Тренер «Лилля» признан лучшим в чемпионате Франции

19 мая 2019, 23:18

Наставник «Лилля» признан лучшим тренером завершающегося сезона чемпионата Франции. Под его руководством «доги» заняли второе место в лиге, напрямую выйдя в Лигу чемпионов.

В борьбе за награду Гальтье опередил Томаса Тухеля ( ПСЖ ), Бруно Женезио («Лион»), Тьерри Лори («Страсбур») и Давида Гуйона («Реймс»).

Il a su tirer le meilleur de son équipe en terminant 2ème du championnat et en qualifiant le @losclive pour la prochaine @championsleague ✨

🌟 Christophe Galtier est élu meilleur entraîneur de @Ligue1Conforama pour la deuxième fois de sa carrière !

🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/oqHRvJAx3J — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 мая 2019 г.