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Селюк: «Де Росси в „Зените“ - история для лохов. Лучше взять африканца»

19 мая 2019, 09:17

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси в «Зенит».

Вы должны понимать, что «Зенит» все рассматривают как команду, где можно набить карман. Причем это идет от итальянцев. Я вот говорю, что лучше у меня взять африканца, знаете, почему? Потому что лучше у меня взять футболиста, а не сбитого летчика из Европы. Мои африканцы хотят играть в условном «Челси», а не доигрывать, как Де Росси. Сбитым летчикам на хр** ничего не нужно, это история только для российских лохов. Я не верю в такой переход. Кстати, вы знаете, что я вел разговор о переходе Суареса (форварда «Барселоны») в «Зенит»? Он не хотел. При этом ему предлагали зарплату в четыре раза меньше, чем предлагал «Зенит».

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   401 / 843
19 мая в 22:11
Кто опять дал слово торговцу черным деревом?
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:46
А у селюка есть не африканцы? Я хочу русских в Зенит. А с африканцами пусть в спартак идет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
19 мая в 15:39
Я , кажется, даже знаю, о каком африканце идет речь.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Faustello
   6 / 843
19 мая в 14:08
Ржу не могу, лучший коммент месяца )))

А Селюк, расстроен крайне,
Он сообщеньем нас потряс,
Будто рейс с Москвы на Питер
В Южном Бутово погряз:
Раздербанен и разграблен,
Прям растаскан на куски,
Но двух здоровых чёрных негров
Подобрали мужики.
berda2003
berda2003
   330 / 843
19 мая в 13:43
селюк прямо пеной изошёлся - америку открыл!
Самому последнему фанату понятно, что макаронника никто не собирался приглашать, уже наелись макарон!
Djon_V
Djon_V
   251 / 843
19 мая в 13:43
Да заткните его уже кто-нибудь. Селюк, иди ты на хр... и пусть твои африканцы бегут перед тобой
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 843
19 мая в 13:42
Что значит мои африканцы. Что это он их выращивает???

Насчёт итальянца он прав. Не надо его брать. Насчёт африканцев он тоже прав, только надо молодых и талантливых... В Англии все бомбардиры сезона африканцы.
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 843
19 мая в 13:38
Де Росси в Зените - история для лохов из Тарасовки. Гыгыгы
Питер рулит
Питер рулит ответил Гавриленко
   148 / 843
19 мая в 13:38
А ты знаешь, что бюджет и транс. стоимость - это разные вещи? В Борнмуте и Фиорентине игроки растут в цене, а в зените падают(((( стыдно за зенит
Мы Халка,Витселя,Паредеса ти т.д. почти в два раза дороже продали,
а из тарасни сбегают свободными агентами....
Зенит -Чемпион!!!
и как же стыдно за Спартак....
Питер рулит
Питер рулит
   148 / 843
19 мая в 13:35
Тоже мне Себастьян перейра- торговец черным деревом ( 15 летний капитан)...
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   23 / 843
19 мая в 13:34
Чушь какую то пишет.... Зенит рассматривают чтоб набить карман....))))) В европах есть 200 клубов способных приобретать игроков дороже Зенита....для сравнения : Стоимость состава Зенита на сегодня 169 млн евро..... Фиорентина (13-е место в чемпионате) - состав на 273 млн... Хоффенхайм (9-е место в чемпионате) - состав на 275 млн... Айнтрахт (7-е место в чемпионате) - состав на 261 млн... Сельта (17-е место в чемпионате) - состав на 220 млн... Монако (16-е место в чемпионате) - состав на 305 млн... Фулхэм (вылетающий из лиги) - состав 254 млн... Вест Хем (10 место в чемпионате) - состав 323 млн... Да "Борнмут" из городка с населением в 160 тысяч человек имеет состав на 260 млн... Короче любые евро-середняки и команды претендующие на вылет из своих чемпионатов более платёжеспособны чем Зенит.....и почему этот тип прицепился именно к Питеру - не понятно..... Его в дверь так он в окно... Ему говорят "Не нужны нам твои игроки ни Траоре ни Каборе ни Яя Туре" (стихи однако).....так он им тренерские лицензии начал раздавать и опять в Питер ломится...))))
к трубе присосаться Комар Селюк мечтает ))
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
   23 / 843
19 мая в 13:32
Ищет Динамо,Зенит и милиция... Ищут все скауты В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти, Негра достойного Лет двадцати.
Ржу не могу, лучший коммент месяца )))
Abris
Abris
   163 / 843
19 мая в 13:18
Селюк некондицию поставляет.
КАМЮ
КАМЮ
   244 / 843
19 мая в 13:07
"Сбитым летчикам на хр** ничего не нужно"

