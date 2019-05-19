ГлавнаяНовости

Газзаев: «Не увижу разницы, если „Спартак“ будет 4-м, а ЦСКА - 5-м»

19 мая 2019, 16:19

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил нынешние перспективы армейцев.

Если «Спартак» будет четвертым, а ЦСКА пятым, то принципиальной разницы я здесь не вижу. Не болезненно. Обе команды стремились в Лигу чемпионов, а попадут в Лигу Европы. Я еще раз позволю вам напомнить: игроков надо приучать только к победным результатам.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
вчера в 01:11
Динамовец проснулся в Газзаеве.
Великолепный
Великолепный
   366 / 843
19 мая в 23:56
Принципиальная разница лишь в том что спартак пойдет обновлять свой антирекорд- 43.)))
МапС
МапС ответил Дед за ЦСКА
   113 / 843
19 мая в 21:52
СмаМ в ЛЕ -- ждём обновление 43.))).
Дед, не гони. Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь!
Томик
Томик ответил Озеров
   137 / 843
19 мая в 21:35
Ну собственно согласен с псом Что 5е что 4е Кабылы и с 6го могут спокойно в ЛЕ играть
Вот пусть с него и играют.
Томик
Томик
   137 / 843
19 мая в 21:33
Лукавит как обычно. Да у него любой повод для того, чтобы поддеть Спартак мимо не проходит. Помню когда Калиниченко мяч потерял у углового флажка на половине поля ЦСКА в дополнительное время и коники сравняли счёт: "Вам нужно ещё работать и работать,чтобы обыграть ЦСКА". И сейчас будет бегать и верещать кругом: "Да, в ЛЧ не попали, но выше Спартака, как обычно." Трепло короче. И усы не сбрил.
pomor45
pomor45 ответил 11-и метровый
   63 / 843
19 мая в 20:29
Разница в престиже, не должна более слабая команда, в данном случае спартак, быть выше более сильной ЦСКА.
Поза такая - слабый сверху. Очень даже сексуальная.
Egorium
Egorium
   111 / 843
19 мая в 20:08
Свиньи вообще должны быть в пердиве, убери левые пенальти и штрафные.
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   31 / 843
19 мая в 20:06
Да...очень стыдно за коней...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Дед за ЦСКА
   6 / 843
19 мая в 20:05
У СпаМа свой есть 43, более позорный, увы, а Игорь лучший голкипер РПЛ (9 место среди голкиперов Европы 2018 года по версии УЕФА) ни одному голкиперу СпаМ такое и не снилось. Будь объективен, завидуй молча)))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   45 / 843
19 мая в 19:48
Чему?)...вашему 5 месту?)...не знаю ни о каком 43 рекорде, кроме Игоряновского...басни сочиняйте для молодых жеребят...Спартак самый титулованный клуб Чемпионатов СССР и России...факт...
Посмотри рейтинг лучших вратарей Европы, из России там один Акинфеев.
43 игры в Европе с одними ПОРАЖЕНИЯМИ рекорд принадлежит СпаМу ( итог 2018 рода)
Этот титул ваш., а остальное, уже история.
В Европе НИ ОДИН клуб НЕ ИМЕЕТ такого ПОЗОРА.
Пора бы знать!!!!!!!
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   31 / 843
19 мая в 19:12
Чему?)...вашему 5 месту?)...не знаю ни о каком 43 рекорде, кроме Игоряновского...басни сочиняйте для молодых жеребят...Спартак самый титулованный клуб Чемпионатов СССР и России...факт...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   45 / 843
19 мая в 19:11
От Иххаря ждем обновления рекорда 43...это его именной)...
У СпаМа свой есть 43, более позорный, увы, а Игорь лучший голкипер РПЛ (9 место среди голкиперов Европы 2018 года по версии УЕФА) ни одному голкиперу СпаМ такое и не снилось. Будь объективен, завидуй молча)))))).
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   31 / 843
19 мая в 19:01
От Иххаря ждем обновления рекорда 43...это его именной)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   45 / 843
