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«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории сыграет в ЛЧ

19 мая 2019, 18:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Краснодар» (53 очка) располагается на третьем месте, «Арсенал» (45 очков) - шестой.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Краснодар» 0:3 (0:0)
Голы: Петров 55, Перейра 68, Ари 83

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Григалава, Беляев, Комбаров, Костадинов, Ткачев, Кадири (Горбатенко 62), Мирзов, Лесовой, Кангва
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов 74), Ари
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Каборе 58, Спайич 60, Костадинов 67, Сафонов 76

Судья: Мешков Виталий.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем».

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Все комментарии
kastites
kastites
   155 / 843
сегодня в 20:00
Молодцы
azkan
azkan
   345 / 843
вчера в 21:32
Удачи быкам в Лиге Чемпионов!
Будем болеть за бывший клуб Ахмедова!
azkan
azkan ответил sobaka_kusaka
   345 / 843
вчера в 21:30
По итогам отборочных матчей квалификации ЛЧ можно в ЛЕ попасть. Лично я, как и многие, отборочный цикл не считаю самой ЛЧ, поэтому название некорректное.
То есть Краснодар будет играть под эгидой и под гимн Лиги Чемпионов, а не под гимн ЛЕ, что и хотел сказать Сокер.ру)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
вчера в 10:08
Удачи быкам в ЛЧ! Главное, пройти в группу, а не как народные с греками...
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Kurt Bekelman
   267 / 843
вчера в 09:00
По итогам отборочных матчей квалификации ЛЧ можно в ЛЕ попасть. Лично я, как и многие, отборочный цикл не считаю самой ЛЧ, поэтому название некорректное.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   371 / 843
вчера в 07:41
Хочу чтобы Краснодар по итогу занял 2-е место и напрямую попал в группу ЛЧ )) Чем унылый Локомотив, который пускай пробивается туда через квалифай. Я думаю со мной все согласятся)
амурец
амурец
   117 / 843
вчера в 07:29
удачи быкам в ЛЧ
d_fincher
d_fincher
   194 / 843
вчера в 06:43
Две достойные команды. Не было бы проекта Миллера - обе вышли бы в еврокубки.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 06:30
С Краснодаром не шутят.
gentlewolf
gentlewolf
   311 / 843
вчера в 02:43
Краснодар - искусственное уродливое явление, франкенштейн из отбросов с перебитой датой на упаковке. Верните в премьер лигу Кубань, гады!
Mangur
Mangur
   520 / 843
вчера в 01:29
Помню визги глоров из ЦСКА и Зенита по Краснодару когда он появился в высшей лиге. Интересно,какие дифирамбы они сейчас поют.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил sobaka_kusaka
   276 / 843
вчера в 01:03
Ага. Вот из-за таких моментов заявлять в статье: "Краснодар впервые в истории в ЛЧ" как минимум некорректно. Или соккер уже знает больше нас?
в самом турнире ЛЧ уже точно сыграет...что тут некорректного?
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Томик
   267 / 843
вчера в 00:45
Ага. Вот из-за таких моментов заявлять в статье: "Краснодар впервые в истории в ЛЧ" как минимум некорректно. Или соккер уже знает больше нас?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответил Томик
   658 / 843
19 мая в 23:47
Локомотиву ещё надо крайний матч выиграть,чтобы у Краснодара возникла необходимость квалификацию проходить.
Все верно, у Краснодара в разы больше шансов пройти квалификацию, чем у Локомотива.
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
19 мая в 23:41
Краснодар с победой!!!
Djon_V
Djon_V
   251 / 843
19 мая в 23:38
Мои поздравления южанам, это историческое событие. Удачи в ЛЧ
Томик
Томик ответил sobaka_kusaka
   137 / 843
19 мая в 23:29
Краснодару надо еще классификацию пройти. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь
Локомотиву ещё надо крайний матч выиграть,чтобы у Краснодара возникла необходимость квалификацию проходить.
Faustello
Faustello ответил Гавроша
   23 / 843
19 мая в 23:01
Это еще не ЛЧ, а лишь возможность туда попасть.
Всё будет друзья )))
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 22:56
Это еще не ЛЧ, а лишь возможность туда попасть.
mikysss
mikysss
   68 / 843
19 мая в 22:42
Мои поздравления Быкам, но вот только - как тут не давно писали на соккере - квалификация лЧ это еще не совсем ЛЧ, но в любом случае респект. Впрочем при всем уважении к кочегарам 2-я строчка теоретически возможна)))
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
19 мая в 22:20
Удачи В ЛЧ!
kip-elev
kip-elev ответил spartak never die
   362 / 843
19 мая в 21:30
У Краснодара всегда получается отличная концовка, Быки лидеры рфпл по волевым победам. А тут пендаль которого небыло, да ещё опорника удалили. Даже просто пенальти не ставил, была бы ничейка, а не удали Каборе как знать...
Лена Младова
Лена Младова
   368 / 843
19 мая в 21:27
Молодец, Галицкий Серёжа (пардон за фамильярность, но хочется внем видеть Сережку с нашего двора)))
Мужик, одним словом. МУЖИК!))) Рада за него.)))
spartak never die
spartak never die ответил kip-elev
   189 / 843
19 мая в 21:22
Счастлив конечно, но не могу забыть левый пендаль и удаление Каборе в матче с Локо. Если бы не судья Вилков (тот который в Грозном узнал что он продажная... )) то были бы на втором месте железобетонно. Столько косяков у него в чемпионате, но не тонет же)) Судья Вилков, если ты джентльмен, то обязан застрелиться.
Справедливости ради надо сказать,что Локомотив тогда переиграл Краснодар.
spartak never die
spartak never die
   189 / 843
19 мая в 21:20
Краснодар заслуживает прямой путевки.Обьективно они показывают самый толковый футбол.Не хватает только атак по флангам,слишком много центр используют.
Вопрос почему Локо выше в таблице?Очков одинаково,побед одинаково,личные встречи 2-1 в Краснодаре и 1-0 в Москве,разница мячей лучше у быков.
Неужели это выездной гол забитый паровозами в Краснодаре все решает?
kip-elev
kip-elev
   362 / 843
19 мая в 21:11
Счастлив конечно, но не могу забыть левый пендаль и удаление Каборе в матче с Локо. Если бы не судья Вилков (тот который в Грозном узнал что он продажная... )) то были бы на втором месте железобетонно. Столько косяков у него в чемпионате, но не тонет же)) Судья Вилков, если ты джентльмен, то обязан застрелиться.
Galaxy real way
Galaxy real way
   280 / 843
19 мая в 21:03
Краснодар с достижением.
valt134
valt134
   139 / 843
19 мая в 21:00
Арсенал уважаю и поддерживаю. Но сегодня неподстриженная и неполитая трава ему не помогли.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   267 / 843
19 мая в 20:59
Краснодару надо еще классификацию пройти. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь
Юрниекс
Юрниекс ответил Прохорович
   232 / 843
19 мая в 20:58
очень рад Что кони мимо ЛЧ
А чему тебе еще радоваться? Вечным рекордам свиней?
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