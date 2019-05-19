ГлавнаяНовости

Гендир «Рубина»: «У нас одно из шикарнейших положений в РПЛ»

19 мая 2019, 00:17

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что у клуба нет долгов перед футболистами.

У нас есть амбиции. Мы думали, что нам понадобится три года, чтобы нормализовать финансовую обстановку в команде, чтобы разобраться с проблемами и двигаться дальше. Получилось сделать это даже быстрее, у нас ушло на это полтора года. На данный момент у нас одно из шикарнейших положений в лиге: ни одной копейки задолженностей перед игроками, есть понимание, спонсорские контракты, уверенность, что мы четко будем придерживаться этой политики. Не уверен, что такая ситуация есть даже в ведущих клубах РПЛ.

Ранее стало известно, у кого самая маленькая зарплата в «Рубине». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mars6791
mars6791 ответил Байкал-38
   606 / 843
19 мая в 21:03
Мне не особо симпатизирует Сайманов, но вот про ОПГ и тд вы зря так на него, вспомните того же президента, или губернатора московской обл. или, да много этих или. Ошибочно думать , что те времена ушли.
mars6791
mars6791 ответил 1 команда
   606 / 843
19 мая в 20:55
Да ладно, по аферам Рубин в подметки не годится клубам из москвы и питера.
Контуженый
Контуженый ответил Игорь Солнцев
   634 / 843
19 мая в 15:08
Что-то тут не чисто, не может быть так в рубине.
А за свой базар отвечаешь?
rubinovyi2
rubinovyi2
   325 / 843
19 мая в 11:40
Ну,наконец-то,хоть что-то начали говорить.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 11:09
Что-то тут не чисто, не может быть так в рубине.
1 команда
1 команда
   94 / 843
19 мая в 10:10
Слишком все гладко в самом аферном клубе.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
19 мая в 09:48
Появились слухи, что Бердыев уходит из Рубина по окончанию сезона из-за финансовых проблем в клубе. И так, кто создал эти проблемы и каков результат его деятельности?
Официально озвучено, что бюджет Рубина - 2 миллиарда рублей, это почти 30 миллионов евро. Продали Азмуна за 12 лямов, отдали всех игроков с большими контрактами. Нищенствуют, зато тренер-благодетель получает 3 ляма и к концу
второго года банкротства ГОТОВ пойти на понижение (но не пойдет, а просто уйдет из клуба). Не сделал это год назад и вкладывает свои деньги, а ГОТОВ ОБСУДИТЬ понижение зарплаты.
Тренеры Оренбурга и Арсенала смеются глядя на эти жесточайшие проблемы
Рубина. Интересно, когда уже откроются глаза у почитателей таланта Бердыева, что в каждом клубе где он работает, почему-то возникают жёсткие проблемы с финансами, напрямую с ним связанные.

Вспомните как он уходил в прошлый раз - из команды с Еременко, Натхо, Азмуном -
суперактивами Рубина, ликвидные и желаемые за каждого из них можно было выручить от 10 миллионов евро. Все трое покинули Рубин бесплатно. Но Бердыев, конечно ни при чем, просто руководство края денег не дает.

Вспомните как потом из Ростова все бесплатно или за сущие копейки поуходили -
Новосельцев за 7 лямов, рекордсмен Медведев просто контракт разорвал, тот же Азмун, Кудряшов, Полоз. Прост ушли, и в тот момент тоже говорили о том как всё плохо в "Ростове". Но сейчас Ростов это крепко стоящая на ногах команда, которая нашла дешевые замены ушедшим и борется за Лигу Европы. А "Рубин" из крепко стоящей команды превратился в нищего борца за выживание.

Как же не везет Курбан Бекиечу.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
19 мая в 09:42
Задолженность перед игроками? Да вы просто смеётесь, в Рубине или на понижение зарплаты или ещё откупаются, что бы уйти.
Лидер ОПГ "Севастопольские" Рустем "Сайман" врать не будет, там всё чётко!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
19 мая в 09:19
Тренер-собственник бежит из команды,успехи-на грани истерики,но положение замечательное.Как в финансовом блоке,так и в таблице.Ничего,двухтысячная годовщина основания Казани не за горами...
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
19 мая в 09:16
Так если играть за еду , тогда вообще все будет прекрасно у гендиректора !
Только кто играть будет ?
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 08:17
Выгораживают туркмена.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 07:15
Откуда бабки?
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
19 мая в 07:07
ну, что человек должин был сказать перед болельщиками...
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 07:02
А результата нет.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 02:51
Место в таблице только далеко не шикарнейшее.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 00:29
Короче, к пердиву подготовились.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100