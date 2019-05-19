Раньери: «У „Ромы“ вырвали позвоночник. Не думаю, что команда попадет в ЛЧ»

Главный тренер «Ромы» в эфире Sky Sport Italia подвел итоги сезона. В матче 37-го тура Серии А «волки» сыграли вничью с «Сассуоло» и сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице.

«Рома» провела фантастический сезон-2017/18, но затем распродала важных игроков. У команды вырвали позвоночник, и это означало зарождение новой эпохи.

Внезапно игроков продали, пришло несколько хороших футболистов, но им нужно время на развитие. По этой причине произошел откат назад. Возможно, опытным игрокам не хватало поддержки, а новички не смогли на 100% адаптироваться к команде.

Когда я пришел, обнаружил, что команде очень тяжело в психологическом плане, не физическом. Хотя Ди Франческо проделал отличную работу здесь. Моя задача заключалась в том, чтобы работать над психологией и помочь игрокам поверить в себя.

Будет ли «Рома» перестраиваться к следующему сезону? На этот вопрос должен ответить клуб. Здесь собраны хорошие футболисты, новый тренер должен будет оценить их способности исходя из своих идей. Он решит, кого использовать, а кого нет.

Не думаю, что им удастся сразу побороться за место в Лиге чемпионов, но «Рома» должен приучиться к тому, чтобы быть стабильным европейским бойцом. И уже тогда наступит подходящий сезон, и команда вернется в Лигу чемпионов.