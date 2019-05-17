Головин стал главной целью «Хоффенхайма»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Хоффенхайма» и стал главной трансферной целью клуба.
Руководство «Хоффе» видит в Головине замену Керему Демирбаю, который уйдет в «Байер».
При этом, если «Хоффенхайм» не попадет по итогам сезона в еврокубки, то клуб переключится на более бюджетные варианты футболистов.
«Монако» же не очень хочет расставаться с Головиным и продаст его не менее чем за 30 млн евро.
«Хоффенхайм» за тур до финиша занимает 8-е место в таблице, но еще имеет шанс попасть в Лигу Европы.
Интересно ) А Матешиц захочет такого ветерана в РБ ? )
Вряд ли.....Да, в курсе, что Нагельсманн в Лейпциг сваливает,
...а вот куда Макс Крузе собрался вопрос конечно интересный )
Интересно ) А Матешиц захочет такого ветерана в РБ ? )
Вряд ли.....Да, в курсе, что Нагельсманн в Лейпциг сваливает,
...а вот куда Макс Крузе собрался вопрос конечно интересный )
В дворовой чемпе сидит на лавке и полный якорь, то в БЛ он вообще на поле умрет.
В дворовой чемпе сидит на лавке и полный якорь, то в БЛ он вообще на поле умрет.
Так что, придётся месить с монегасками, хотя с немчиками было бы повеселей..:))
Так что, придётся месить с монегасками, хотя с немчиками было бы повеселей..:))