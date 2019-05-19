Главный тренер «Урала» в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). Специалист также пожаловался на судейство.

Я доволен командой, горд за ребят. Хотели в последней домашней игре сезона при своих болельщиках показать и игру, и результат.

Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ забил нам гол. Сейчас посмотрели повтор удаления - бред полнейший. Я понимаю, у соперника на кону выход в Лигу чемпионов, но пришли 20 тысяч болельщиков посмотреть футбол, а увидели творение. Но это всё уже закончилось, теперь нам нужно восстановить команду и двигаться дальше.