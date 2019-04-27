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Караваев: «Нельзя не рассматривать предложения из России»

27 апреля 2019, 03:05

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев признался, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.

Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Всё-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Караваев принял участие в 31-м матче и отличился 5 результативными передачами. Неделю назад 23-летний россиянин получил травму.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
27 апреля в 12:53
Очень ценный игрок
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
27 апреля в 09:28
Ну, про это мы знаем. Это он еще зимой говорил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   739 / 954
27 апреля в 04:52
Играй в "Витессе", это твой уровень.
Mangur
Mangur
   732 / 954
27 апреля в 04:29
Удачи
ДСА
ДСА
   133 / 954
27 апреля в 03:54
Из России самые денежные предложения.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
27 апреля в 03:50
Как бы на аукцион себя выставил: Кто больше заплатит туда и пойду.
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