11
    А они нас бледнолицыми называют...
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       11 / 843
    17 мая в 18:11
    У клонов явное обострение...заметно )
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       154 / 843
    17 мая в 18:08
    В чем выходка Ильина заключается не понятно.
    Штиль
    Штиль
       423 / 843
    17 мая в 18:01
    И из-за этого весь сыр-бор? Зная как черные ненавидят русских у себя в горах, это ещё мягкая ответная реакция!
    1 команда
    1 команда
       94 / 843
    17 мая в 18:00
    Арсенал хочет на спартак быть похожим, мало интриг?
    Томик
    Томик
       137 / 843
    17 мая в 18:00
    Из первого предложения необходимо убрать "на межнациональной почве" и тогда всё будет правильно.
    Alpribas
    Alpribas
       76 / 843
    17 мая в 17:52
    Еще не известно, что этот чурбан сказал Ильину.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил cska plus
       11 / 843
    17 мая в 17:51
    Филиал нагнетает, больше всех оскорбился сам Гурам.
    Димоныч, если бы тебе в лицо сказали рашн швайн,
    думаю, ты вряд ли бы улыбался, вот и Мирзов въе..л
    этому дурачку по делу, какие могут быть вопросы...
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       11 / 843
    17 мая в 17:50
    Ильин еще удачно выкрутился. А ведь мог и как Сапог от Асильдарова
    со сломанной челей на койке оказаться....А так отделается морально
    чистым фэйсом и плюс пару пропущенных игр, а возможно и ден.штрафом...
    severnyj84
    severnyj84
       87 / 843
    17 мая в 17:46
    Скорее поражение оскорбило болельщиков Арсенала, хватит склоки разводить на пустом месте.
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    17 мая в 17:46
    Филиал нагнетает, больше всех оскорбился сам Гурам.
    parallels
    parallels
       5 / 843
    17 мая в 17:46
    а что не так?
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