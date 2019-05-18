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Азмун не сыграет с «Енисеем»

18 мая 2019, 18:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей26.05.2019 в 14:00 Не начался

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить концовку сезона. 

Ранее сообщалось, что из-за повреждения голеностопа футболист улетел в Иран и не сыграет завтра с «Ростовом». Но нападающий, вероятно, пропустит и игру с «Енисеем».

Сегодня форвард ЦСКА Федор Чалов обошел Азмуна в гонке бомбардиров РПЛ

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 12:10
Здоровье дороже, а Чалова пусть тянут в бомбардиры-пенальтисты.
Вдруг гинеру придется и его впаривать....
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 06:07
Хотел на Азмуна поставить
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 01:36
Это не страшно.
Gunslinger
Gunslinger ответил susanin ultrazenith
   492 / 843
18 мая в 20:21
Пусть молодые играют!
Ага....

Молодым везде у нас дорога..... :)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 843
18 мая в 20:16
Пусть молодые играют!
Gunslinger
Gunslinger ответил parallels
   492 / 843
18 мая в 20:15
у чалова на гол больше. лучше бы азмун сыграл)
В этом сезоне Сердар только разминался-пристреливался! :)))

Зачётная серия будет в следующем, а сейчас-здоровье дороже!!!

"Зенит"-Чемпион!!!
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 20:13
у чалова на гол больше. лучше бы азмун сыграл)
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
18 мая в 20:10
Енисей в пердиве, Зенит чемпион, формальности можно решить и без Азмуна.
порт
порт
   636 / 843
18 мая в 19:59
Пусть готовит силы на следующий сезон.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
18 мая в 19:46
Хорошо поработал. Заслужил досрочный отпуск.
Leningrad 84
Leningrad 84
   402 / 843
18 мая в 19:14
Сердар уже чемпион!
Имеет право отдохнуть!
Пусть отрабатывает второй состав!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 18:53
Отдыхай Сердар !!!!!
Кто хорошо работает - у того и отпуск больше...)))
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 18:51
Этот Федун все купил в РПЛ
Контуженый
Контуженый
   634 / 843
18 мая в 18:42
Знать запил сынок КББ
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