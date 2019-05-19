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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

19 мая 2019, 20:24
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2018/19. В текущем розыгрыше Ла Лиги Месси забил 36 мячей. 

Месси в шестой раз завоевывает трофей Пичичи. Ранее ему это удавалось сделать в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. По этому показателю Месси сравнялся с Тельмо Саррой.

Напомним, что сегодня Месси дважды отличился в игре против «Эйбара».

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Все комментарии
nogganov_01
nogganov_01
сегодня в 17:55
а какое место заняла любительница марокканцев?)
galem72
galem72
   352 / 843
вчера в 11:05
Да там, собственно, и некому больше голеадорить. ))
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 843
вчера в 06:30
Молодец!
Шишанутый
Шишанутый ответил Ruslik1982
   13 / 843
вчера в 02:16
ага, теперь нужно в ПСЖ перейти чтобы 4-ый выиграть
Сначала нужно для Юве ЛЧ выйграть а потом уже можно и в ПСЖ.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Шишанутый
   138 / 843
вчера в 01:24
Покоритель Осасун и Эйбаров. А Рон уже три разных чемпа выйграл.
ага, теперь нужно в ПСЖ перейти чтобы 4-ый выиграть
Estiva
Estiva ответил Шишанутый
19 мая в 23:16
Покоритель Осасун и Эйбаров. А Рон уже три разных чемпа выйграл.
    Ismadiyar
    Ismadiyar
       512 / 843
    19 мая в 22:38
    Ну что сказать лучший бомбардир, лучший по ассистам, лучший бомбардир ЛЧ, Лучший в Европе по системе гол+пас при всем уважении ЗМ уже должны отдать ему...Ван Дейк сможет конкурировать только если выиграет ЛЧ при том в сухую
    Брулин
    Брулин
       172 / 843
    19 мая в 21:36
    лучший бомбардир в Европе
    лучший игрок по системе Г+П
    лучший бомбардир Лиги чемпионов (12 мячей)
    чемпион Испании
    Josep_Lakec
    Josep_Lakec ответил Шишанутый
       598 / 843
    19 мая в 21:25
    Покоритель Осасун и Эйбаров. А Рон уже три разных чемпа выйграл.
    сериа А? хихихихихихи
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       360 / 843
    19 мая в 21:06
    Без него уже в сегунде бы чалились.
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       116 / 843
    19 мая в 20:59
    Причём теперь уже без Хави и Иньесты с довольно посредственной и игрой полузащитников, за которых ему нередко приходилось отрабатывать, раздавая партнёрам передачи, которые те бессовестно запарывали. И, несмотря на неудачу в ЛЧ, игроков, которые хотя бы отдалённо приближались бы по уровню игры к легендарному капитану Барсы, просто нет. Отрицать это будут только тяжело больные люди с неутешительными умственными диагнозами и ежели бы ЗМ вручали сейчас, то претендент на него только один, однако до декабря может что-то и изменится...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 843
    19 мая в 20:56
    Молодец!!!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       41 / 843
    19 мая в 20:46
    В след сезоне месси уже будет быть только свои рекорды.
    Уже ничего не осталось.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       41 / 843
    19 мая в 20:44
    Мелочь тут как тут.
    Любая новость про месси и тут же глупые записи.
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 843
    19 мая в 20:33
    Покоритель Осасун и Эйбаров. А Рон уже три разных чемпа выйграл.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       102 / 843
    19 мая в 20:32
    ну что Тельмо Сарра падет...Это вопрос нового сезона..
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