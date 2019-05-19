Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). Специалист также пожаловался на судейство.
Я доволен командой, горд за ребят. Хотели в последней домашней игре сезона при своих болельщиках показать и игру, и результат.
Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ забил нам гол. Сейчас посмотрели повтор удаления - бред полнейший. Я понимаю, у соперника на кону выход в Лигу чемпионов, но пришли 20 тысяч болельщиков посмотреть футбол, а увидели творение. Но это всё уже закончилось, теперь нам нужно восстановить команду и двигаться дальше.
Дык я и грю: все сливают.
Давеча играли тока московские клубы, они и слили.
Уфа не в счёт.
Бум посмотреть на быков, удачи им!
Дык я и грю: все сливают.
Давеча играли тока московские клубы, они и слили.
Уфа не в счёт.
Бум посмотреть на быков, удачи им!
А в ЛЕ - да, все бьёмся.
А в ЛЕ - да, все бьёмся.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
И какой у нас будет в России футбол, вот с такими-то.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top
И какой у нас будет в России футбол, вот с такими-то.
А вы завидуйте молча!)))))
А вы завидуйте молча!)))))