«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории сыграет в ЛЧ

«Краснодар» одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура чемпионата России.
«Краснодар» (53 очка) располагается на третьем месте, «Арсенал» (45 очков) - шестой.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Краснодар» 0:3 (0:0)
Голы: Петров 55, Перейра 68, Ари 83
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Григалава, Беляев, Комбаров, Костадинов, Ткачев, Кадири (Горбатенко 62), Мирзов, Лесовой, Кангва
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов 74), Ари
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Каборе 58, Спайич 60, Костадинов 67, Сафонов 76
Судья: Мешков Виталий.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем».
Будем болеть за бывший клуб Ахмедова!
Будем болеть за бывший клуб Ахмедова!
Мужик, одним словом. МУЖИК!))) Рада за него.)))
Мужик, одним словом. МУЖИК!))) Рада за него.)))
Вопрос почему Локо выше в таблице?Очков одинаково,побед одинаково,личные встречи 2-1 в Краснодаре и 1-0 в Москве,разница мячей лучше у быков.
Неужели это выездной гол забитый паровозами в Краснодаре все решает?
Вопрос почему Локо выше в таблице?Очков одинаково,побед одинаково,личные встречи 2-1 в Краснодаре и 1-0 в Москве,разница мячей лучше у быков.
Неужели это выездной гол забитый паровозами в Краснодаре все решает?