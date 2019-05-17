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Кадиев: «„Анжи“ нужна любая помощь»

17 мая 2019, 19:17

Президент «Анжи» Осман Кадиев похвалил бывшего футболиста махачкалинского клуба Роберто Карлоса за то, что он готов помочь команде, которая находится в сложной финансовой ситуации.

Да, я слышал слова Роберто Карлоса, что он готов оказать помощь «Анжи». Я абсолютно не удивлен его словам, это человек с большой буквы. Это нормальная реакция нормального и порядочного человека, нормального дагестанца!

Сейчас «Анжи» любая помощь нужна: от Роберто Карлоса, Сулеймана Керимова, правительства Дагестана или от любого другого бизнесмена.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
18 мая в 06:42
Имею на даче две пары лыж. Б/у, но очень даже еще ничего . Отдам, из глубокого уважения к дагам и Анжи !
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 03:01
Сколько можно помогать, нравится болельщикам, пусть содержат.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
17 мая в 22:36
Красавчик Роберто Карлос! Респект.
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
17 мая в 22:10
Хватит мучать клуб.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 19:49
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       184 / 843
    17 мая в 19:37
    Кадиев с протянутой рукой, тоже нормальная реакция нормального дагестанца?

    NAZAR 007
    NAZAR 007
       11 / 843
    17 мая в 19:27
    Соккер ! Самим не надоело однообразную инфу изо дня в день постить ?

    Реально, за последние несколько месяцев уже 50 статей от Кади и Ади
    о том, что денег нет , но они держатся, просто из пустого порожнее льете....
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    17 мая в 19:25
    Роберто Карлос поможет,одно условие "Анжи"должна занять своё законное место в футбольной нише - ПФЛ.
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    17 мая в 19:21
    Это расист говорит, он назвал дагестанца нормальным!
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