Щербаченко: «„Зенит“ обновляется, как здоровое растение»

Российский специалист уверен, что «Зенит» достойно сыграет против «Ростова» в 29-м туре РПЛ , несмотря на решенные турнирные задачи.

Я вам скажу, что мотивация сейчас питерцам не нужна. Зенитовцы уже решили свою задачу, поэтому их не надо ни настраивать, ни успокаивать. Они выйдут на поле и сыграют где-то на 80-90 процентов своих возможностей. Это обычное дело в концовке сезона. Кто-то хочет «продать» себя в другой клуб, а кто-то стремится доказать свою состоятельность в нынешней команде. Но, я думаю, по многим футболистам на следующий сезон решения в «Зените» уже приняты.

Недавно я прочитал, что с командой на выезд в Ростов-на-Дону не полетел Азмун. Решения о том, кто сыграет с «Ростовом» и «Енисеем», а кто - нет, будут приниматься во многом исходя из медицинских показаний. Рисковать здоровьем футболистов в «Зените» никто не собирается. Что касается «сборников», то нашей национальной команде в июне предстоят матчи с Сан-Марино и Кипром, которые не такие уж сильные соперники. А если бы это были сложные и решающие встречи, то тренерские штабы национальной команды и «Зенита» согласовали бы между собой количество игровой практики «сборников».

Способен ли кто-то из «Зенита-2» сверкнуть в основной команде? А почему нет? Не так давно было ощущение, что люди, подписывая с «Зенитом» долгосрочные контракты, успокаивались и «забивали» в кавычках на уровень своей игры. Но сегодня такого нет, и «Зенит» обновляется, как здоровое растение: вместо засохших стеблей у него вырастают новые молодые. В таких условиях для футболистов из «Зенита-2» есть хороший шанс по-настоящему заявить о себе..