Головин стал главной целью «Хоффенхайма»

17 мая 2019, 15:11

Полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Хоффенхайма» и стал главной трансферной целью клуба.

Руководство «Хоффе» видит в Головине замену Керему Демирбаю, который уйдет в «Байер».

При этом, если «Хоффенхайм» не попадет по итогам сезона в еврокубки, то клуб переключится на более бюджетные варианты футболистов.

«Монако» же не очень хочет расставаться с Головиным и продаст его не менее чем за 30 млн евро.

«Хоффенхайм» за тур до финиша занимает 8-е место в таблице, но еще имеет шанс попасть в Лигу Европы.