ГлавнаяНовости

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в последнем туре Примеры

19 мая 2019, 19:11
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В заключительном туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром».

Каталонцы завершают турнир на первом месте (87 очков), а у «Эйбара» 47 пунктов и 12-я строчка.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа».

«Эйбар» - «Барселона» - 2:2 (2:2)
Голы: Кукурелья 20, де Бласис 45 - Лионель Месси 31, Лионель Месси 32

«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Рамис (Альварес 77), Анхель, Орельяна, Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрих (Кике 66), Диас де Оливейра (Кардона 85)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Барселона»: Силлессен, Нелсон Семеду (Ваге 46), Пике, Ленгле, Альба, Видаль, Бускетс (Аленья 65), Ракитич, Роберто, Лионель Месси, Малком (Перес 73)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Рамис 33, Нелсон Семеду 42, де Бласис 44, Анхель 80, Альба 83, Эскаланте 83

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

В другом матче тура «Реал» уступил «Бетису».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бейтар» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
Сегодня, 22:05 Комментарии4
«Милан» приблизился к зоне ЛЧ и другие результаты 37-го тура Серии А
Вчера, 23:45 Комментарии7
«Лацио» и «Болонья» забили друг другу по три мяча
Вчера, 23:21 ВидеоКомментарии5
«Рубин» и «Анжи» разошлись миром
Вчера, 20:54 Комментарии85
«Ювентус» и «Аталанта» обменялись голами
19 мая ВидеоКомментарии58
«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»
19 мая Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответил Ruslik1982
   117 / 843
вчера в 05:17
Ливерпулям, Тотенхемам
где Ливерпуль и Тотенхем и где Месси
амурец
амурец
   117 / 843
вчера в 05:16
Месси злясь на пинок от Ливера в ЛЧ оторвался на Эйбаре
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил -Inquisitоr-
   652 / 843
вчера в 03:13
Уверенная победа в чемпионате, с отрывом от сливочного мешка в 19 очков при не самой выдающейся командной игре. Этот титул уже целиком принадлежит Месси и, пожалуй, тер Штеген ещё сильный сезон провёл. Теперь уже без Иньесты и Хави славный капитан Барсы стал лучшим бомбардиром сезона как в Ла-Лиге, так и в ЛЧ, забив между прочим каждому из клубов из бей-беги лиги по два мяча, то есть разницы между Эйбаром или ТТХ для Месси нет, а заезженные фразы про "короля Эйбаров" - всего лишь завистливый скулёж заднеприводных отбросов, долбящихся в заднюю дверь в своих провонявших навозом углах и духовно униженных прекрасной игрой прославленного аргентинца. Жаль, что остальные игроки не всегда соответствовали уровню легендарного каталонского клуба, а в одиночку свершить требл невозможно, даже если ты Месси. Ждём нового тренера, который снова сможет вернуть Барсе фирменный стиль и снова начнёт держать в страхе Европу, как это было при Гвардиоле, ибо Месси не вечен, а опускаться до уровня сливочного мешка Барселоне не пристало...
Только ТТХ в финале, а король Уэсок будет смотреть его по ТВ.Просто для победы в лч нужно иметь характер, чего у каталонского драм кружка не предвидится, как и у ее капитана.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Тага Дага
   138 / 843
вчера в 01:15
Месси не устает забивать всяким Эйбарам..Осасунам....Реалам...
Ливерпулям, Тотенхемам
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил juvenale
   138 / 843
вчера в 01:14
он был нужен в ливерпуле,когда его команда вылетала,он был нужен в Риме,когда его команду громили,он был нужен в Турине,когда его команду громили...продолжать?
он в матчах с Ливерпулем забил 2 гола
Agamaga
Agamaga
   206 / 843
вчера в 01:11
Чемпионы приехали отыграть матч, не было смысла напрягаться. Только Месси не сбавляет оборотов.
Apsny
Apsny ответил Beka_byaka
   207 / 843
19 мая в 22:54
Когда надо то и я буду так хаять что мама негорюй. Но это должно быть обоснованно, и без приувелечений.. типа в грязь в мусор.... Я понимаю когда говорят так 0-8, 0-7 по суммам 2 игр. Это и есть позор. Но когда 3-4, или 4-4, и дальше идёт за счёт гола в гостях это не грязь... Это не мусор. Это футбол. Не может команда всегда рвать всех и вся, ибо футбол станет не интересным. Миллионы перестанут смотреть матчи зная что один клуб по-любому всех сделает... Это спорт. И он этим прекрасен. А насчёт воспитание детей, это не тебе судить.
Обоснованно?

1.Нет игры.

2. Грабли любят, ничего никого не научило, на одного Месси надежда и еще на парочку людей.