А что нужно ЯЯ Туре и Ласина Траоре, с которыми Селюк носится, как курица с яйцом?
kust07
kust07
   372 / 843
19 мая в 12:32
Маркизио не с кем на лавочке в карты играть,вот он и печется о ДеРосси
parallels
parallels
   5 / 843
19 мая в 12:31
у него даже хряки не берут зулусов - это о многом говорит.
bsww
bsww
   819 / 843
19 мая в 12:27
СЕЛЮК. Если у тебя так много первоклассных африканцев, создай свой клуб и пускай эти бегуны поднимаются со второго дивизиона в премьер-лигу. Проплати, чтобы новое изменённое для тебя правило (10 наших + 15 иностранцев в заявке) вступило в силу уже сейчас
Верг
Верг ответил Jeck Denielse
   274 / 843
19 мая в 11:56
Чушь какую то пишет.... Зенит рассматривают чтоб набить карман....))))) В европах есть 200 клубов способных приобретать игроков дороже Зенита....для сравнения : Стоимость состава Зенита на сегодня 169 млн евро..... Фиорентина (13-е место в чемпионате) - состав на 273 млн... Хоффенхайм (9-е место в чемпионате) - состав на 275 млн... Айнтрахт (7-е место в чемпионате) - состав на 261 млн... Сельта (17-е место в чемпионате) - состав на 220 млн... Монако (16-е место в чемпионате) - состав на 305 млн... Фулхэм (вылетающий из лиги) - состав 254 млн... Вест Хем (10 место в чемпионате) - состав 323 млн... Да "Борнмут" из городка с населением в 160 тысяч человек имеет состав на 260 млн... Короче любые евро-середняки и команды претендующие на вылет из своих чемпионатов более платёжеспособны чем Зенит.....и почему этот тип прицепился именно к Питеру - не понятно..... Его в дверь так он в окно... Ему говорят "Не нужны нам твои игроки ни Траоре ни Каборе ни Яя Туре" (стихи однако).....так он им тренерские лицензии начал раздавать и опять в Питер ломится...))))
зенит запросто бы закупил состав на 400 млн евро, если бы не лимит, да и в россию те немногие "еврозвезды" едут только на пенсию, или будучи уверенными в хорошем заработке. А кто то как маркизио едут как в отпуск по туристической путевке, гулять по городу и музеям, но только не играть. Но это касается почти любого крупного клуба. За прогрессом сюда ездят как раз таки только африканцы
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил 11-и метровый
   6 / 843
19 мая в 11:32
Зенит тут нужно заменить на спартак и всё станет на свои места. Только в тарасовке сплошной зулусятник, так сложилось исторически.
Это к Селюку.
Мне Промес роднее Глушакова.
Я Квинси могу и денег взаймы дать,а Глушаку и стакан не налью.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 11:22
Селюк своих воспитаников сунет
Штиль
Штиль
   423 / 843
19 мая в 11:15
Как же он надоел со своими неграми!! Пускай в спартак идут там им рады!
Hypnoz
Hypnoz
   308 / 843
19 мая в 11:12
Кокорин выйдет из зоны, зачем де Росси ?
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
19 мая в 11:11
Селюк со своими африканцами прямо Дункан Маклауд соккера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 11:10
Как же задрал этот клоун-работорговец...
d_fincher
d_fincher
   194 / 843
19 мая в 11:08
Стоит вой над Россией - это фанаты Зенита пытаются перекричать здравый смысл и убедить всех вокруг, что в Зенит идут из-за клубного патриотизма. Коллективный Кокорин недоволен.
13 RUS
13 RUS
   291 / 843
19 мая в 11:02
Давно бы фидуну впихнул своих африканцев
311
311
   74 / 843
19 мая в 11:01
Селюк давно создал бы свой клуб в России с парой дюжин африканцев и тренером Яя, если бы не лимит!)
11-и метровый
11-и метровый ответил Сергей Саныч
   24 / 843
19 мая в 11:00
Ищет Динамо,Зенит и милиция... Ищут все скауты В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти, Негра достойного Лет двадцати.
Зенит тут нужно заменить на спартак и всё станет на свои места. Только в тарасовке сплошной зулусятник, так сложилось исторически.
Гавриленко
Гавриленко ответил Jeck Denielse
   34 / 843
19 мая в 10:59
А ты знаешь, что бюджет и транс. стоимость - это разные вещи? В Борнмуте и Фиорентине игроки растут в цене, а в зените падают(((( стыдно за зенит
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
19 мая в 10:52
Эта утка для спартачей.
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