Аленичев заявил, что покидает «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Матч Премьер» после встречи 29-го тура РПЛ против «Динамо» заявил, что это его последняя игра в Красноярске.
Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный.
Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске.
Ни ума, ни команды, один бред пишут
ЕГЭ опять у Зимбабве сперли?
Ни ума, ни команды, один бред пишут
ЕГЭ опять у Зимбабве сперли?
Бабы и футбол - несовместимые понятия
Кстати
Не в курсе, что такого Толик ( Ваня лучший) давеча учудил?
Что его в бан отправили
Бабы и футбол - несовместимые понятия
Кстати
Не в курсе, что такого Толик ( Ваня лучший) давеча учудил?
Что его в бан отправили
С такой игрой самое то
Они играли с Уралом, Вазген
С Уралом и то не смогли выиграть без судьи
Ну понимаешь, у вас цска перестраивается
Федун в этом году из Спартака сделал
У меня без мата слов нет что он сделал
А ЭТИ
Ни игры, ни интереса к игре нихрена ничего не представляют
А их все тянут и тянут за уши
А пройдут очищение пердивом может что то и получится
С такой игрой самое то
Они играли с Уралом, Вазген
С Уралом и то не смогли выиграть без судьи
Ну понимаешь, у вас цска перестраивается
Федун в этом году из Спартака сделал
У меня без мата слов нет что он сделал
А ЭТИ
Ни игры, ни интереса к игре нихрена ничего не представляют
А их все тянут и тянут за уши
А пройдут очищение пердивом может что то и получится
Ты стал локогерл?
не знал
Я думал все за коней топишь
Когда успел переобуться?
Ты стал локогерл?
не знал
Я думал все за коней топишь
Когда успел переобуться?
Теперь пора потренеровать Локо
Дедушке пора на покой
Локо пора в пердив
Теперь пора потренеровать Локо
Дедушке пора на покой
Локо пора в пердив
Этому оленю только Анжи в любительской лиге тренировать.
Этому оленю только Анжи в любительской лиге тренировать.