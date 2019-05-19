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Аленичев заявил, что покидает «Енисей»

19 мая 2019, 16:39
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Матч Премьер» после встречи 29-го тура РПЛ против «Динамо» заявил, что это его последняя игра в Красноярске. 

Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный.

Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 19:04
Можно сказать, что алень закончил на мажорной ноте, ну а ничья это уже пупсикавая прерогатива, только против тренера-пупсика. Опять вытянули днище, блевать да и только.
Danrog
Danrog ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   99 / 843
19 мая в 17:42
Где побывал спартач там выжженная земля.
Выжженная земля, покрытая позором.
МКС
МКС
   30 / 843
19 мая в 17:40
Какие то новые ноунеймы появляться стали

Ни ума, ни команды, один бред пишут

ЕГЭ опять у Зимбабве сперли?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
19 мая в 17:35
Где побывал спартач там выжженная земля.
Albasin
Albasin
   17 / 843
19 мая в 17:34
Свиньи ни одного толкового тренера не воспитали, отовсюду гонят тарасовских никудышних тренеров, Тихонов, Ледяхов, Юран, Аленичев. Никто так не разрушал наш футбол.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   12 / 843
19 мая в 17:32
С Санычем (Мороз) сцепился. В профиле можно посмотреть.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 17:30
Если бы Семак тренировал Енисей, было бы тоже самое.
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
19 мая в 17:30
Ну это понятно
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
19 мая в 17:29
Да уж. "Сделал дело гуляй смело."
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   30 / 843
19 мая в 17:25
Из их клуба смоРОТская сделала нечто похуже, чем федун из вашего. Сейчас хоть 1-2 места занимают, а было и 9-е при 4мородской.
Ну в этом нет ничего удивительного

Бабы и футбол - несовместимые понятия

Кстати

Не в курсе, что такого Толик ( Ваня лучший) давеча учудил?

Что его в бан отправили
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   12 / 843
19 мая в 17:23
Из их клуба смоРОТская сделала нечто похуже, чем федун из вашего. Сейчас хоть 1-2 места занимают, а было и 9-е при 4мородской.
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   30 / 843
19 мая в 17:21
А почему Локо пора в пердив?
А почему нет?

С такой игрой самое то

Они играли с Уралом, Вазген

С Уралом и то не смогли выиграть без судьи

Ну понимаешь, у вас цска перестраивается

Федун в этом году из Спартака сделал

У меня без мата слов нет что он сделал

А ЭТИ

Ни игры, ни интереса к игре нихрена ничего не представляют

А их все тянут и тянут за уши

А пройдут очищение пердивом может что то и получится
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 17:20
Хрющи везде всё уничтожают.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   12 / 843
19 мая в 17:13
А почему Локо пора в пердив?
drug01
drug01
   124 / 843
19 мая в 17:04
Загубил! Давно пора......
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   30 / 843
19 мая в 17:03
Только после вас.
Баа Вазген

Ты стал локогерл?

не знал

Я думал все за коней топишь

Когда успел переобуться?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
19 мая в 17:00
оленичев ушёл в запой. Позор оленичеву.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   12 / 843
19 мая в 17:00
Только после вас.
Abris
Abris
   163 / 843
19 мая в 16:54
Еще одного свиного погнали вон.
МКС
МКС
   30 / 843
19 мая в 16:54
Ну и славненько

Теперь пора потренеровать Локо

Дедушке пора на покой

Локо пора в пердив
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
19 мая в 16:44
Наконец то! В Красноярске праздник!!!
Этому оленю только Анжи в любительской лиге тренировать.
волгодон 2
волгодон 2
   101 / 843
19 мая в 16:42
Алень уедет из Красноярска пьяный за рулем,но багаж его останется!
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