3. Будет игра придут и титулы, не зазорно проиграть когда стараются, из кожи вон лезут, характер показывают, но проиграли достойно
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ALBA BARCELONA 21
   118 / 843
19 мая в 22:03
Когда надо то и я буду так хаять что мама негорюй. Но это должно быть обоснованно, и без приувелечений.. типа в грязь в мусор.... Я понимаю когда говорят так 0-8, 0-7 по суммам 2 игр. Это и есть позор. Но когда 3-4, или 4-4, и дальше идёт за счёт гола в гостях это не грязь... Это не мусор. Это футбол. Не может команда всегда рвать всех и вся, ибо футбол станет не интересным. Миллионы перестанут смотреть матчи зная что один клуб по-любому всех сделает... Это спорт. И он этим прекрасен.

А насчёт воспитание детей, это не тебе судить.
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 843
19 мая в 21:57
Да и Аякс сделал свое дело. Каждый его футболист на слуху у грандов. Но про ПСВ почему-то даже не слово. Между прочим там Люк де Йонг наколотил нормально. И не старый вроде. Забивной парень присмотрелся бы на него.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Beka_byaka
   59 / 843
19 мая в 21:56
Эрик хаг говоришь?? Ты про него до выхода Аякса из группы слыхал?? Я нет. Я услышал прот него после того как они выкинули юве. Кто он?? Говоришь генерирует атакующий футбол?? Его ребята забили 150 голов за сезон?? А не смотрел таблицу. Еле как опередили ПСВ. ?? Если он и Аякс настолько круты где разница в очках?? Просто в Голландии был спад, крутой спад в национальном уровне. А в целом спорт и футбол в частности подразумевает после спада подъем... То есть смена поколений. И Тен хаг проявил себя из за наличии в составе 20 летних энержайзеров. Каждому из которых выпала возможность проявить себя как можно больше и перебраться в топ клубы. У них задача была не победить в ЛЧ. А максимум показать себя.... И этим молодым заряженным и неустающим энаржайзерами очень легко управлять, мотивировать, заряжать. Тен хагу это удалось. Но как он будет вести себя среди состоявшихся, футболистах в топ клубе под гигантским давлением и ответственностью это загадка. А второго Зидана нет. Он в реале. Даже клопп близко не дышит зидану. Без трансферов завоевал 3 ЛЧ. Так что, не надо хаять барсу, если и есть у нее проблемы, то она старается их решить, без крутого пике вниз. Как в реале. Я про то что начали думать об обновлении состава. А с молодыми и мотивированными дюраселами, любой тренер даже Валверде будет доминировать в каждом матче как Хави сказал.
Болельщики с разным темпераментом и видением,поэтому одни ругают,другие возвеличивают,даже когда надо ругать,такие мне кажется своих детей воспитывать не могут и не смогут,так как,когда надо и ругать надо и бить а не гладить по голове,если сын испугался кого то,дал задний ход итд,так же и к команде.Люди разные и каждый фан волен выражать свои эмоции,как сам этого хочет не обращая внимание,что скажут другие
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ALBA BARCELONA 21
   118 / 843
19 мая в 21:46
Эрик хаг говоришь?? Ты про него до выхода Аякса из группы слыхал?? Я нет. Я услышал прот него после того как они выкинули юве.

Кто он?? Говоришь генерирует атакующий футбол?? Его ребята забили 150 голов за сезон??


А не смотрел таблицу. Еле как опередили ПСВ. ?? Если он и Аякс настолько круты где разница в очках??

Просто в Голландии был спад, крутой спад в национальном уровне. А в целом спорт и футбол в частности подразумевает после спада подъем... То есть смена поколений. И Тен хаг проявил себя из за наличии в составе 20 летних энержайзеров. Каждому из которых выпала возможность проявить себя как можно больше и перебраться в топ клубы. У них задача была не победить в ЛЧ. А максимум показать себя....

И этим молодым заряженным и неустающим энаржайзерами очень легко управлять, мотивировать, заряжать. Тен хагу это удалось. Но как он будет вести себя среди состоявшихся, футболистах в топ клубе под гигантским давлением и ответственностью это загадка.

А второго Зидана нет. Он в реале. Даже клопп близко не дышит зидану. Без трансферов завоевал 3 ЛЧ.

