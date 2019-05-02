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Головин: «Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок»

вчера, 10:46
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 34-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Учитывая, что в ходе матча мы проигрывали со счётом 0:2, ничья – это далеко не самый плохой результат. Тем более в нашем турнирном положении важно каждое набранное очко. Тяжело начинать встречу с двух грубых ошибок, которыми умело воспользовался соперник, и уступать с разницей в два мяча к 10-й минуте.

Офсайд в эпизоде со вторым голом? Говорить об этом бессмысленно. Теперь это уже не имеет никакого значения. В любом случае гол засчитали, и нам нужно было отыгрывать два мяча. Хорошо, что после перерыва удалось это сделать, проявили характер и верили в успех. Не думаю, что по игре мы в чём-то уступили сопернику. Как минимум на ничью точно наиграли. Поэтому итог матча в целом закономерен.

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Все комментарии
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 11:53
Ничья отличный результат.) ставка сыграла
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
вчера в 11:37
Главное вовремя характер проявить.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
вчера в 11:34
Александр, главное показали что вас не смогли выбить из колеи две ошибки, и вы добились волевой ничьи.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
вчера в 11:29
Начало было катастрофическое! Молодцы, что не опустили руки.
На очереди Сент - Этьен - это серьезный соперник!!!
Надеюсь, что не проиграют!?!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
вчера в 11:22
Ошибки всегда будут - иначе голов не будет!
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
вчера в 10:50
молодцы отыгрались
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