Газзаев: «Не увижу разницы, если „Спартак“ будет 4-м, а ЦСКА - 5-м»

Бывший главный тренер ЦСКА оценил нынешние перспективы армейцев.

Если «Спартак» будет четвертым, а ЦСКА пятым, то принципиальной разницы я здесь не вижу. Не болезненно. Обе команды стремились в Лигу чемпионов, а попадут в Лигу Европы. Я еще раз позволю вам напомнить: игроков надо приучать только к победным результатам.