Так что, не надо хаять барсу, если и есть у нее проблемы, то она старается их решить, без крутого пике вниз. Как в реале. Я про то что начали думать об обновлении состава. А с молодыми и мотивированными дюраселами, любой тренер даже Валверде будет доминировать в каждом матче как Хави сказал.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил juvenale
   118 / 843
19 мая в 21:33
Один против 11 это уже не футбол. Или ты и в ливере, и в Риме, и в Турине видел какой нибудь провал с его стороны?? Было?? Нет. Клопп что говорил перед первой игрой. Что надо изолировать Месси. Сульшер что говорил что надо изолировать Месси.
XL-965
XL-965
   490 / 843
19 мая в 21:30
Эх а ведь могла Барса взять требл, но увы виновата сама.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
19 мая в 21:30
кому бы Месси не забил все равно у хейтеров рвется
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
19 мая в 21:22
Эх зря не поставил сегодня 2-2 самый популярный счет
juvenale
juvenale ответил Beka_byaka
   64 / 843
19 мая в 21:17
Он ливеру 2 гола положил. Это так на заметку. И до сегодняшнего дня является бомбардиром ЛЧ. Это тоже так на заметку. Если тебе на все это наплевать, то смысла нет что-то обсуждать.
он был нужен в ливерпуле,когда его команда вылетала,он был нужен в Риме,когда его команду громили,он был нужен в Турине,когда его команду громили...продолжать?
Beka_byaka
Beka_byaka ответил -Inquisitоr-
   118 / 843
19 мая в 21:13
По-моему смысла нет кому-то что-то объяснять. Пусть как ты говоришь всем заднеприводным Месси останется гномом, пешеходом, как его там ещё величат...

А мы будем и дальше наслаждаться игрой которую он показывает. Уверен будет стареть, ещё мудрее и красивее игру будет показывать, хоть и скорости и техника уже не та...
Тага Дага
Тага Дага
   223 / 843
19 мая в 21:09
Месси не устает забивать всяким Эйбарам..Осасунам....Реалам...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ATG
   59 / 843
19 мая в 21:09
Чемпионство значит не устраивает !!??Ну-ну )) А насчёт второй команды АПЛ ты говоришь так как будто мы играли со второй командой Германии Италии или хуже того Франции . В АПЛ сейчас 3 команды ито Тотенхем в один момент начал уставать, а МанСити и Ливерпуль оба клуба сейчас самые сильные по игре, только у одних есть Волшебник, а у других нет. Вот и всё. В Финале нагнут Ливер, что тогда скажешь ?
И Ямайскому болту тоже ответ.Барселона,как сказал на днях легендарный Хави должны доминировать на поле над любым соперником,но по преступным деяниям Барточмо(не уволняет физрука после двух позоров от Ромы и красных) Барса превратилась на самом деле в сесредняка,только один Месси с немцем тащут команду.
Клопп на Комп Ноу убедился,что Барселона не тот совсем(волновались красные в гостях)и внушил игрокам,что могут они победить и пять ноль Барсу,что кроме Месси там никого нет,поэтому они сумели нейтрализовать Месси а все остальные задрожали иине знали,что делать с мячом.
Поэтому,кто искренно переживает за клуб переживают,ругают итд а глорам лишь бы писать,им наплевать на позор.
Надеюсь Хави поговорит в Катаре спонсорами,чтобы они настаивали на увольнение тренера и пригласили Эрика Хага,даже его самого, у которого в генах тотальная атака до конца на любых полях даже при счете 7-0 в свою пользу,эта и есть легендарная Барселона а не эта,которая строит автобус и играет на удержание счета.Кроме Месси,Штегена,Бускетса,Альбы и Пике надо распродать всех остальных и купить грандов с психологией,как у Роналду,Хави,Пуйоля
Beka_byaka
Beka_byaka ответил juvenale
   118 / 843
19 мая в 21:08
Он ливеру 2 гола положил. Это так на заметку. И до сегодняшнего дня является бомбардиром ЛЧ. Это тоже так на заметку. Если тебе на все это наплевать, то смысла нет что-то обсуждать.
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ALBA BARCELONA 21
   118 / 843
19 мая в 21:05
Вторая команда АПЛ?? Да ее и в помине не было в ноукамп. Помню после 4 забитого гола в Энфилде, все понимали что один единственный гол выводил барсу дальше. И молились. Молились чтоб не было этого года. И когда прозвучал свисток судейский вы будто из банки все повылазили. А всего 1 гол, который не смогли забить на выезде. Я считаю это не мусором, не грязью, даже не сливом. Это называется футбол. И он этим прекрасен!! Так что барсу в мусор или в грязь ты не бросай. Она хоть и проигрывала иногда но стабильно марку держит.
ATG
ATG ответил -Inquisitоr-
   415 / 843
19 мая в 21:01
Уверенная победа в чемпионате, с отрывом от сливочного мешка в 19 очков при не самой выдающейся командной игре. Этот титул уже целиком принадлежит Месси и, пожалуй, тер Штеген ещё сильный сезон провёл. Теперь уже без Иньесты и Хави славный капитан Барсы стал лучшим бомбардиром сезона как в Ла-Лиге, так и в ЛЧ, забив между прочим каждому из клубов из бей-беги лиги по два мяча, то есть разницы между Эйбаром или ТТХ для Месси нет, а заезженные фразы про "короля Эйбаров" - всего лишь завистливый скулёж заднеприводных отбросов, долбящихся в заднюю дверь в своих провонявших навозом углах и духовно униженных прекрасной игрой прославленного аргентинца. Жаль, что остальные игроки не всегда соответствовали уровню легендарного каталонского клуба, а в одиночку свершить требл невозможно, даже если ты Месси. Ждём нового тренера, который снова сможет вернуть Барсе фирменный стиль и снова начнёт держать в страхе Европу, как это было при Гвардиоле, ибо Месси не вечен, а опускаться до уровня сливочного мешка Барселоне не пристало...
Отлично коммент, видно что не школьник написал ! Респект ! Всё с Барсой будет хорошо, ну и даже сейчас всё не так плохо!
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
19 мая в 21:00
Не сыграла а доигрывала сезон
juvenale
juvenale ответил BARCDJIN
   64 / 843
19 мая в 21:00
там было два матча - какой имеенно.?. тайный нажиматель жалоб аха-ах)
про жалобы поконкретней
Beka_byaka
Beka_byaka ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   118 / 843
19 мая в 21:00
Можно спросить у величайшего эксперта!! А кто же это все таки короли ЛЧ?? Назови имя. Хотябы парочку имён.
Андрей Севрук
Андрей Севрук
   515 / 843
19 мая в 20:53
Как меня задрала ваша реклама. Эту гадость на телефоне невозможно нормально закрыть. Тыркаешься по несколько раз.
ATG
ATG ответил 3ton
   415 / 843
19 мая в 20:50
Вся игра сезона в последнем матче чемпа - играет один Месси +Альба ,Пике и Тер Штеген . Вальверде своей тактикой сам себя загоняет в ступор . Если напа не купят , Месси опять тащить сезон
Ещё Видаль хорош. По поводу ТТХ зря ты так. Иногда на шару выигрывают чемпионат Европы, и ЛЧ, но на ЛЧ нужно было ещё судей зарядить. Что Реал , и сделал

