Марсело: «Это был один из самых сложных сезонов для меня»

Защитник «Реала» Марсело поделился мнением о нынешнем сезоне для испанской команды.

Это был один из самых сложных сезонов для меня на личном уровне.

Свист в мою сторону? Я смотрю на это как на мотивацию. Если бы я опускал руки после каждого свиста в свою сторону, то перестал бы быть собой.

Мы виноваты в том, что не очень удачно провели сезон, мы не хотели, чтобы он получился таким провальным.