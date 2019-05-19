«Милан» обыграл «Фрозиноне» и вернулся на четвертое место

«Милан» одержал победу над «Фрозиноне» в матче 37-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (65 очков) располагается на четвертом месте, «Фрозиноне» (24 очка) - предпоследний.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Фрозиноне» 2:0 (0:0)
Голы: Пёнтек 57, Сусо 66
Нереализованный пенальти: Чьяно 49
«Милан»: Доннарумма, Абате (Конти 84), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко (Кутроне 51), Чалханоглу, Сусо, Пёнтек (Кастильехо 81), Борини
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Фрозиноне»: Барди, Гольданига, Ариаудо, Бригенти, Дзампано, Паганини, Саммарко, Маиелло, Бегетто (Вальцания 75), Чьяно (Чиофани 77), Тротта (Дионизи 65)
Главный тренер: Барони Марко.
Предупреждение: Абате 48
Судья: Манганьелло Джанлука.
Напомним, что вчера «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло».
Без кабинетов их уровень - покупать за юани 3-4 места.)
Без кабинетов их уровень - покупать за юани 3-4 места.)
Надеюсь такой результат и останется.
Миланским помоям не место в ЛЧ)
Надеюсь такой результат и останется.
Миланским помоям не место в ЛЧ)
Милан, с победой! ждем матч в Турине
Милан, с победой! ждем матч в Турине
Но по такой игре с чудо тренером в ЛЧ не хотелось бы попасть!!!
Пускай напали старуха аталанта и интер позорят сериал
Но по такой игре с чудо тренером в ЛЧ не хотелось бы попасть!!!
Пускай напали старуха аталанта и интер позорят сериал