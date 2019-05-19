Аленичев заявил, что покидает «Енисей»

Главный тренер «Енисея» в эфире канала «Матч Премьер» после встречи 29-го тура РПЛ против «Динамо» заявил, что это его последняя игра в Красноярске.

Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный.

Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске.