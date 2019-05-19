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Щербаченко: «„Зенит“ обновляется, как здоровое растение»

19 мая 2019, 08:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский специалист Федор Щербаченко уверен, что «Зенит» достойно сыграет против «Ростова» в 29-м туре РПЛ, несмотря на решенные турнирные задачи.

Я вам скажу, что мотивация сейчас питерцам не нужна. Зенитовцы уже решили свою задачу, поэтому их не надо ни настраивать, ни успокаивать. Они выйдут на поле и сыграют где-то на 80-90 процентов своих возможностей. Это обычное дело в концовке сезона. Кто-то хочет «продать» себя в другой клуб, а кто-то стремится доказать свою состоятельность в нынешней команде. Но, я думаю, по многим футболистам на следующий сезон решения в «Зените» уже приняты. 

Недавно я прочитал, что с командой на выезд в Ростов-на-Дону не полетел Азмун. Решения о том, кто сыграет с «Ростовом» и «Енисеем», а кто - нет, будут приниматься во многом исходя из медицинских показаний. Рисковать здоровьем футболистов в «Зените» никто не собирается. Что касается «сборников», то нашей национальной команде в июне предстоят матчи с Сан-Марино и Кипром, которые не такие уж сильные соперники. А если бы это были сложные и решающие встречи, то тренерские штабы национальной команды и «Зенита» согласовали бы между собой количество игровой практики «сборников».

Способен ли кто-то из «Зенита-2» сверкнуть в основной команде? А почему нет? Не так давно было ощущение, что люди, подписывая с «Зенитом» долгосрочные контракты, успокаивались и «забивали» в кавычках на уровень своей игры. Но сегодня такого нет, и «Зенит» обновляется, как здоровое растение: вместо засохших стеблей у него вырастают новые молодые. В таких условиях для футболистов из «Зенита-2» есть хороший шанс по-настоящему заявить о себе..

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Все комментарии
Danrog
Danrog ответил ziborock
   99 / 843
19 мая в 15:29
В Зените уже давно асе друг дружку сожрали начиная с Денисова и заканчивая Дзюбой с Радимовым!
Кто бы хрюкал из тарасовки, где даже заборы жрут друг друга, не говоря уже о глушакове и физруке итальянском.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 11:14
Только странно почему то "новые молодые стебли" взрастают на соседних растениях......
Иван Обляков...Лёша Сутормин....Рамиль Шейдаев...Паша Долгов...Данила Лесовой....

Зачем Джорджевича в 18 лет покупали..чтоб по арендам сдавать..???
Для чего Скопинцева отправили в Австрию в 18 лет...и не вернули ???
Почему не видно Скроботова (ведь Манчини его "открыл"..чем очень хвастался)..???
Почему Лион Мусаев так редко в составе ??? - не хуже Краннквиттеров-Эрнаней....
ziborock
ziborock ответил Aerobniy
   32 / 843
19 мая в 10:49
Только свиньи погрязли в скандалах и пожирании друг друга.
В Зените уже давно асе друг дружку сожрали начиная с Денисова и заканчивая Дзюбой с Радимовым!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
19 мая в 10:40
Прикормка хорошая,вот и обновляется.
Karkaz
Karkaz
   439 / 843
19 мая в 10:36
В болоте даже здоровое растение быстро зачахнет
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
19 мая в 10:35
ДОРОГИЕ сОккерчане!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ ПИОНЕРИИ!!!!!!!!!!!!!! БУДЬ ГОТОВ!!!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
19 мая в 10:27
Что за бредОвый заголовок?! Как может СОРНЯК быть здоровым растением?!
Союзник противников
Союзник противников ответил Aljban
   25 / 843
19 мая в 10:22
В здоровом теле здоровый дух.
на самом деле-одно из двух!
Aljban
Aljban
   332 / 843
19 мая в 10:20
В здоровом теле здоровый дух.
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
19 мая в 10:19
Только свиньи погрязли в скандалах и пожирании друг друга.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил ABir
   464 / 843
19 мая в 10:10
Не может растение быть здоровым в газовом угаре
ты еще скажи как там в нефтяном. тряпку на голову - и угар?
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 09:48
Зенит разобьет пердивный ростов.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
19 мая в 09:44
Скупает лучших и обновляется.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил abrek123
   464 / 843
19 мая в 09:39
Какие нафиг игроки Зенит-2)))Они даже в фнл играть не умеют выкинули Зенит-2 даже с пердива...Таких игроков к основной команде подпускать вообще нельзя..
потом кто-то говорит про газ... играть надо, а не смотреть на вывески а-ля "ГазПром", "Лукойл", "еБаш Нефть"... но неадекватным мазутным этот пост "к бабушке") она там тоже видела многое)
ABir
ABir
   153 / 843
19 мая в 09:37
Не может растение быть здоровым в газовом угаре
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 09:33
ну на деньги государства и мощный админресурс тут и Енисей расцвел бы
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 09:19
Ростову тоже ничего не светит, будет обычный товарняк.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   464 / 843
19 мая в 09:15
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    19 мая в 09:13
    Посмотрим как Зенит проявит себя в следующем сезоне, когда усилятся и наладится работа в ЦСКА, Локо и даже в хрющатнике а то много слов.
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 843
    19 мая в 09:12
    kastites всегда пишет "оригинальные комментарии",но кнопкой игнор пользуется исправно,в связи со своей тончайшей прибалтийской душевной организацией. ОРЁЛ!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 843
    19 мая в 09:10
    Ещё польёт Миллер деньгами,и снова корни у этого "здорового растения" загниют.
    kastites
    kastites
       155 / 843
    19 мая в 08:58
      abrek123
      abrek123
         121 / 843
      19 мая в 08:47
      Какие нафиг игроки Зенит-2)))Они даже в фнл играть не умеют выкинули Зенит-2 даже с пердива...Таких игроков к основной команде подпускать вообще нельзя..
      STVA 1
      STVA 1
         38 / 843
      19 мая в 08:40
      Зенит не будет напрягаться в Ростове .
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