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Монтелла призвал протестующих болельщиков поддержать «Фиорентину»

19 мая 2019, 11:59
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла накануне 37-го тура Серии А против «Пармы» призвал болельщиков, которые протестуют против нынешнего руководства, поддержать команду в сложный период.

Я изначально не хотел затрагивать тему фанатов, но эта команда должна чувствовать себя любимой, ее должны поддерживать. Я призываю фанатов не игнорировать нас, а оставаться на нашей стороне. 

Когда болельщики вышли на второй тайм против «Милана» (первый тайм болельщики бойкотировали - прим.), это имело кардинальное значение. Чувствовать сторонников на стадионе - это как кислород. Пожалуйста, давайте отложим протесты на другой день. 

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1 команда
   94 / 843
19 мая в 14:34
Ситуация как у тарасовских свиней.
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 12:01
ганчарэнка призвал протестующих 2 фанов цска поддержать цска
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