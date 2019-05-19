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Кикнадзе: «Нельзя говорить о предвзятом судействе в матче „Урал“ - „Локо“»

19 мая 2019, 15:10
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Урала», который запомнился спорными решениями Владимира Москалева.

Не могу сказать, что сегодня судейство было совсем безошибочное, причем ошибки были и в ту, и в другую сторону. Мне кажется, нельзя говорить о предвзятом судействе, но по нему есть замечания. То, что были игра рукой, вторая желтая - это однозначно, пенальти тоже был однозначный. Мне больше казалось, что были ошибки при уходе мяча за пределы поля, определении положения вне игры - там могут быть вопросы к судьям, но это уже позади.

Надеюсь, что с внедрением ВАР степень чистоты принимаемых судейских решений будет высокой. Будем внимательно за этим следить, но очень надеемся, что судейство будет соответствовать качеству игры.

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Все комментарии
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
19 мая в 19:40
14ок!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 17:24
Я заметил в этом туре, все четыре московские команды били пенальти. Оно и понятно - концовочка близко, так что можно не церемониться.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 17:03
Вопрос довольно спорный
Parovoznic
Parovoznic
   359 / 843
19 мая в 16:29
А чё кони не воют про судейство?
Медведь в лесу сдох, что ли?
Parovoznic
Parovoznic ответил МапС
   359 / 843
19 мая в 16:28
Тарасовский лишил Спартак шансов на серебро. Не пиши хрень.
Чё???
Как можно уместить в одном предложении словА "Спартак" и "Серебро"???
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 16:22
Российское судейство не понять,ошибаются на ровном месте одни и те же, но до сих пор работают.
Чист
Чист
   768 / 843
19 мая в 16:03
Нашим судьям что ВАР что не ВАР всеравно решают они по своему -если бы решал коммисар матча всеравно думаю накладки были бы и наш полуфинал кубка России показал и зарубежные игры показали всё в руках судьи
МапС
МапС ответил 11-и метровый
   113 / 843
19 мая в 15:39
Тарасовсий судья иуда москалев всегда за деньги судит честно.
Тарасовский лишил Спартак шансов на серебро. Не пиши хрень.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 15:36
Два основных спорных эпизода Москалёв судил в пользу Локо. А там ХЗ предвзято-непредвзято?
МапС
МапС
   113 / 843
19 мая в 15:35
Судейство было не предвзятое, а бездарное.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
19 мая в 15:33
Не видел ничо, но раз даже Кикнадзе оправдывается, значит Байкал что-то скрывает!)) Кони то точно вчера три очка прикупили!
Паровозов
Паровозов ответил Байкал-38.
   81 / 843
19 мая в 15:29
Гинер со своим любимым делом (заход с чемоданчиком к судьям) может поспорить с этим!
Ещё у некоторых коней хватает наглости говорить о предвзятом судействе Локо.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 15:21
Тарасовсий судья иуда москалев всегда за деньги судит честно.
Байкал-38.
Байкал-38.
   184 / 843
19 мая в 15:21
Гинер со своим любимым делом (заход с чемоданчиком к судьям) может поспорить с этим!
Озеров
Озеров
   43 / 843
19 мая в 15:12
Нет

Красных мало

И Миранчук не может обогнать Чалова

Надо было еще пару пенок поставить

Вот тогда нормуль
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