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«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вернулся на четвертое место

19 мая 2019, 20:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Фрозиноне» в матче 37-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (65 очков) располагается на четвертом месте, «Фрозиноне» (24 очка) - предпоследний.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Фрозиноне» 2:0 (0:0)
Голы: Пёнтек 57, Сусо 66

Нереализованный пенальти: Чьяно 49

«Милан»: Доннарумма, Абате (Конти 84), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко (Кутроне 51), Чалханоглу, Сусо, Пёнтек (Кастильехо 81), Борини
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Фрозиноне»: Барди, Гольданига, Ариаудо, Бригенти, Дзампано, Паганини, Саммарко, Маиелло, Бегетто (Вальцания 75), Чьяно (Чиофани 77), Тротта (Дионизи 65)
Главный тренер: Барони Марко.

Предупреждение: Абате 48

Судья: Манганьелло Джанлука.

Напомним, что вчера «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло».

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
вчера в 00:18
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Аха-ха)
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
вчера в 00:18
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Аха-ха)
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Жека10
   21 / 843
19 мая в 22:25
а Великий Князь всё тролит миланские клубы,всё выхваляя свой Ювентус.А ведь именно миланские клубы в последний раз выигрывали кубок ЛЧ из итальянских команд
НЕ выигрывали, а получали в кабинетах под влиянием Берла и чморатти. Аха-ха)
Без кабинетов их уровень - покупать за юани 3-4 места.)
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил juchok
   21 / 843
19 мая в 22:24
супер дог с пенкой, с мегаштрафным Сусо и сейвищем Донны в конце! князь, такой князь.... я предрекал, что рано или поздно он заразится алессиосом головного мозга и не ошибся! Милан, с победой! ждем матч в Турине
Аха-ха)
Надеюсь такой результат и останется.
Миланским помоям не место в ЛЧ)
Abbath
Abbath ответил Ozabot
   668 / 843
19 мая в 22:06
Ни один сильный тренер не пойдет в команду без денег, учитывая, что у них зарплата около 10 миллионов в год, а трансферные запросы выше крыши.
400 миллионов на трансферы за последние 3 года. И ни одного тренера. Так что проблема явно не в деньгах.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
19 мая в 21:58
Пентек - лучший.
Ozabot
Ozabot ответил Abbath
   702 / 843
19 мая в 21:55
Какой толк от денег, если в команде вот уже который год нет тренера? И чем дальше, тем меньше среди таковых желающих возглавить Милан.
Ни один сильный тренер не пойдет в команду без денег, учитывая, что у них зарплата около 10 миллионов в год, а трансферные запросы выше крыши.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
19 мая в 21:43
Очень хочется посмотреть на Милан в Лиге Чемпионов. Удачи. В последнем туре
Жека10
Жека10 ответил Abbath
   387 / 843
19 мая в 21:34
Какой толк от денег, если в команде вот уже который год нет тренера? И чем дальше, тем меньше среди таковых желающих возглавить Милан.
если Гаттузо соберёт команду и в последнем туре Милан обыграет Спал,то ему всё простят
Abbath
Abbath ответил Ozabot
   668 / 843
19 мая в 21:25
Надо выходить в ЛЧ, иначе денег не будет, а без денег команду строить не получится
Какой толк от денег, если в команде вот уже который год нет тренера? И чем дальше, тем меньше среди таковых желающих возглавить Милан.
Жека10
Жека10
   387 / 843
19 мая в 21:21
а Великий Князь всё тролит миланские клубы,всё выхваляя свой Ювентус.А ведь именно миланские клубы в последний раз выигрывали кубок ЛЧ из итальянских команд
juchok
juchok
   771 / 843
19 мая в 21:19
супер дог с пенкой, с мегаштрафным Сусо и сейвищем Донны в конце! князь, такой князь.... я предрекал, что рано или поздно он заразится алессиосом головного мозга и не ошибся!


Милан, с победой! ждем матч в Турине
Ozabot
Ozabot ответил FILL3286
   702 / 843
19 мая в 21:02
С победой лучший клуб Италии!!! Но по такой игре с чудо тренером в ЛЧ не хотелось бы попасть!!! Пускай напали старуха аталанта и интер позорят сериал
Надо выходить в ЛЧ, иначе денег не будет, а без денег команду строить не получится
Brugzash
Brugzash
   657 / 843
19 мая в 21:01
Милан с победой!
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 21:01
Хоть аутсайдера обыграли и том спасибо.
juvenale
juvenale
   64 / 843
19 мая в 20:59
сегодня нужно слить аталанте
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
19 мая в 20:56
    FILL3286
    FILL3286
       19 / 843
    19 мая в 20:53
    С победой лучший клуб Италии!!!
    Но по такой игре с чудо тренером в ЛЧ не хотелось бы попасть!!!
    Пускай напали старуха аталанта и интер позорят сериал
    Danrog
    Danrog
       99 / 843
    19 мая в 20:52
    Милан с победой!
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