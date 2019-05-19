Щербаченко: «Сейчас „Краснодар“ не имеет права на ошибку»

Российский специалист поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

Одна из важнейших встреч тура, настоящая битва и интересное тренерское противостояние. «Арсенал» будет злой после вылета из Кубка России, но никто не поставит возможную осечку тулякам в упрёк. А вот «Краснодару» в борьбе за Лигу чемпионов терять очки вообще нельзя.