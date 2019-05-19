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Тренер «Лилля» признан лучшим в чемпионате Франции

19 мая 2019, 23:18

Наставник «Лилля» Кристоф Гальтье признан лучшим тренером завершающегося сезона чемпионата Франции. Под его руководством «доги» заняли второе место в лиге, напрямую выйдя в Лигу чемпионов.

В борьбе за награду Гальтье опередил Томаса Тухеля (ПСЖ), Бруно Женезио («Лион»), Тьерри Лори («Страсбур») и Давида Гуйона («Реймс»).

В прошлом году лучшим был признан Унаи Эмери (экс-ПСЖ).

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
вчера в 16:58
Лучший тренер и есть.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 843
вчера в 13:25
Второе место заняли, вполне заслуженно.
galem72
galem72
   352 / 843
вчера в 11:21
Вполне заслуженно! "Собаки" здорово обошли Лион.
Artuom
Artuom
   77 / 843
вчера в 11:07
Молодцы французы! Не дают просто за то что чемп выигран, а смотрят на прогресс команды. И у Лилля действительно отличный прогресс, в отличии от ПСЖ.

Точно так же В Англии должен был получить Клопп - МС хорош при Гвардиоле, но они остались на том же уровне что и в прошлом году... а вот Ливерпуль наоборот хорошо прибавил, тоесть Клопп больше именно в этом сезоне привнёс как тренер.

А в ЛА лиге однозначно тренер Хетафе!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 11:07
Это по праву.
beefs
beefs
   169 / 843
вчера в 07:17
Поздравляем!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 07:11
В этом году можно было не присуждать.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:40
Заслуженно.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 04:48
Тухель тут не конкурент.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
вчера в 01:07
им виднее...
Bayern Best
Bayern Best
   247 / 843
вчера в 00:24
Заслуженно!
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 23:19
Анри был топ, но его галавин слил
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