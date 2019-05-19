Селюк: «„Тамбов“ уже подписал одного нигерийца»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свои слова о том, что он планирует пополнить состав «Тамбова» шестью африканцами.

«Тамбов» усилится хорошо с точки зрения цена-качество. Важно понимать, что этот клуб имеет минимальный бюджет в Премьер-Лиге (где ему предстоит выступать уже в июле). Очень интересно будет наблюдать за «Тамбовом», который при этом должен достойно играть и показывать характер, доказать всем, что дело не в деньгах, а в правильном выборе футболистов. В правильном использовании и средств, и игроков.

Смотрите, четыре английских клуба в финалах еврокубков, все четыре тренера этих команд исповедуют разный футбол, и от этого растет чемпионат (есть ведь еще и Гвардиола в «Манчестер Сити», который потратил примерно 500 млн евро на трансферы). К сожалению, в России многое создается искусственным образом. Доморощенные футболисты, доморощенные тренеры, из которых успешны далеко не все, поэтому и играть не умеем. Хотелось, чтобы были не лозунги, а конкуренция. На примере «Тамбова» я хочу показать, что клуб, который не имеет внушительный бюджет, сможет зарабатывать и развиваться. Один нигериец уже перешел в эту команду.

В клубах из регионов есть экономические проблемы. В регионах ведь нужны деньги для выплат пенсий, социальных нужд. Тогда зачем кричать регионам о том, что нужен лимит на легионеров? Если не будет лимита, бюджетные ведомости клубов из регионов упадут в разы. Не на 50 процентов, подчеркну, а в разы. Вот есть футболисты, которые в России из-за паспорта получают миллионы в месяц. Причем они, считаю, не смогут играть даже в средненькой команде в Европе. Это просто ужас.