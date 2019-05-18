Роналду признан MVP сезона-2018/19 в Серии А

18 мая 2019, 17:56

Нападающий «Ювентуса» признан самым ценным игроком текущего сезона в чемпионате Италии. Вместе с ним особые награды получили голкипер Самир Ханданович («Интер»), защитник Калиду Кулибали («Наполи»), хавбек Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. В текущем сезоне Роналду провел 30 игр в Серии А, в которых забил 21 гол и сделал 11 голевых передач.