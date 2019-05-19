ГлавнаяНовости

Парфенов: «Сейчас посмотрели повтор удаления - бред полнейший»

19 мая 2019, 14:00
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). Специалист также пожаловался на судейство.

Я доволен командой, горд за ребят. Хотели в последней домашней игре сезона при своих болельщиках показать и игру, и результат. 

Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ забил нам гол. Сейчас посмотрели повтор удаления - бред полнейший. Я понимаю, у соперника на кону выход в Лигу чемпионов, но пришли 20 тысяч болельщиков посмотреть футбол, а увидели творение. Но это всё уже закончилось, теперь нам нужно восстановить команду и двигаться дальше.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответил Гавроша
   359 / 843
вчера в 18:58
Не все бьются, 3 московские команды всегда сливают, если есть возможность. Смотри сам статистику.
Статистику я помню, нехрен там смотреть.
Дык я и грю: все сливают.
Давеча играли тока московские клубы, они и слили.
Уфа не в счёт.
Бум посмотреть на быков, удачи им!
Гавроша
Гавроша ответил Parovoznic
   20 / 843
19 мая в 22:39
Краснодар в ЛЧ не играл. А в ЛЕ - да, все бьёмся.
Не все бьются, 3 московские команды всегда сливают, если есть возможность. Смотри сам статистику.
Parovoznic
Parovoznic ответил Гавроша
   359 / 843
19 мая в 18:19
Не все - краснодар бьется. Ну ладно + тебе, что сказал правду.
Краснодар в ЛЧ не играл.
А в ЛЕ - да, все бьёмся.
Гавроша
Гавроша ответил Parovoznic
   20 / 843
19 мая в 17:43
А в Европе в последние лет 7 сливают все, кроме Зенита
Не все - краснодар бьется. Ну ладно + тебе, что сказал правду.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 17:35
Кто- нибудь и когда- нибудь разберётся с этими судейскими холуями?
Parovoznic
Parovoznic ответил Гавроша
   359 / 843
19 мая в 17:20
А в Европе ваш семечкин опять лозане сольет, чей бюджет в два раза меньше его зарплаты?
А в Европе в последние лет 7 сливают все, кроме Зенита
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:17
О них уже и соккер писал, да только толку никакого:

https://www.soccer.ru/blogs/record/1108234/syomin-yuriy-musaev-murad?from=top
https://www.soccer.ru/blogs/record/1110005/syomin-yuriy-cska?from=top

И какой у нас будет в России футбол, вот с такими-то.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:15
Стыдно за лохов! Помогают мазутным добивать наш футбол.
Гавроша
Гавроша ответил Parovoznic
   20 / 843
19 мая в 17:13
Сухина - наше всё! А вы завидуйте молча!)))))
А в Европе ваш семечкин опять лозане сольет, чей бюджет в два раза меньше его зарплаты?
Parovoznic
Parovoznic ответил Алексей Соломонов
   359 / 843
19 мая в 16:33
Ни чё не обычного судейский произвол кто больше заплатил тому и свиснули ))) опять паровоз опозорит Россию в ЛЧ.....
Сухина - наше всё!
А вы завидуйте молча!)))))
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
19 мая в 15:54
А что-же Дима насчет пенальти ничего не говорит ? Говорить нечего ?
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 15:42
Засудили Урал это очевидно
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 15:06
ну а если серьезно пенальти липовый как и вторая жк - удара в голову смолова не было
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 14:51
Тут естественно след федуна имеется, пользы от исхода встречи никакой но судью на всякий случай купил
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 14:29
Продажная иуда Москалев творит грязные делишки, безнаказанность.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
19 мая в 14:25
По свински, то есть по спартаковски играл Локомотив.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
19 мая в 14:24
Опять недосудья начудил, когда его уже погонят из футбола.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 14:17
Ни один матч Москалева не проходит без скандала!!! Ошибаются все , но этот обычно больше всех и в одну "калитку" !!!
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
   433 / 843
19 мая в 14:10
Ни чё не обычного судейский произвол кто больше заплатил тому и свиснули ))) опять паровоз опозорит Россию в ЛЧ.....
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 14:05
Надо отомстить через два дня, желаю удачи!
волгодон 2
волгодон 2
   101 / 843
19 мая в 14:02
нормально,по-столичному,пора привыкнуть к таким внезапностям
marvel777
marvel777
   322 / 843
19 мая в 14:01
да и ладно,Локомотиву то очки нужнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100