Караваев: «Нельзя не рассматривать предложения из России»

27 апреля 2019, 03:05

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев признался, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.

Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Всё-таки борьба в Лиге чемпионов – это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Караваев принял участие в 31-м матче и отличился 5 результативными передачами. Неделю назад 23-летний россиянин получил травму.