Марсело: «Это был один из самых сложных сезонов для меня»

Защитник «Реала» Марсело поделился мнением о нынешнем сезоне для испанской команды.
Это был один из самых сложных сезонов для меня на личном уровне.
Свист в мою сторону? Я смотрю на это как на мотивацию. Если бы я опускал руки после каждого свиста в свою сторону, то перестал бы быть собой.
Мы виноваты в том, что не очень удачно провели сезон, мы не хотели, чтобы он получился таким провальным.
Пусть этот сезон будет твоим последним в Реале. Надо вернуть ещё Хакими
Пусть этот сезон будет твоим последним в Реале. Надо вернуть ещё Хакими