Зидан: «Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 38-го тура Примеры против «Бетиса».
Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем. Самое лучшее, что с нами сейчас может случиться - это окончание сезона.
Мы не можем просто забыть этот сезон. Нужно держать его в уме, чтобы в будущем стать лучше.
Нужны серьёзные перестройки. Не знаю, потянешь ты это или нет!
Посмотрим...
Удачи тебе в Реале в любом случае!!! Буду рад, если ты осознаешь свои ошибки и добьешься ещё намного большего, чем в первый приход!!!
Нужны серьёзные перестройки. Не знаю, потянешь ты это или нет!
Посмотрим...
Удачи тебе в Реале в любом случае!!! Буду рад, если ты осознаешь свои ошибки и добьешься ещё намного большего, чем в первый приход!!!