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Президент «Урала» настаивает на увольнении А. Егорова

19 мая 2019, 15:31
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). Также руководитель заявил, что Александр Егоров, который возглавляет комитет судейства РФС, должен покинуть свою должность из-за низкой подготовки судей к матчам чемпионата России. 

Вы всё видели. Мы считаем, что судья поставил пенальти, которого не было. Перед этим падением Идову играет в нашей штрафной рукой. Даже я это видел со своей позиции. 

Что касается удаления Страндберга, любой футболист возмущался бы, потому что видел несправедливость. Иностранцы мне вообще говорят: «Григорий Викторович, как играть в вашем чемпионате, когда нас уже которую игру так судят». Я стою и ничего сказать не могу. А зайду в судейскую, скажу нехорошее слово — меня же накажут. 

На месте Александра Егорова я давно уже подал бы в отставку со словами: «Ребят, у меня не получилось». Он же ещё умничает, мол, что-то хорошее хочет сделать. Да ничего хорошего он не сделал! Я терпел-терпел, никогда таких вещей не говорил. Он закопал несколько судей и рассказывает, что судить некому. В этом мы виноваты? Я же не говорю ему, что у меня игроков нет. 

Он рассказывает: «Я же не советую Иванову, кого в состав ставить». Ты не советуешь, но я никогда не говорил, что у меня некому играть. Хоть вы нас убиваете, выгоняете, чтобы наши футболисты не играли, но мы выходим. Руководитель судейского комитета говорит, что судить некому! Значит, он виноват. 

Если бы я был руководителем судейского комитета, арбитры были бы нормальными. Если говоришь, что некому судить, — написал заявление и пошёл в отставку.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   186 / 843
19 мая в 20:17
Полность солидарен с Ивановым,эту контору давно надо выводить на чистую воду,совсем обнаглели,ни совести,ни чести.
Alladins
Alladins
   100 / 843
19 мая в 20:03
Таких иуд не уволишь.
fanilich
fanilich
   220 / 843
19 мая в 19:37
Оба и Иванов и Егоров не на своем месте и поливают друг друга "говнецом" и учат каким нужно быть правильными
mikysss
mikysss ответил cska plus
   68 / 843
19 мая в 17:47
Поддерживаю Иванова но он одного не поймёт, егорова и всех судишек содержит федун за счёт ворованных денег у народа, как же ты это сломаешь и егоров не дурак, чтобы оставить эту кормушку, ВАР тоже не спасёт потому, что тоже зависит от главного арбитра пересмотреть эпизод или нет.
ЭЭЭ воу воу ты про какие народные деньги??? газпромовские? так почему у тебя ава цдк и ник цдк минус???
МКС
МКС
   30 / 843
19 мая в 16:57
Интересно

В какой сказке он прочитал

Что судьи должны уходить потому

Что им платят за игру

Вот перестанут платить, тогда подумают
serh62
serh62
   109 / 843
19 мая в 16:50
правильно.хоть у одного хватило смелости сказать все прямым текстом...
311
311
   74 / 843
19 мая в 16:41
Призывать Егорова к совести просто смешно! На что он вообще надеется?)
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 16:33
Руководитель тарсовской ОПГ судей.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 16:32
Жестковато , но абсолютно справедливо!!!
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 16:30
Поддерживаю Иванова но он одного не поймёт, егорова и всех судишек содержит федун за счёт ворованных денег у народа, как же ты это сломаешь и егоров не дурак, чтобы оставить эту кормушку, ВАР тоже не спасёт потому, что тоже зависит от главного арбитра пересмотреть эпизод или нет.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
19 мая в 15:57
Наши судейки все ИВАНОВЫ: Егорка, Карасик, ...... и все остальные! Гнать, так всех!
Absinthe
Absinthe
   132 / 843
19 мая в 15:51
Конь возмущается ЛЕВыми пенками))) ЛЕВников ржет)))
Absinthe
Absinthe
   132 / 843
19 мая в 15:50
А Левникова? Гинер не отпустит?)
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
19 мая в 15:40
Судьей был подлючим, а как руководитель вообще скурвился.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
19 мая в 15:38
В Википедии кто-то жжот))
☆☆☆☆☆
23 мая 2018 года назначен на пост руководителя департамента судейства и взяточничества Российского футбольного союза.
mangoх12
mangoх12 ответил Бестрофейный
   26 / 843
19 мая в 15:37
Правильно настаивает, давно пора выгнать этого тарасовского прихвостня.
да не только тарасовского , СУКИНА Ган-д творит беспредел . Левые пенки Локо с Краснодаром , с Динамо с Уралом ,.. вся страна видит этот беспредел!
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
19 мая в 15:33
Правильно настаивает, давно пора выгнать этого тарасовского прихвостня.
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