Вот увидишь ТТХ нечего терять , и в финале этой команде по силам обыграть Ливер . Но если так будет, мне как-то жалко будет Клоппа . Его команда хороша, и достойна хоть одного кубка в этом сезоне
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил 3ton
   21 / 843
19 мая в 20:49
Твой ТТХ всю ЛЧ на шару проводит . Они с группы чудом вышли . Дальше то же самое по ПО У Клоппа один минус - он не умеет играть финалы . Все проиграл в Европе
НЕ чудом они вышли, а по неспортивным принципам. Им барсуки слили матч. Но в последние 10 лет ЛЧ только и выигрывают не спортивно.
ATG
ATG ответил ALBA BARCELONA 21
   415 / 843
19 мая в 20:45
Не радует совсем чемпионство,когда вторая команда апл опустила Барселону ниже плинтуса,на самое дно,в грязь,в мусор итд.
Чемпионство значит не устраивает !!??Ну-ну )) А насчёт второй команды АПЛ ты говоришь так как будто мы играли со второй командой Германии Италии или хуже того Франции . В АПЛ сейчас 3 команды ито Тотенхем в один момент начал уставать, а МанСити и Ливерпуль оба клуба сейчас самые сильные по игре, только у одних есть Волшебник, а у других нет. Вот и всё. В Финале нагнут Ливер, что тогда скажешь ?
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   116 / 843
19 мая в 20:45
Уверенная победа в чемпионате, с отрывом от сливочного мешка в 19 очков при не самой выдающейся командной игре. Этот титул уже целиком принадлежит Месси и, пожалуй, тер Штеген ещё сильный сезон провёл. Теперь уже без Иньесты и Хави славный капитан Барсы стал лучшим бомбардиром сезона как в Ла-Лиге, так и в ЛЧ, забив между прочим каждому из клубов из бей-беги лиги по два мяча, то есть разницы между Эйбаром или ТТХ для Месси нет, а заезженные фразы про "короля Эйбаров" - всего лишь завистливый скулёж заднеприводных отбросов, долбящихся в заднюю дверь в своих провонявших навозом углах и духовно униженных прекрасной игрой прославленного аргентинца. Жаль, что остальные игроки не всегда соответствовали уровню легендарного каталонского клуба, а в одиночку свершить требл невозможно, даже если ты Месси. Ждём нового тренера, который снова сможет вернуть Барсе фирменный стиль и снова начнёт держать в страхе Европу, как это было при Гвардиоле, ибо Месси не вечен, а опускаться до уровня сливочного мешка Барселоне не пристало...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100