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Роналду признан MVP сезона-2018/19 в Серии А

18 мая 2019, 17:56

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком текущего сезона в чемпионате Италии. Вместе с ним особые награды получили голкипер Самир Ханданович («Интер»), защитник Калиду Кулибали («Наполи»), хавбек Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. В текущем сезоне Роналду провел 30 игр в Серии А, в которых забил 21 гол и сделал 11 голевых передач.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:37
Если учесть, во сколько он обошелся, то конечно самый ценный. Но не самый полезный.
Артур Бертон
Артур Бертон ответил 95-shishani-95
   228 / 843
18 мая в 23:29
Так же, как и потом фанаты Рона на золотую бутсу Месси. Поплачут все, скажут, что не заслуженно и успокоятся.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
18 мая в 21:38
смотрю остальные лузеры тоже возле Роналду крутятся,типа они бомонд. ну ладно ещё Кулибали,которому Арсенал в двух матчах напихал голов,а остальные то что делают. Ох-Ох-Ох! Ханданович даже из группы не вышел, не факт что и в ЛЧ попадёт,дважды проиграет,а конкуренты выиграют и в ЛЕ окажется. Милинкович вообще может без еврокубков оказаться,а Роналду скудетто выиграл и проиграл лишь в полуфинале ЛЧ,напомню что в прошлом сезоне был финале и вёл бесхарактерную команду к Олимпу.
ФК Отскок
ФК Отскок
   746 / 843
18 мая в 21:31
награду дали что бы он не обиделся. На MVP в этом сезоне он не тянет.
Cympak-05
Cympak-05 ответил ilyafrom
   301 / 843
18 мая в 19:59
Ну если за результативность в его возрасте. То должен был бы выиграть 36 бомбарди. Хотя СериА могла бы и ему отдать или двоих выбрать. Понятное дело Рон лучше но у Рона этих наград итак хватает. А вот для Фабио это было бы достижением.
allemz
allemz
   61 / 843
18 мая в 19:55
То есть по версии мерзких взяточников, игрок забивший 21 мяч в составе гегемона ценнее пенсионера, который в составе >середняка< забил 26 мячей и возглавляет список бомбардиров.
112910315
112910315
   2 / 843
18 мая в 19:52
Всегда старается. Поэтому и самый ценный
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
18 мая в 19:19
А как это переживут барсуки каталонского леса???
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ilyafrom
   46 / 843
18 мая в 19:18
Что за манера то в Англии, то Италии награды раздавать до окончания сезона. А так заслужил. За результативность в его возрасте
Вот именно. Странное решение
Balanenok
Balanenok ответил kotmyshka
   92 / 843
18 мая в 19:15
разумеется
Мистер, а что разумеется, распишите?
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
18 мая в 19:13
Заслуженная награда.
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
18 мая в 18:38
Что за манера то в Англии, то Италии награды раздавать до окончания сезона.
А так заслужил. За результативность в его возрасте
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   254 / 843
18 мая в 18:23
Абсолютно объективно и бесспорно!
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 18:16
разумеется
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 18:15
Тут за явным преимуществом.
sihafazatron
sihafazatron ответил Nedved11
   119 / 843
18 мая в 18:11
Ага, и тебя впереди парада поставят
Впереди будет роналду, все остальные мароканцы сзади него))
Nedved11
Nedved11 ответил sihafazatron
   307 / 843
18 мая в 18:08
Ага, и тебя впереди парада поставят
sihafazatron
sihafazatron
   119 / 843
18 мая в 18:07
В честь этого радужные парад забабахают в турине)
Lewa2708
Lewa2708
   227 / 843
18 мая в 18:04
Красава!
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