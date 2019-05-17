Кадиев: «„Анжи“ нужна любая помощь»

Президент «Анжи» Осман Кадиев похвалил бывшего футболиста махачкалинского клуба за то, что он готов помочь команде, которая находится в сложной финансовой ситуации.

Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь «Анжи». Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!

Сейчас «Анжи» любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова, правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена.