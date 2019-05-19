Щербаченко: «Сейчас „Краснодар“ не имеет права на ошибку»

Российский специалист Федор Щербаченко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».
Одна из важнейших встреч тура, настоящая битва и интересное тренерское противостояние. «Арсенал» будет злой после вылета из Кубка России, но никто не поставит возможную осечку тулякам в упрёк. А вот «Краснодару» в борьбе за Лигу чемпионов терять очки вообще нельзя.
Сейчас очень важный тест для «Краснодара» в плане роста и развития клуба. В таких ответственных играх становится понятно, способна ли команда поступательно двигаться вперёд. Когда впереди длинная дистанция, ты можешь совершать какие-то ошибки и потом нагонять ушедших вперёд конкурентов. Но сейчас «Краснодар» не имеет права на ошибку, и матч в Туле будет для него как на вылет. Субботние результаты разочаровали «горожан» - «Спартак» с ЦСКА выиграли и приблизились к третьему месту. Тем не менее краснодарцы должны понимать, что всё пока по-прежнему остаётся, как говорится, в их ногах.
Встречу «Арсенала» и «Краснодара» обслужит Виталий Мешков.
Но верим в Урал, если он совершит чудо, то игра в Туле обретает суперматч, в борьбе за прямую путёвку в Лигу Чемпионов.
Но верим в Урал, если он совершит чудо, то игра в Туле обретает суперматч, в борьбе за прямую путёвку в Лигу Чемпионов.