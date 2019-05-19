Селюк: «Де Росси в „Зените“ - история для лохов. Лучше взять африканца»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси в «Зенит».
Вы должны понимать, что «Зенит» все рассматривают как команду, где можно набить карман. Причем это идет от итальянцев. Я вот говорю, что лучше у меня взять африканца, знаете, почему? Потому что лучше у меня взять футболиста, а не сбитого летчика из Европы. Мои африканцы хотят играть в условном «Челси», а не доигрывать, как Де Росси. Сбитым летчикам на хр** ничего не нужно, это история только для российских лохов. Я не верю в такой переход. Кстати, вы знаете, что я вел разговор о переходе Суареса (форварда «Барселоны») в «Зенит»? Он не хотел. При этом ему предлагали зарплату в четыре раза меньше, чем предлагал «Зенит».
А Селюк, расстроен крайне,
Он сообщеньем нас потряс,
Будто рейс с Москвы на Питер
В Южном Бутово погряз:
Раздербанен и разграблен,
Прям растаскан на куски,
Но двух здоровых чёрных негров
Подобрали мужики.
А Селюк, расстроен крайне,
Он сообщеньем нас потряс,
Будто рейс с Москвы на Питер
В Южном Бутово погряз:
Раздербанен и разграблен,
Прям растаскан на куски,
Но двух здоровых чёрных негров
Подобрали мужики.
Самому последнему фанату понятно, что макаронника никто не собирался приглашать, уже наелись макарон!
Самому последнему фанату понятно, что макаронника никто не собирался приглашать, уже наелись макарон!
Насчёт итальянца он прав. Не надо его брать. Насчёт африканцев он тоже прав, только надо молодых и талантливых... В Англии все бомбардиры сезона африканцы.
Насчёт итальянца он прав. Не надо его брать. Насчёт африканцев он тоже прав, только надо молодых и талантливых... В Англии все бомбардиры сезона африканцы.
а из тарасни сбегают свободными агентами....
Зенит -Чемпион!!!
и как же стыдно за Спартак....
а из тарасни сбегают свободными агентами....
Зенит -Чемпион!!!
и как же стыдно за Спартак....
А что нужно ЯЯ Туре и Ласина Траоре, с которыми Селюк носится, как курица с яйцом?
А что нужно ЯЯ Туре и Ласина Траоре, с которыми Селюк носится, как курица с яйцом?
Мне Промес роднее Глушакова.
Я Квинси могу и денег взаймы дать,а Глушаку и стакан не налью.
Мне Промес роднее Глушакова.
Я Квинси могу и денег взаймы дать,а Глушаку и стакан не налью.