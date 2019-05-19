Монтелла призвал протестующих болельщиков поддержать «Фиорентину»

Главный тренер «Фиорентины» накануне 37-го тура Серии А против «Пармы» призвал болельщиков, которые протестуют против нынешнего руководства, поддержать команду в сложный период.

Я изначально не хотел затрагивать тему фанатов, но эта команда должна чувствовать себя любимой, ее должны поддерживать. Я призываю фанатов не игнорировать нас, а оставаться на нашей стороне.

Когда болельщики вышли на второй тайм против «Милана» (первый тайм болельщики бойкотировали - прим.), это имело кардинальное значение. Чувствовать сторонников на стадионе - это как кислород. Пожалуйста, давайте отложим протесты на другой день.