«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в последнем туре Примеры

В заключительном туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром».
Каталонцы завершают турнир на первом месте (87 очков), а у «Эйбара» 47 пунктов и 12-я строчка.
Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа».
«Эйбар» - «Барселона» - 2:2 (2:2)
Голы: Кукурелья 20, де Бласис 45 - Лионель Месси 31, Лионель Месси 32
«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Рамис (Альварес 77), Анхель, Орельяна, Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрих (Кике 66), Диас де Оливейра (Кардона 85)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Барселона»: Силлессен, Нелсон Семеду (Ваге 46), Пике, Ленгле, Альба, Видаль, Бускетс (Аленья 65), Ракитич, Роберто, Лионель Месси, Малком (Перес 73)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Рамис 33, Нелсон Семеду 42, де Бласис 44, Анхель 80, Альба 83, Эскаланте 83
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
В другом матче тура «Реал» уступил «Бетису».
1.Нет игры.
2. Грабли любят, ничего никого не научило, на одного Месси надежда и еще на парочку людей.
3. Будет игра придут и титулы, не зазорно проиграть когда стараются, из кожи вон лезут, характер показывают, но проиграли достойно
1.Нет игры.
2. Грабли любят, ничего никого не научило, на одного Месси надежда и еще на парочку людей.
3. Будет игра придут и титулы, не зазорно проиграть когда стараются, из кожи вон лезут, характер показывают, но проиграли достойно
А насчёт воспитание детей, это не тебе судить.
А насчёт воспитание детей, это не тебе судить.
Кто он?? Говоришь генерирует атакующий футбол?? Его ребята забили 150 голов за сезон??
А не смотрел таблицу. Еле как опередили ПСВ. ?? Если он и Аякс настолько круты где разница в очках??
Просто в Голландии был спад, крутой спад в национальном уровне. А в целом спорт и футбол в частности подразумевает после спада подъем... То есть смена поколений. И Тен хаг проявил себя из за наличии в составе 20 летних энержайзеров. Каждому из которых выпала возможность проявить себя как можно больше и перебраться в топ клубы. У них задача была не победить в ЛЧ. А максимум показать себя....
И этим молодым заряженным и неустающим энаржайзерами очень легко управлять, мотивировать, заряжать. Тен хагу это удалось. Но как он будет вести себя среди состоявшихся, футболистах в топ клубе под гигантским давлением и ответственностью это загадка.
А второго Зидана нет. Он в реале. Даже клопп близко не дышит зидану. Без трансферов завоевал 3 ЛЧ.
Так что, не надо хаять барсу, если и есть у нее проблемы, то она старается их решить, без крутого пике вниз. Как в реале. Я про то что начали думать об обновлении состава. А с молодыми и мотивированными дюраселами, любой тренер даже Валверде будет доминировать в каждом матче как Хави сказал.
Кто он?? Говоришь генерирует атакующий футбол?? Его ребята забили 150 голов за сезон??
А не смотрел таблицу. Еле как опередили ПСВ. ?? Если он и Аякс настолько круты где разница в очках??
Просто в Голландии был спад, крутой спад в национальном уровне. А в целом спорт и футбол в частности подразумевает после спада подъем... То есть смена поколений. И Тен хаг проявил себя из за наличии в составе 20 летних энержайзеров. Каждому из которых выпала возможность проявить себя как можно больше и перебраться в топ клубы. У них задача была не победить в ЛЧ. А максимум показать себя....
И этим молодым заряженным и неустающим энаржайзерами очень легко управлять, мотивировать, заряжать. Тен хагу это удалось. Но как он будет вести себя среди состоявшихся, футболистах в топ клубе под гигантским давлением и ответственностью это загадка.
А второго Зидана нет. Он в реале. Даже клопп близко не дышит зидану. Без трансферов завоевал 3 ЛЧ.
Так что, не надо хаять барсу, если и есть у нее проблемы, то она старается их решить, без крутого пике вниз. Как в реале. Я про то что начали думать об обновлении состава. А с молодыми и мотивированными дюраселами, любой тренер даже Валверде будет доминировать в каждом матче как Хави сказал.
А мы будем и дальше наслаждаться игрой которую он показывает. Уверен будет стареть, ещё мудрее и красивее игру будет показывать, хоть и скорости и техника уже не та...
А мы будем и дальше наслаждаться игрой которую он показывает. Уверен будет стареть, ещё мудрее и красивее игру будет показывать, хоть и скорости и техника уже не та...
Клопп на Комп Ноу убедился,что Барселона не тот совсем(волновались красные в гостях)и внушил игрокам,что могут они победить и пять ноль Барсу,что кроме Месси там никого нет,поэтому они сумели нейтрализовать Месси а все остальные задрожали иине знали,что делать с мячом.
Поэтому,кто искренно переживает за клуб переживают,ругают итд а глорам лишь бы писать,им наплевать на позор.
Надеюсь Хави поговорит в Катаре спонсорами,чтобы они настаивали на увольнение тренера и пригласили Эрика Хага,даже его самого, у которого в генах тотальная атака до конца на любых полях даже при счете 7-0 в свою пользу,эта и есть легендарная Барселона а не эта,которая строит автобус и играет на удержание счета.Кроме Месси,Штегена,Бускетса,Альбы и Пике надо распродать всех остальных и купить грандов с психологией,как у Роналду,Хави,Пуйоля
Клопп на Комп Ноу убедился,что Барселона не тот совсем(волновались красные в гостях)и внушил игрокам,что могут они победить и пять ноль Барсу,что кроме Месси там никого нет,поэтому они сумели нейтрализовать Месси а все остальные задрожали иине знали,что делать с мячом.
Поэтому,кто искренно переживает за клуб переживают,ругают итд а глорам лишь бы писать,им наплевать на позор.
Надеюсь Хави поговорит в Катаре спонсорами,чтобы они настаивали на увольнение тренера и пригласили Эрика Хага,даже его самого, у которого в генах тотальная атака до конца на любых полях даже при счете 7-0 в свою пользу,эта и есть легендарная Барселона а не эта,которая строит автобус и играет на удержание счета.Кроме Месси,Штегена,Бускетса,Альбы и Пике надо распродать всех остальных и купить грандов с психологией,как у Роналду,Хави,Пуйоля
Вот увидишь ТТХ нечего терять , и в финале этой команде по силам обыграть Ливер . Но если так будет, мне как-то жалко будет Клоппа . Его команда хороша, и достойна хоть одного кубка в этом сезоне
Вот увидишь ТТХ нечего терять , и в финале этой команде по силам обыграть Ливер . Но если так будет, мне как-то жалко будет Клоппа . Его команда хороша, и достойна хоть одного кубка в этом сезоне