Головин: «Мы сами загнали себя в такое положение»

Полузащитник «Монако» рассказал о победе над «Амьеном» в матче 37-го тура Лиги 1.

Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определённое давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой и здорово, что получилось это сделать.

Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади.

Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться.