Газзаев: «Не увижу разницы, если „Спартак“ будет 4-м, а ЦСКА - 5-м»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил нынешние перспективы армейцев.
Если «Спартак» будет четвертым, а ЦСКА пятым, то принципиальной разницы я здесь не вижу. Не болезненно. Обе команды стремились в Лигу чемпионов, а попадут в Лигу Европы. Я еще раз позволю вам напомнить: игроков надо приучать только к победным результатам.
Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России.
43 игры в Европе с одними ПОРАЖЕНИЯМИ рекорд принадлежит СпаМу ( итог 2018 рода)
Этот титул ваш., а остальное, уже история.
В Европе НИ ОДИН клуб НЕ ИМЕЕТ такого ПОЗОРА.
Пора бы знать!!!!!!!
43 игры в Европе с одними ПОРАЖЕНИЯМИ рекорд принадлежит СпаМу ( итог 2018 рода)
Этот титул ваш., а остальное, уже история.
В Европе НИ ОДИН клуб НЕ ИМЕЕТ такого ПОЗОРА.
Пора бы знать!!!!!!!
Боюсь повторения.
Боюсь повторения.
Мой позорный друг
Ты бы заметил
Что твой любимый москалев сегодня лишил Спартак бронзы
Мой позорный друг
Ты бы заметил
Что твой любимый москалев сегодня лишил Спартак бронзы
Что 5е что 4е
Кабылы и с 6го могут спокойно в ЛЕ играть
Что 5е что 4е
Кабылы и с 6го могут спокойно в ЛЕ играть
Профессионалы переобувания🤣🤣🤣
Профессионалы переобувания🤣🤣🤣