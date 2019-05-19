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Головин: «Мы сами загнали себя в такое положение»

19 мая 2019, 00:48
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о победе над «Амьеном» в матче 37-го тура Лиги 1.

Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определённое давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать.

Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади.

Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться.

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нечитайло
нечитайло
19 мая в 15:59
Пыхтите
Шишанутый
Шишанутый ответил Гoлoвaч Ленa
   13 / 843
19 мая в 15:32
Шишка , зачем столько негатива в адрес сильнейшего российского легионера?
Так я вроде про Дениса не чего плохого не когда не писал. Наоборот всегда его подерживаю и желаю здоровья!
Верг
Верг
   274 / 843
19 мая в 15:15
Головину потребовалось уже слишком много времени чтобы адаптироваться, но тут и виноват рыболовлев своими увольнениями, и директора своими трансферами и чехарда с тренерами.
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 11:05
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    19 мая в 09:14
    Саша красава, вчера заткнул всех завистников.
    Гoлoвaч Ленa
    Гoлoвaч Ленa ответил Шишанутый
       260 / 843
    19 мая в 08:18
    Шишка , зачем столько негатива в адрес сильнейшего российского легионера?
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    19 мая в 04:56
    Уже полегче.
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    19 мая в 04:55
    Цель была поставлена и достигнута.
    kotmyshka
    kotmyshka
       115 / 843
    19 мая в 01:50
    готовьтесь
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 843
    19 мая в 01:17
    надо менять состав
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 843
    19 мая в 00:56
    Сегодня хорошо сыграл, вопросов нет. Но посмотрим на тебя в следущем сезоне что ты покажеш или сбежиш как крыса с тонущего корабля.
    Zenit_84
    Zenit_84
       145 / 843
    19 мая в 00:54
    Наконец-то
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