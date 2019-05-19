Тренер «Лилля» признан лучшим в чемпионате Франции

Наставник «Лилля» Кристоф Гальтье признан лучшим тренером завершающегося сезона чемпионата Франции. Под его руководством «доги» заняли второе место в лиге, напрямую выйдя в Лигу чемпионов.
В борьбе за награду Гальтье опередил Томаса Тухеля (ПСЖ), Бруно Женезио («Лион»), Тьерри Лори («Страсбур») и Давида Гуйона («Реймс»).
В прошлом году лучшим был признан Унаи Эмери (экс-ПСЖ).
Точно так же В Англии должен был получить Клопп - МС хорош при Гвардиоле, но они остались на том же уровне что и в прошлом году... а вот Ливерпуль наоборот хорошо прибавил, тоесть Клопп больше именно в этом сезоне привнёс как тренер.
А в ЛА лиге однозначно тренер Хетафе!
Точно так же В Англии должен был получить Клопп - МС хорош при Гвардиоле, но они остались на том же уровне что и в прошлом году... а вот Ливерпуль наоборот хорошо прибавил, тоесть Клопп больше именно в этом сезоне привнёс как тренер.
А в ЛА лиге однозначно тренер Хетафе!