19 мая в 18:53
А при чем тут Европа?...внимательно мой пост прочитай и тот конский на который я ответил)...
СмаМ в ЛЕ -- ждём обновление 43.))).
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   31 / 843
19 мая в 18:48
А при чем тут Европа?...внимательно мой пост прочитай и тот конский на который я ответил)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   45 / 843
19 мая в 18:45
Когда коней в прошлом сезоне 3:0 опустили, а в итоге кони были выше Спартака в таблице вы по другому говорили))...быстро переобулись)...
Быстро забыли прошлогодний "рекорд" СпаМа в Европе (любимое вами 43)))))).
Боюсь повторения.
cska1948
cska1948
   114 / 843
19 мая в 18:33
Это для Газзаева нет разницы, а вот для Оренбурга ЕСТЬ!
ЧиП
ЧиП
   211 / 843
19 мая в 17:28
Ну ну усатый, лукавишь)
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
19 мая в 17:09
разница есть с какого раунда начать борьбу за ЛЕ
311
311
   74 / 843
19 мая в 17:09
Если спартак займет 4 место, сыграет 6 матчей, если 5 место, то максимум 2!)
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
19 мая в 17:09
Для рыхлых квалификация - слитые еврокубки и потерянные евроочки. А так может хоть в ничью разок сыграют - хоть какую-то пользу принесут. А для ЦСКА квалификация не препятствие
Суеверный
Суеверный
   297 / 843
19 мая в 16:59
Валерией Георгиевич Газзаев не раскрывает "секрет" как можно сплотить команду для победы в Кубке УЕФА. Может быть и сам не знает, так бывает. Однако, это не меняет положения вещей. Если сохранится костяк команды, то мы (ЦСКА) еще вернемся. Как полный дилетант могу лишь заметить снижение физического превосходства. Может быть не стоит по новому изобретать колесо, просто выжимать из себя все и подняться на вершины ЕВРОПЕЙСКОГО футбола. Какая разница в который раз. Эверест пытались покорить многие, немногим удалось. К космосу стремились десятки тысяч, сотням удалось... И так далее. Отдельно, самый восхитительный гол забил Газзаев в каком году с ходу не вспомню, но вторая половина 80-х. Один опрокинул всю оборону соперников не на скорости, на мастерстве. И "банка".
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   31 / 843
19 мая в 16:48
Когда коней в прошлом сезоне 3:0 опустили, а в итоге кони были выше Спартака в таблице вы по другому говорили))...быстро переобулись)...
Озеров
Озеров ответил parallels
   43 / 843
19 мая в 16:47
москалёвы и лапочкины раз в 100 лет смогли обеспечить хрякам место выше, чем коням. да и то не факт.
Если бы ты был чуточку мудрее

Мой позорный друг

Ты бы заметил

Что твой любимый москалев сегодня лишил Спартак бронзы
Озеров
Озеров
   43 / 843
19 мая в 16:45
Ну собственно согласен с псом

Что 5е что 4е

Кабылы и с 6го могут спокойно в ЛЕ играть
ABir
ABir ответил cska plus
   153 / 843
19 мая в 16:45
Вообще не понимаю, зачем хрющи рвутся в Европу со своей хромой игрой, наверное лишний раз опозориться с очередным аеком.
Вся Европа ждёт новых рекордов от Акинфеева
ABir
ABir
   153 / 843
19 мая в 16:43
А ещё лучше табуну будет на 6 месте
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
19 мая в 16:35
Оренбург оторенбужет спартак.
la_masia
la_masia
   105 / 843
19 мая в 16:35
Кони так восхищались, что спартак ниже в турнирной таблице))) а когда местами команды поменялись, им резко это стало не принципиально 🤣🤣🤣
Профессионалы переобувания🤣🤣🤣
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 16:34
Вообще не понимаю, зачем хрющи рвутся в Европу со своей хромой игрой, наверное лишний раз опозориться с очередным аеком.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100