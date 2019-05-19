Гендир «Рубина»: «У нас одно из шикарнейших положений в РПЛ»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что у клуба нет долгов перед футболистами.
У нас есть амбиции. Мы думали, что нам понадобится три года, чтобы нормализовать финансовую обстановку в команде, чтобы разобраться с проблемами и двигаться дальше. Получилось сделать это даже быстрее, у нас ушло на это полтора года. На данный момент у нас одно из шикарнейших положений в лиге: ни одной копейки задолженностей перед игроками, есть понимание, спонсорские контракты, уверенность, что мы четко будем придерживаться этой политики. Не уверен, что такая ситуация есть даже в ведущих клубах РПЛ.
Ранее стало известно, у кого самая маленькая зарплата в «Рубине».
Официально озвучено, что бюджет Рубина - 2 миллиарда рублей, это почти 30 миллионов евро. Продали Азмуна за 12 лямов, отдали всех игроков с большими контрактами. Нищенствуют, зато тренер-благодетель получает 3 ляма и к концу
второго года банкротства ГОТОВ пойти на понижение (но не пойдет, а просто уйдет из клуба). Не сделал это год назад и вкладывает свои деньги, а ГОТОВ ОБСУДИТЬ понижение зарплаты.
Тренеры Оренбурга и Арсенала смеются глядя на эти жесточайшие проблемы
Рубина. Интересно, когда уже откроются глаза у почитателей таланта Бердыева, что в каждом клубе где он работает, почему-то возникают жёсткие проблемы с финансами, напрямую с ним связанные.
Вспомните как он уходил в прошлый раз - из команды с Еременко, Натхо, Азмуном -
суперактивами Рубина, ликвидные и желаемые за каждого из них можно было выручить от 10 миллионов евро. Все трое покинули Рубин бесплатно. Но Бердыев, конечно ни при чем, просто руководство края денег не дает.
Вспомните как потом из Ростова все бесплатно или за сущие копейки поуходили -
Новосельцев за 7 лямов, рекордсмен Медведев просто контракт разорвал, тот же Азмун, Кудряшов, Полоз. Прост ушли, и в тот момент тоже говорили о том как всё плохо в "Ростове". Но сейчас Ростов это крепко стоящая на ногах команда, которая нашла дешевые замены ушедшим и борется за Лигу Европы. А "Рубин" из крепко стоящей команды превратился в нищего борца за выживание.
Как же не везет Курбан Бекиечу.
Официально озвучено, что бюджет Рубина - 2 миллиарда рублей, это почти 30 миллионов евро. Продали Азмуна за 12 лямов, отдали всех игроков с большими контрактами. Нищенствуют, зато тренер-благодетель получает 3 ляма и к концу
второго года банкротства ГОТОВ пойти на понижение (но не пойдет, а просто уйдет из клуба). Не сделал это год назад и вкладывает свои деньги, а ГОТОВ ОБСУДИТЬ понижение зарплаты.
Тренеры Оренбурга и Арсенала смеются глядя на эти жесточайшие проблемы
Рубина. Интересно, когда уже откроются глаза у почитателей таланта Бердыева, что в каждом клубе где он работает, почему-то возникают жёсткие проблемы с финансами, напрямую с ним связанные.
Вспомните как он уходил в прошлый раз - из команды с Еременко, Натхо, Азмуном -
суперактивами Рубина, ликвидные и желаемые за каждого из них можно было выручить от 10 миллионов евро. Все трое покинули Рубин бесплатно. Но Бердыев, конечно ни при чем, просто руководство края денег не дает.
Вспомните как потом из Ростова все бесплатно или за сущие копейки поуходили -
Новосельцев за 7 лямов, рекордсмен Медведев просто контракт разорвал, тот же Азмун, Кудряшов, Полоз. Прост ушли, и в тот момент тоже говорили о том как всё плохо в "Ростове". Но сейчас Ростов это крепко стоящая на ногах команда, которая нашла дешевые замены ушедшим и борется за Лигу Европы. А "Рубин" из крепко стоящей команды превратился в нищего борца за выживание.
Как же не везет Курбан Бекиечу.
Лидер ОПГ "Севастопольские" Рустем "Сайман" врать не будет, там всё чётко!
https://youtu.be/bx-U554-QEQ
Лидер ОПГ "Севастопольские" Рустем "Сайман" врать не будет, там всё чётко!
Только кто играть будет ?
Только кто играть будет ?