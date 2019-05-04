Не Дзюба и не Чалов. Самый результативный российский форвард

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«Соккер.ру» считает, что пришло время посвятить отдельную полосу российскому нападающему, установившему рекорд результативности в Чехии. Знакомьтесь, Николай Комличенко.

Кто он и откуда?

Николай – уроженец станицы Пластуновской, которая находится в Динском районе Краснодарского края. До столицы Кубани с малой родины Комличенко относительно недалеко – всего 50 километров, и именно в Краснодаре-городе началось становление Николая в качестве футболиста: сначала он занимался в СДЮСШОР №5. В 15-летнем возрасте Николай перебрался в академию молодого клуба «Краснодар», где завершил свое футбольное образование, получив массу полезных знаний от грамотных специалистов, собранных клубом Галицкого под крышей академии.

«Быки» полноценного шанса проявить себя в основе воспитаннику так и не дали, но даже после успехов Комличенко в Чехии это не выглядит преступлением или недальновидностью. Рост Николая – 193 сантиметра, манеры игры соответствует габаритам: продавить, замкнуть, разобраться на «пятачке». Он и вправду не выглядит стилистически подходящим нападающим для острия атак «Краснодара», проповедующего комбинационный стиль и избегающего длинных передач, за которые форвард с такими габаритами мог бы цепляться.

Так вот, за основу «Краснодара» Комличенко провел только шесть матчей, причем в старте не появился ни разу, но Николай блистал бомбардирскими талантами задолго до отъезда в Чехию. Так, в сезоне 2015/16 он стал самым результативным игроком зоны «Юг» второго дивизиона, выступая за «Краснодар-2». Забил тогда 24 мяча в 26 матчах, вдвое больше второго бомбардира. Следующий сезон форвард начал рьяно: 7 голов в 9 матчах, но было ясно, что уровень второго дивизиона он перерос, поэтому «Краснодар» отправил Комличенко в загранкомандировку.

Как складывалась карьера Николая в Чехии?

Первым чешским клубом Комличенко стал «Слован» из Либерец, который взял россиянина в аренду летом 2016 года сроком на один сезон. Николай провел полгода в основе «Слована», сыграл 21 матч и забил 9 голов – неплохой старт в новой стране, но быстро заскучал по родине и зимой досрочно вернулся в «Краснодар», что позже называл большой ошибкой, ведь шанса в родном клубе не получил, а время потерял. Летом 2017-го пришлось начинать все сначала, на этот раз Комличенко поехал уже в «Младу Болеслав», но рестарт получился непростым: за сезон 2017/18 Николай забил всего лишь 4 гола, его игра не поражала воображение, да и места в стартовом составе не было.

Тем не менее, «Млада» оставила россиянина «на второй год» и ни разу не пожалела об этом. Помогло доверие главного тренера Йозефа Вебера и уход в «Спарту» главного конкурента Мебрахту, который, к слову, провалился на новом месте. А Николай Комличенко, став главной надеждой «Млады Болеслав» в атаке, установил рекорд результативности чешского чемпионата!

Сезон 2018/19 и рекорд результативности

Чемпионат Чехии для Комличенко начался с голов в перестрелках с «Фаставом» (2:3) и «Карвиной» (4:3). После четырех туров на счету россиянина были эти два гола, и ничто не предвещало, что он выстрелит не просто в лучшие бомбардиры, но в рекордсмены Чехии. А вот после ударной серии из 8 голов в следующих пяти матчах впору было задуматься: к концу сентября Николай успел отличиться 10 раз в 9 матчах чемпионата Чехии.

Потом были преодолены отметки в 15 и 20 голов, а в конце января пришла важная весть: «Млада Болеслав» выкупила нападающего у «Краснодара» за 400 тысяч евро и подписала с ним полноценный контракт на 3.5 года. В итоге, за регулярный сезон Комличенко забил 24 гола, опередив ближайшего преследователя на 10 мячей. Этот результат стал вторым в истории чемпионатов Чехии, одного мяча не хватило до рекорда Давида Лафаты, который в кампании 2011/12 отличился 25 раз.

Но так как «Млада» финишировала в середине таблице, то в распоряжении у Николая оказались дополнительные матчи. По регламенту чемпионата Чехии, команды, занявшие в турнирной таблице места с 7-го по 10-е, играют плей-офф за право выступить в Лиге Европы. В первом же матче «Млада» встретилась с «Теплице» и разгромила соперника, который в таблице регулярного сезона отстал всего лишь на 4 очка, со счетом 8:2. Два мяча из восьми забил Комличенко, таким образом, на его счету уже 26 мячей, а это рекорд, господа!

Что ждет Комличенко в ближайшем будущем?

Во-первых, ждем Комличенко в сборной России – не каждый российский форвард способен забивать голы в таком количестве. Если у вас вдруг промелькнула мысль о низком уровне чемпионата Чехии, то вспомните, что «Славия» выбила «Севилью» и играла в четвертьфинале Лиги Европы, а «Виктория» дважды опережала ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов, в том числе и в этом сезоне. Станислав Черчесов в марте говорил о том, что Николая просматривали, но тогда увиденное не полностью удовлетворило. В стартовом составе выпускать никто и не заставляет, но уж поощрения в виде вызова Комличенко заслужил.