Зидан: «Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение своей команды в матче 38-го тура Примеры против «Бетиса».

Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем. Самое лучшее, что с нами сейчас может случиться - это окончание сезона.

Мы не можем просто забыть этот сезон. Нужно держать его в уме, чтобы в будущем стать лучше.