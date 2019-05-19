Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

19 мая 2019, 20:24

Нападающий «Барселоны» стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2018/19. В текущем розыгрыше Ла Лиги Месси забил 36 мячей.

Месси в шестой раз завоевывает трофей Пичичи. Ранее ему это удавалось сделать в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. По этому показателю Месси сравнялся с Тельмо Саррой.

Напомним, что сегодня Месси дважды отличился в игре против «Эйбара».