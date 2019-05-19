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Сёмин: «Не понравилось то, что сегодня не выиграли»

19 мая 2019, 14:18
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

Не понравилось то, что сегодня не выиграли. Понравилось то, что сыграли вничью. На мой взгляд, второй тайм мы начали не лучшим образом — это самое главное. 

Нужно восстановиться к финалу Кубка. Что касается агрессии, она всегда важна и нужна для победы. На мой взгляд, её во втором тайме не хватило. Игра через два дня, но это финал, решающий матч. Ресурсы должны найтись. Все игроки должны поднять ресурсы изнутри. 

Мотивация по сравнению с прошлым противостоянием с «Уралом» в финале Кубка не изменилась. Кубок-то один. Каждому футболисту хочется стать победителем, лучшим. Думаю, мотивация никогда не иссякает. Ради этого они играют в футбол. А мы тренируем.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 16:43
Мало заплатили, почему только одно пенальти и одно удаление? Надо было три пенальти и четыре удаления, тогда бы и 3 очка наскребли кабинетные.
ABir
ABir
   153 / 843
19 мая в 16:41
Берегли силы на Кубок. Сёмин ещё тот парт
Egorium
Egorium
   111 / 843
19 мая в 15:43
Сёмин шутит?
KURUM
KURUM
   620 / 843
19 мая в 15:40
Незаслуженная ничья..
О какой победе говорит семин..
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
19 мая в 15:32
Позорище и пеналь и удаление ..еще что то вякает
Озеров
Озеров
   43 / 843
19 мая в 15:13
Правильно Шпалыч говорит

Москалев днище

Мало пенок поставил
волгодон 2
волгодон 2 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   101 / 843
19 мая в 14:48
Как настроение, Влад? Там вон Реал летит, радуешься?
Ну когда черкизон летит всегда приятно,там Хесе забил,это тот самый?
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
19 мая в 14:44
господин Сёмин не борзейте скажите спасибо что ноги унесли или вам одного пеналя мало?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 14:36
Это шороший результат для Урала
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил волгодон 2
   15 / 843
19 мая в 14:32
за ничью не чокаясь тоже можно
Как настроение, Влад? Там вон Реал летит, радуешься?
serh62
serh62
   109 / 843
19 мая в 14:29
претензии к судье...сам то локомотив не смог бы и ничью сгонять...
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 14:27
А судья понравился?
волгодон 2
волгодон 2 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   101 / 843
19 мая в 14:22
Повод выпить пропал.
за ничью не чокаясь тоже можно
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
19 мая в 14:21
Хорошо, что не проиграли.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
19 мая в 14:19
Повод выпить пропал.
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