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Раньери: «У „Ромы“ вырвали позвоночник. Не думаю, что команда попадет в ЛЧ»

19 мая 2019, 12:04

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери в эфире Sky Sport Italia подвел итоги сезона. В матче 37-го тура Серии А «волки» сыграли вничью с «Сассуоло» и сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице.

«Рома» провела фантастический сезон-2017/18, но затем распродала важных игроков. У команды вырвали позвоночник, и это означало зарождение новой эпохи.

Внезапно игроков продали, пришло несколько хороших футболистов, но им нужно время на развитие. По этой причине произошел откат назад. Возможно, опытным игрокам не хватало поддержки, а новички не смогли на 100% адаптироваться к команде.

Когда я пришел, обнаружил, что команде очень тяжело в психологическом плане, не физическом. Хотя Ди Франческо проделал отличную работу здесь. Моя задача заключалась в том, чтобы работать над психологией и помочь игрокам поверить в себя.

Будет ли «Рома» перестраиваться к следующему сезону? На этот вопрос должен ответить клуб. Здесь собраны хорошие футболисты, новый тренер должен будет оценить их способности исходя из своих идей. Он решит, кого использовать, а кого нет.

Не думаю, что им удастся сразу побороться за место в Лиге чемпионов, но «Рома» должен приучиться к тому, чтобы быть стабильным европейским бойцом. И уже тогда наступит подходящий сезон, и команда вернется в Лигу чемпионов.

Напомним, Раньери был временным решением и покинет «Рому» по окончании сезона. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 16:04
Наплёл и про позвоночник и про новую эпоху. А всего то и надо было забить один дырявой обороне Сассуоло.
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 14:15
Ну а Сассуоло то можно было победить.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   134 / 843
19 мая в 12:35
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    19 мая в 12:31
    Рома в этом сезоне просто никакущая!!!
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    19 мая в 12:27
    Сассуоло им не по зубам.
    Гавриленко
    Гавриленко
       34 / 843
    19 мая в 12:19
    Сейчас придёт Князь и будет жаловаться, что Милан и Интер купили. Аха-ха.)
    Nimbles
    Nimbles
       33 / 843
    19 мая в 12:04
    Придется еще год подождать.
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