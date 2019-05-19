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Селюк: «„Тамбов“ уже подписал одного нигерийца»

19 мая 2019, 11:12

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свои слова о том, что он планирует пополнить состав «Тамбова» шестью африканцами.

«Тамбов» усилится хорошо с точки зрения цена-качество. Важно понимать, что этот клуб имеет минимальный бюджет в Премьер-Лиге (где ему предстоит выступать уже в июле). Очень интересно будет наблюдать за «Тамбовом», который при этом должен достойно играть и показывать характер, доказать всем, что дело не в деньгах, а в правильном выборе футболистов. В правильном использовании и средств, и игроков. 

Смотрите, четыре английских клуба в финалах еврокубков, все четыре тренера этих команд исповедуют разный футбол, и от этого растет чемпионат (есть ведь еще и Гвардиола в «Манчестер Сити», который потратил примерно 500 млн евро на трансферы). К сожалению, в России многое создается искусственным образом. Доморощенные футболисты, доморощенные тренеры, из которых успешны далеко не все, поэтому и играть не умеем. Хотелось, чтобы были не лозунги, а конкуренция. На примере «Тамбова» я хочу показать, что клуб, который не имеет внушительный бюджет, сможет зарабатывать и развиваться. Один нигериец уже перешел в эту команду.

В клубах из регионов есть экономические проблемы. В регионах ведь нужны деньги для выплат пенсий, социальных нужд. Тогда зачем кричать регионам о том, что нужен лимит на легионеров? Если не будет лимита, бюджетные ведомости клубов из регионов упадут в разы. Не на 50 процентов, подчеркну, а в разы. Вот есть футболисты, которые в России из-за паспорта получают миллионы в месяц. Причем они, считаю, не смогут играть даже в средненькой команде в Европе. Это просто ужас.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:09
Посмотрим на тамбов, но что-то сомневаюсь я.
Alladins
Alladins
   100 / 843
19 мая в 15:36
Скоро тамбовского зулуса свиньи перекупят.
КАМЮ
КАМЮ
   244 / 843
19 мая в 15:22
Вместо "Один нигериец уже перешел в эту команду" следует читать ".Одного нигерийца я уже впарил в этой команде".
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 12:21
Будет мутация все тамбовские волки окрасятся в чёрный цвет.
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 12:20
Вот есть футболисты, которые в России из-за паспорта получают миллионы в месяц: Акинфеев, Заболотный, Васин, Дзагоев. Причем они, считаю, не смогут играть даже в средненькой команде в Европе. Это просто ужас.
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 12:11
Вашими бы устами пить мед, а на самом деле?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
19 мая в 12:08
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   726 / 843
19 мая в 11:54
Во многом верно говорит. Лимит - зло.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 11:38
Неунывающий работорговец пытается присосаться к тамбовскому бюджету.
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
19 мая в 11:21
Пример свиней ничему не учит.
Ganymed1
Ganymed1
   418 / 843
19 мая в 11:16
Ну и зря,намучаются еще
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
19 мая в 11:16
Торговец черным деревом - Селюк .....
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 843
19 мая в 11:15
Селюк работорговец какой-то, зулуссами торгует.
ДСА
ДСА
   89 / 843
19 мая в 11:15
Гнать нужно эту барыгу из российского футбола.
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