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Головин стал главной целью «Хоффенхайма»

17 мая 2019, 15:11

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Хоффенхайма» и стал главной трансферной целью клуба.

Руководство «Хоффе» видит в Головине замену Керему Демирбаю, который уйдет в «Байер».

При этом, если «Хоффенхайм» не попадет по итогам сезона в еврокубки, то клуб переключится на более бюджетные варианты футболистов.

«Монако» же не очень хочет расставаться с Головиным и продаст его не менее чем за 30 млн евро.

«Хоффенхайм» за тур до финиша занимает 8-е место в таблице, но еще имеет шанс попасть в Лигу Европы.

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Все комментарии
dok66
dok66
   413 / 843
18 мая в 13:26
Задорого немцы брать не будут . А задешево Монако тем более не продаст
beefs
beefs
   169 / 843
18 мая в 08:04
Шило на мыло...
SHMEL
SHMEL
   386 / 843
18 мая в 07:20
А почему бы и нет?
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
18 мая в 01:46
Что-то мало верится.
vinyardrip
vinyardrip ответил МапС
   218 / 843
17 мая в 21:40
Банщик уже не у дел.
Ну млин у вас новый найдется. не вангую, но надеюсь ошибиться)
удав
удав
   375 / 843
17 мая в 20:42
можно рискнуть
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   204 / 843
17 мая в 20:36
Германия не для него, поломают.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
17 мая в 20:18
так хоть в футбол поиграет
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
17 мая в 20:15
В Германии ему будет сложней
Bavaria_M
Bavaria_M ответил NAZAR 007
   162 / 843
17 мая в 19:59
Угу хотя что взять с рук-ва рб, говорят одно, делают другое. А крузе эт да, интересно куда старикан намылился
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Гавроша
   344 / 843
17 мая в 19:25
всмысле не нужен? его почти барселона купила, месси стареет, а он новый месси
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Hypnoz
   9 / 843
17 мая в 19:21
Если на дне Лиги 1 не тянет, то какой Хоффенхайм ?!
Футбол не теннис , играет команда.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Bavaria_M
   11 / 843
17 мая в 19:21
Привет, нагельсмана небудет в след сезоне, он уходит в ляйпциг, а в деревне будут большие перемены. И салай вроде так же уйдет в рб либо неверкузен, ходят ща такие слухи про него, мол за тренером идет, на место вернера.
Приветствую ! Салаи в Лейпциг на место Вернера ? )
Интересно ) А Матешиц захочет такого ветерана в РБ ? )
Вряд ли.....Да, в курсе, что Нагельсманн в Лейпциг сваливает,
...а вот куда Макс Крузе собрался вопрос конечно интересный )
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
17 мая в 19:16
Хороший вариант для Головина!!!
Hypnoz
Hypnoz
   308 / 843
17 мая в 19:09
Если на дне Лиги 1 не тянет, то какой Хоффенхайм ?!
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
17 мая в 19:08
а почему не Промеску ведь дешевле выйдет ?) ахахаха
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
17 мая в 19:05
При все антипатии к галавин, ему надо валить с монако - ведь клуп обречён и пойдет покорять пердивные знамёна. Так что оликсандр галавин - в будеслигу!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 18:54
Тарасовские задергались, их промес никому не нужен.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил cska plus
   162 / 843
17 мая в 18:51
Он там сдохнет на поле, еще не успев выйти на поле, в потребунном помещении
Bavaria_M
Bavaria_M ответил NAZAR 007
   162 / 843
17 мая в 18:49
Привет, нагельсмана небудет в след сезоне, он уходит в ляйпциг, а в деревне будут большие перемены. И салай вроде так же уйдет в рб либо неверкузен, ходят ща такие слухи про него, мол за тренером идет, на место вернера.
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
17 мая в 18:45
Ох уж эти утки, если головка от кхм...
В дворовой чемпе сидит на лавке и полный якорь, то в БЛ он вообще на поле умрет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
17 мая в 18:12
Ребята, а ничего, что у Головина вроде как пятилетний контракт с Монако ?
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
17 мая в 18:09
Не кому он и даром не нужен с его большой зарплатой. Все видели что на поле он полный ноль! Эти вбросы делает агент Головина и сам сочиняет а Хофенхайм не дураки.
spartach n1
spartach n1
   123 / 843
17 мая в 18:06
Пошла по рукам головешка )
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
17 мая в 18:03
Неужели Хоффенхайм во 2-ю Бундеслигу собрался?
DEIVID
DEIVID ответил Scuderia Ferrari
   532 / 843
17 мая в 17:55
Зобнин с Испанией больше пользы принёс и это факт. А Головин куражился со слабыми Аравией и Египтом.
DEIVID
DEIVID ответил NAZAR 007
   532 / 843
17 мая в 17:51
Огромный минус, что Нагельсмана там уже не будет и Хофф в следующем сезоне может также биться за выживание. Последние успехи клуба благодаря этому молодому специалисту.
DXTK
DXTK
   122 / 843
17 мая в 17:35
думаю сане надо второй сезон отыграть в монако.
particular
particular
   1 / 843
17 мая в 17:35
Всякие условности могут стать препятствием к сделке...
Так что, придётся месить с монегасками, хотя с немчиками было бы повеселей..:))
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 17:07
Не плохое продолжение карьеры
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