Гендир «Рубина»: «У нас одно из шикарнейших положений в РПЛ»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что у клуба нет долгов перед футболистами.

У нас есть амбиции. Мы думали, что нам понадобится три года, чтобы нормализовать финансовую обстановку в команде, чтобы разобраться с проблемами и двигаться дальше. Получилось сделать это даже быстрее, у нас ушло на это полтора года. На данный момент у нас одно из шикарнейших положений в лиге: ни одной копейки задолженностей перед игроками, есть понимание, спонсорские контракты, уверенность, что мы четко будем придерживаться этой политики. Не уверен, что такая ситуация есть даже в ведущих клубах РПЛ .