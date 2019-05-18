Азмун не сыграет с «Енисеем»

18 мая 2019, 18:38

Форвард «Зенита» может пропустить концовку сезона.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения голеностопа футболист улетел в Иран и не сыграет завтра с «Ростовом». Но нападающий, вероятно, пропустит и игру с «Енисеем».