Азмун не сыграет с «Енисеем»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может пропустить концовку сезона.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения голеностопа футболист улетел в Иран и не сыграет завтра с «Ростовом». Но нападающий, вероятно, пропустит и игру с «Енисеем».
Сегодня форвард ЦСКА Федор Чалов обошел Азмуна в гонке бомбардиров РПЛ.
Вдруг гинеру придется и его впаривать....
Вдруг гинеру придется и его впаривать....
Молодым везде у нас дорога..... :)))
Молодым везде у нас дорога..... :)))
Зачётная серия будет в следующем, а сейчас-здоровье дороже!!!
"Зенит"-Чемпион!!!
Зачётная серия будет в следующем, а сейчас-здоровье дороже!!!
"Зенит"-Чемпион!!!
Имеет право отдохнуть!
Пусть отрабатывает второй состав!
Имеет право отдохнуть!
Пусть отрабатывает второй состав!
Кто хорошо работает - у того и отпуск больше...)))
Кто хорошо работает - у того и отпуск больше...)))