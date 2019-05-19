ГлавнаяНовости

Марсело: «Это был один из самых сложных сезонов для меня»

19 мая 2019, 15:12

Защитник «Реала» Марсело поделился мнением о нынешнем сезоне для испанской команды. 

Это был один из самых сложных сезонов для меня на личном уровне. 

Свист в мою сторону? Я смотрю на это как на мотивацию. Если бы я опускал руки после каждого свиста в свою сторону, то перестал бы быть собой. 

Мы виноваты в том, что не очень удачно провели сезон, мы не хотели, чтобы он получился таким провальным

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Скалони: «Дверь в сборную Аргентины для Икарди открыта»
Сегодня, 23:11 Комментарии1
Варан рассказал о своем будущем в «Реале»
Сегодня, 20:58 Комментарии5
Эмери: «Решение не ехать в Баку принадлежит Мхитаряну»
Сегодня, 20:43 Комментарии13
Щесны: «Рэмзи поможет нам в достижении наших целей»
Сегодня, 20:35 Комментарии5
Роджерс: «Окадзаки хочет больше играть, поэтому он покидает „Лестер“»
Сегодня, 20:29 Комментарии3
Дешам: «Надеюсь, Гризманн принял правильное решение»
Сегодня, 20:16 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
19 мая в 22:01
Не вписываешься ты в Реал.
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 16:33
Регилон намного лучше тебя. Просто Зидан тупо ставил тебя.
Пусть этот сезон будет твоим последним в Реале. Надо вернуть ещё Хакими
Artuom
Artuom
   77 / 843
19 мая в 15:35
Молчал бы... Всё правильно Марсело на скамейке держали! Зидан только по старой памяти ставит в состав(и этим только вредит сам себе...)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100