Селюк: «Де Росси в „Зените“ - история для лохов. Лучше взять африканца»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Ромы» в «Зенит».

Вы должны понимать, что «Зенит» все рассматривают как команду, где можно набить карман. Причем это идет от итальянцев. Я вот говорю, что лучше у меня взять африканца, знаете, почему? Потому что лучше у меня взять футболиста, а не сбитого летчика из Европы. Мои африканцы хотят играть в условном «Челси», а не доигрывать, как Де Росси. Сбитым летчикам на хр** ничего не нужно, это история только для российских лохов. Я не верю в такой переход. Кстати, вы знаете, что я вел разговор о переходе Суареса (форварда «Барселоны») в «Зенит»? Он не хотел. При этом ему предлагали зарплату в четыре раза меньше, чем предлагал «Зенит».