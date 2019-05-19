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Щербаченко: «Сейчас „Краснодар“ не имеет права на ошибку»

19 мая 2019, 10:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Российский специалист Федор Щербаченко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

Одна из важнейших встреч тура, настоящая битва и интересное тренерское противостояние. «Арсенал» будет злой после вылета из Кубка России, но никто не поставит возможную осечку тулякам в упрёк. А вот «Краснодару» в борьбе за Лигу чемпионов терять очки вообще нельзя. 

Сейчас очень важный тест для «Краснодара» в плане роста и развития клуба. В таких ответственных играх становится понятно, способна ли команда поступательно двигаться вперёд. Когда впереди длинная дистанция, ты можешь совершать какие-то ошибки и потом нагонять ушедших вперёд конкурентов. Но сейчас «Краснодар» не имеет права на ошибку, и матч в Туле будет для него как на вылет. Субботние результаты разочаровали «горожан» - «Спартак» с ЦСКА выиграли и приблизились к третьему месту. Тем не менее краснодарцы должны понимать, что всё пока по-прежнему остаётся, как говорится, в их ногах.

Встречу «Арсенала» и «Краснодара» обслужит Виталий Мешков.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 12:54
Арсеналу тоже очки позарез нужны и игра будет в Туле, так что увезти из Тулы 3 очка Краснодару будет архисложно. Ждём увлекательный матч.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
19 мая в 12:34
"Сейчас "Краснодар" не имеет права на ошибку"-это гениальное открытие!!! А кто имеет право на ошибку :"Краснодар","Локо",ЦСКА,"Спартак","Арсенал"? У всех от ошибки положение может измениться,но не необратимо.В первой шестёрке только "Зенит" может вообще на поле не выходить,а уйти в отпуск!
galem72
galem72
   352 / 843
19 мая в 11:42
Удачи Туле!
Brugzash
Brugzash
   657 / 843
19 мая в 11:28
Арсеналу победы!
МапС
МапС ответил -Хостинский-
   113 / 843
19 мая в 11:22
Да уж, вчера конкуренты разочаровали, никто не потерял очки, по прежнему нужна одна победа в 2 матчах, что бы ниже 3 места не опуститься. Но верим в Урал, если он совершит чудо, то игра в Туле обретает суперматч, в борьбе за прямую путёвку в Лигу Чемпионов.
С трудом верится, что кони и наши мясные допрыгнут до 3-го места, но сегодня всё же потоплю за самоваров, так, на всякий случай.
Alladins
Alladins
   100 / 843
19 мая в 11:14
Как говорят болельщики Краснодара после ничьей со спартаком: "Победила дружба", а дружить нужно со всеми.
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 11:07
Судья, не подведи...
-Хостинский-
-Хостинский-
   272 / 843
19 мая в 11:04
Да уж, вчера конкуренты разочаровали, никто не потерял очки, по прежнему нужна одна победа в 2 матчах, что бы ниже 3 места не опуститься.
Но верим в Урал, если он совершит чудо, то игра в Туле обретает суперматч, в борьбе за прямую путёвку в Лигу Чемпионов.
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 10:58
Хорошей игры командам.
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