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Зидан: «Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем»

19 мая 2019, 15:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 38-го тура Примеры против «Бетиса».

Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем. Самое лучшее, что с нами сейчас может случиться - это окончание сезона. 

Мы не можем просто забыть этот сезон. Нужно держать его в уме, чтобы в будущем стать лучше. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 19:06
Работы у него будет много, зачем возвращался не понятно
youtomee
youtomee ответил КЭТиК
   470 / 843
19 мая в 19:05
Зидан не тянет.
да подожди ты...его что брали, чтобы обыграть Бетис? возьмет игроков летом, разгонит кого нужно, и посмотрим тянет или нет осенью, хотя вообще конечно это не идеальный кандидат для того, чтобы строить новую команду
112910315
112910315
   2 / 843
19 мая в 18:14
Сказал так, как есть. Новый сезон расставит всё по своим местам.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
19 мая в 17:13
"Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем" не можем спонсировать свистунов?
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 16:36
Конечно не сможете, если ты тупо ставишь некчемных игроков в старт (Дыртуа, Марсело, Модрич, Кроос и т.д.), вместо намного лучших Навас, Регилон, Льоренте, Вальверде и т.д.
Нужны серьёзные перестройки. Не знаю, потянешь ты это или нет!
Посмотрим...
Удачи тебе в Реале в любом случае!!! Буду рад, если ты осознаешь свои ошибки и добьешься ещё намного большего, чем в первый приход!!!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
19 мая в 16:31
Зидан не тянет.
волгодон 2
волгодон 2
   101 / 843
19 мая в 16:04
Нужны свежие трансферы. Грамотные опорники типа Скомины,Чакира,Мальенки..без них алжирский талант тускнет) Можно еще гея из Турина вернуть,чтобы замыкал не абы кто,а знаменитый заднеприводный..и жизнь наладится)
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