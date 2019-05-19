Кикнадзе: «Нельзя говорить о предвзятом судействе в матче „Урал“ - „Локо“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Урала», который запомнился спорными решениями Владимира Москалева.

Не могу сказать, что сегодня судейство было совсем безошибочное, причем ошибки были и в ту, и в другую сторону. Мне кажется, нельзя говорить о предвзятом судействе, но по нему есть замечания. То, что были игра рукой, вторая желтая - это однозначно, пенальти тоже был однозначный. Мне больше казалось, что были ошибки при уходе мяча за пределы поля, определении положения вне игры - там могут быть вопросы к судьям, но это уже позади.

Надеюсь, что с внедрением ВАР степень чистоты принимаемых судейских решений будет высокой. Будем внимательно за этим следить, но очень надеемся, что судейство будет соответствовать качеству игры.